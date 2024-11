Una elección tranquila y un futuro gobierno complicado por Marcel Vaillant

Digamos y repitamos lo obvio: tranquilidad antes, durante y después de la elección. Las instituciones funcionan. Un rato después de cerradas las urnas, con proyecciones de circuitos las distintas empresas especializadas comunican resultados preliminares. Unas horas después, todo el mundo a dormir sin incertidumbres ni sobresaltos. Miremos la región, hagamos comparaciones con los episodios recientes en Venezuela y su moderno sistema de voto electrónico.

Se resume en confianza en un sistema de partidos fuerte. Uruguay tiene, hoy, tres partidos tradicionales que resisten el tiempo y las naturales renovaciones que este demanda. Dos de ellos participando en una coalición que quizás los trascienda dado que las reglas electorales así lo promueven. Si bien hay datos nuevos de candidatos disruptivos y anti sistema, están muy lejos de gravitar, y a años luz de alcanzar la Presidencia de la República, como ocurrió allende el río. Además, Uruguay logró con una abrumadora mayoría de más de un 60% sortear el abismo al populismo que el plebiscito de la Seguridad Social proponía.

La penillanura levemente ondulada tiene sus virtudes, y hay que disfrutarlas. Pasado el bálsamo de una elección tranquila, ocurren cosas. La primera es que el resultado sui generís es que cada coalición, actuando en una u otra Cámara, queda con la potencial posibilidad de bloquear el funcionamiento de un gobierno de otro signo. Sea en el Senado con los 16 lugares que ocupará el Frente Amplio, sea en la Cámara de Representantes con los 49 diputados de la Coalición Republicana.

Esta situación me motiva la idea de que es posible pensar en algún nivel de compromiso de co- gobierno para salir de la trampa del bloqueo. No es el momento ahora, lo sé. Cada uno mira hacia adentro para consolidarse y, por otro lado, busca esos votos que faltan para ganar el ballotage. Pero luego viene el gobierno y ahí está el desafío. No dejo de pensar en los tres grandes líderes políticos de cada uno de los tres partidos tradicionales y los gestos de convivencia política que nos regalaron en estos últimos años. Me quedó con uno, cuando el actual Presidente la República Luis Lacalle Pou, acompañado por Julio María Sanguinetti y José Mújica, fueron a la asunción de Lula Da Silva, en enero del año 2023. Reconocimiento y respeto mutuo, junto con la identificación de claras y evidentes razones compartidas que hacen a un interés común. Elocuentes fueron las palabras de Mujica en el acto de cierre final del MPP. Miro los líderes políticos que ocuparán las nuevas bancas de Senadores y me pasa que pienso que el temperamento de muchos de ellos está desafiado a cambiar en la visión del otro, para adaptarse al talente de una nueva época.

La configuración electoral es así, un problema complicado y una oportunidad. El problema es definir cómo se construyen los equilibrios políticos para la gobernabilidad. La oportunidad es que el dialogo y el acuerdo se convierta en una necesidad, de esta forma las reformas que requieren muchos recursos políticos para ser posibles de alcanzar, las podría hacer posibles el acuerdo entre coaliciones. Será un impulso, será un freno, el tiempo dirá.

