Veinte años

Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos

Cada vez con más dudas, más viejos, más sabios…

Resumiendo, Sabes dónde estoy

Resumiendo, Si me llamas voy

Resumiendo, No me hagas hablar

Joaquín Sabina

Me resulta difícil escribir todo lo que se me viene a la cabeza, cuando hago un repaso de estas 881 semanas de puro tecleado.

El pasado cinco de agosto se cumplieron dos décadas del nacimiento de este pasquín,

hecho impensable para el grupito de locos, que a fuerza de manija y voluntarismo decidió crearlo.

No vale la pena dar nombres, son demasiados, pero sin ese colectivo que de mil formas aportó, hubiera sido imposible.

No pocas veces nos cuestionamos si valía la pena el esfuerzo.

En un tiempo donde el papel impreso se descarta rápidamente y donde el periodismo en profundidad parece condenado a muerte,

seguimos empecinados en nuestras kilométricas entrevistas, y en tocar temas que están totalmente por fuera de la agenda mediática.

Continuamos creyendo en que todas las opiniones tienen derecho a expresarse, incluso aquellas que nos ocasionan náuseas y rechazo.

Seguimos ostentando el enorme mérito de no casarnos con nadie, lo que no va en desmedro de tener muy clara nuestra ideología.

No callamos nuestro pensamiento, pero no operamos para ningún sector y nos mueve una enorme pasión de la confrontación de ideas.

Estamos preparando un número muy especial por este aniversario, pero les pedimos que nos tengan paciencia,

porque para nosotros, a veces, lo difícil se vuelve fácil y lo imposible cuesta un poco más.

Alfredo García

Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos,

Sobre el banco de un parque dormí¬ como un lirón;

Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo

Más de un beso me dieron (y más de un bofetón)

Así¬ que, de momento, nada de adiós muchachos,

Me duermo en los entierros de mi generación;

Cada noche me invento, todaví¬a me emborracho;

Tan joven y tan viejo, like a rolling Stone

Joaquín Sabina