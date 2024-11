Versos visuales: los muros gritan con voz de mujer por Alejandra Waltes

“fAzurbAnA” es el nombre de la muestra de la multifacética Artista Plástica y Poeta Adriana González Rey que puede visitarse en el espacio “Lo de Molina” hasta el 25 de noviembre. La misma fue curada por el Artista Plástico, docente y tallerista Gustavo Fernández Cabrera.

Adriana González Rey (Montevideo, 1963) dice de si “la mayor de cinco hermanos en una familia grande, peculiar y ecléctica”. Destaca la biblioteca de la casa en la que se crio, “biblioteca donde convivían libros nacionales y extranjeros, clásicos y modernos, de política y de arte”, un “ambiente donde preguntar siempre era un salvoconducto para el aprendizaje.” Escribe, dibuja, pinta, hace collage y canta: desde que tiene memoria la necesidad de expresión ha sido una constante. Integró el taller de escritura La Tribu con el escritor Alberto Gallo por un período de dos años, el de escritura creativa con el dramaturgo Luis Masci que culminaron con la edición del libro colectivo de cuentos cortos “El club de la Matriz” en el 2019. En 2022 participó en el 12º encuentro mundial “100 Thouthand Poets for Change”, en modalidad virtual, organizado por la poeta uruguaya Mariposa del Rocío (Fernanda Silva) y la poeta italiana Agnese Mónaco y ese mismo año sus poemas formaron parte de la antología poética colectiva “15 Elefantes”, editado en el año 2022 por el colectivo de artistas Elefante Bazar Concepto del que formó parte. Desde el año 2021, estudia, investiga y crea en el taller del Artista Plástico Gustavo Fernández Cabrera, destacándose sus trabajos en collage que conforman esta muestra. Como escribiéramos en la nota “Rodolfo Torres y el despliegue de un arte milenario”, fue recién a los inicios del siglo XX cuando el collage consiguió elevarse a la categoría de técnica artística, “gracias al uso que de él hicieron los pintores cubistas, como Braque o Picasso, entre otros, más tarde, sería asumido y usado por futuristas, dadaístas, exponentes del pop art, y demás vanguardistas y posmodernos. Hoy el uso del collage se ha expandido a través de diferentes disciplinas además de en el arte, cómo en el diseño gráfico y editorial, moda y mercadotecnia. El éxito de esta técnica se debe a que, como concepto artístico permite anclar distintas capas de significados y referencias en un mismo plano.” “Después de los cubistas, los surrealistas aprovecharon la técnica para incluir fotografías y etiquetas comerciales. Así, extrapolaron con nuevas texturas sus imágenes mentales. El futurismo italiano también probó a innovar con el collage utilizando periódicos con diferentes tipografías para destacar el efecto visual. Así dieron paso a la imagen textual: Una imagen construida a través de grafismos. La técnica fue perfeccionada por los dadaístas que multiplicaron sus posibilidades expresivas y conceptuales. De hecho, los dadaístas berlineses se consideraron los inventores del fotomontaje, una técnica realizada a partir de la fotografía en combinación o no con la tipografía impresa, en la que los vanguardistas rusos fueron auténticos maestros. La Escuela de la Bauhaus de Alemania fue un pilar fundamental para el desarrollo del collage. Sumergida en el Constructivismo, la Bauhaus creó una asignatura para tratar esta técnica. Del collage con todo tipo de materiales y dentro del informalismo europeo, surge una nueva corriente: la pintura matérica. Los más famosos artistas de Collage Pop son los precursores, Andy Warhol y Richard Hamilton. Más tarde se sumó Robert Rauschenberg que pasó del Expresionismo abstracto al Pop. Esta técnica fue ideal para expresarse en contra de la sociedad del momento.” Adriana hace uso de todos los elementos de esa rica tradición para expresarse con una estética que recuerda el arte callejero de Banksy. Los collages expuestos son de pequeño formato, pero perfectamente podrían ser llevados al gran formato sin que perdieran su compleja riqueza poética. Al componer sus obras visuales, la artista no puede desprenderse de su poética. En el libro “El ancho margen” Juan Angel Italiano dice: “De la misma forma, toda obra plástica que integre desde signos gráficos abstractos, ideogramas, pictogramas, neógrafos, grafemas o palabras, serán incluidas como obras visuaverbales. El poema visual comparte, en distintos grados, elementos lingüísticos y plásticos, entendemos entonces, que al hablar de poesía visual, significa que podemos encontrar fisuras, rupturas con la tradición poética, o como señala Clemente Padín, encontrar una trasgresión al principio vernáculo de que sólo es posible la poesía cuando se expresa a través de palabras y versos. Esto significa que en el poema puede, junto con la expresión verbal (o no) coexistir con otros lenguajes.” Más adelante señala “El grafiti, los tag, el esténcil o los afiches también se entremezclan con los diversos neógrafos urbanos, generando una novedosa pictotextualidad que termina dentro de la poesía visual, llevando lo poético hacia un pensamiento asociativo, analógico, alejándonos del pensamiento lineal, al que nos lleva la poesía estrictamente verbal.” (“Dónde se cruzan las líneas”. Alejandra Waltes. Semanario Voces). La poesía visual de Adriana trata sobre mujeres, como escribe en el texto curatorial Gustavo Fernández Cabrera “mujeres en trozos, rasgadas, cortadas y caladas que emergen de los muros rústicos y provocadores a través de una mirada o un grito, cada trabajo de estos es una reivindicación desde su lugar como artista plástica, poeta, madre y trabajadora. Sus collages, con imágenes preseleccionadas y trabajadas en las tres horas de taller, transmiten esa energía o dramatismo gracias a la correspondencia de líneas, colores o texturas visuales, regidas por una composición muy ajustada, muy reflexiva que potencia el mensaje. El encastre muy pensado de las imágenes y por lo tanto el resultado obtenido, en esta serie y en general en sus otros trabajos, la relacionan con el “fotomontaje”, (collage con fotografías) que tanto cultivaron los dadaístas, en especial Hannah Höch o Max Ernst.” Imágenes potentes que conmueven, denuncian, que no nos dejan indiferentes.

“Hablan los muros” (Adriana González Rey- 2024)