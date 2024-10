Visibilizar lo invisible por Alejandra Waltes

“Yo no buscaba a nadie y te vi” (Fito Paez). “Serendipia”, la muestra de los Artistas Plásticos Micaela Perera y José M. Pelayo, puede visitarse en las salas 4 y 5 del Museo Torres García. Serendipia (hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual) es una de las palabras que Pelayo tiene en la cartelera de su taller, fue la elegida y sugerida cómo nombre para esta muestra de planos y volúmenes que, por la armonía con la que fue montada y el amor y dedicación que trasunta cada obra, parece haber sido planificada con mucha dedicación.

Micaela Perera (Montevideo, Uruguay, 1970). Proveniente de una familia de artistas que se vieron obligados a exiliarse en España entre los años 1975 y 1985, fue su madre, la ceramista Eva Díaz, quien la introdujo en el mundo de la cerámica. A su regreso a Uruguay, es con Mariana Soler con quien aprende alfarería. Mientras completaba su formación en esta área de manera autodidacta, comenzó a asistir al taller de escultura de José M. Pelayo, iniciando así años de intensa búsqueda e investigación con diversos materiales. Concurrió a clases de pintura con Rodrigo Fló y se formó como soldadora en los Talleres Don Bosco. Docente de cerámica desde 1995, en 1999 funda los talleres de Formación Artística del Museo Torres García (donde hasta la fecha sigue impartiendo clases) junto con José M. Pelayo, Gabriel Bruzzone y Miguel Fernández. Entre los años 2002 y 2004 volvió a España, radicándose definitivamente en Uruguay en el 2005. En ambos países ha asistido a diversos cursos y seminarios, ha participado en concursos, ha obteniendo premios y menciones. Participó de exposiciones colectivas e individuales, en Uruguay, Argentina, España, Portugal y Alemania. He realizado exposiciones individuales en Uruguay, Argentina, España, Portugal y Alemania. La práctica de Aikido y Kinomichi influyeron en una profunda transformación en todas las áreas de su vida incluyendo su quehacer creativo, según ha manifestado la artista. En el año 2008 participó en la organización, y dio taller de rakú en el Primer Encuentro de Ceramistas realizado en Montevideo, Uruguay. En el año 2013 realizó una escultura sonora ideada junto al compositor argentino Osvaldo Dubón, Curiyú-Carillón, con quien dio varios conciertos en Montevideo. Fue invitada a una residencia artística por el conjunto musical Partita Radicale para crear una escultura sonora en Wuppertal, Alemania, donde se realizaron conciertos en varias salas, así como en Colonia, Berlín y Münster. Su obra forma parte del acervo de colecciones privadas en Uruguay, Alemania, España y Estados Unidos. Micaela dice sobre su obra: ““La obra que estoy presentando fue un proceso que viví durante años. Al principio fue una idea vaga: objetos colgantes en movimiento, pero no tenía claro cómo serían. Un día se me ocurrió empezar a recortar papel y probar. Jugando, busqué formas que se desplegaran y plegaran perfectamente, y en ese momento descubrí que el papel tiene la misma tensión al desplegarse que la chapa de hierro con la que llevo años trabajando. Así fueron surgiendo recortes en papel que luego trasladé al material definitivo: chapas de hierro, espirales, estructuras, cintas infinitas, lemniscatas simples y dobles, con varios brazos que, colgados de un eje central, giraban permanentemente, danzando en el espacio con movimientos sutiles, casi musicales, que me sumían en un estado meditativo. Ese silencio interior me hizo reflexionar sobre la obra en movimiento: esculturas que invitan a sentirnos, que quizá reflejen nuestro propio movimiento interior, nuestra escucha, nuestra sensibilidad.” José M. Pelayo (Montevideo, Uruguay, 1956). En el año 1975 comenzó sus estudios con Rimer Cardillo y en 1977 ingresó al Instituto San Francisco de Asís (Conventuales). Estudió dibujo y pintura con Clever Lara, y, entre 1978 y 1982 escultura con Freedy Faux e historia del arte con Amadeo de Caro. En 1979, asistió a los talleres de formación sonora con Luis Trochón. En 1986 realizó un curso de posgrado en grabado en chapa en el MNAV a cargo de David Finkbeiner. En 1989 recibió una beca para jóvenes artistas en los Estados Unidos, Victor Program Service de Meridian House International, visitando Washington, Chicago, Nueva York, y en 2002 fue invitado al concurso International Phallus Carving en Corea del Sur. Pelayo también dio clases de escultura en el Taller Clever Lara y fue cofundador y docente de «Talleres del Sur» en el Museo Joaquin Torres García. Su amor y curiosidad por las culturas prehispánicas lo llevaron a estudiar los instrumentos andinos, la poesía quechua y la realidad de los pueblos andinos. A lo largo de su trayectoria, ha obtenido premios y reconocimientos. Ha expuesto en diversas salas del Uruguay y en el extranjero, EE.UU., Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba y España. Sus obras forman parte del acervo del MNAV (Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales, Montevideo), del MAC (Museo de Arte Contemporáneo, Montevideo), del Museo de Arte Americano (Maldonado), del Museo Corriente Alterna (Lima, Perú) y del Museo Municipalidad de Miraflores (Perú).

Su trabajo ha sido documentado en varios libros de arte, así como en publicaciones de diarios, revistas y fascículos Dirige su propio taller en el barrio de Malvin por donde han pasado muchos alumnos, entre ellos Federico Arnaud y Mónica Packer. Sobre los trabajos expuestos en esta ocasión dice: ““Ceniza, carbón y clavos… Este material lo venía trabajando desde hace años, en diferentes planos y volúmenes. La magia de la obra nació de manera inconsciente. Luego me di cuenta de que tenía relación con la obra quemada de Torres-García en Río de Janeiro, Brasil, en el año 1978. Este vínculo nació sin premeditación, desconociendo la película sobre aquel suceso, que vi después de haber completado la obra. Todo surgió de forma espontánea, jugando con el material. Mantiene una relación conceptual y matérica con aquellos elementos que, en su destrucción, quedaron a la vista: maderas, clavos de los bastidores, y formas que sugieren la simbología de Torres. Es un homenaje sentido por los 150 años de su nacimiento.” En la Sala 4 se aprecian los trabajos planos recuerdan a los de Juan de Andrés o Roberto Píriz: planos texturados que “respiran”, se transforman a medida que uno los recorre como resultado de las sombras cambiantes de un plano sobre otro o la sombras que proyectan las texturas sobre si mismas. Se destaca el color rojo característico de sus trabajos. La gama de colores es compartida las estructuras móviles de Micaela. La virtud de las esculturas abstractas es la de dibujar el aire que las rodea. Cuando estas tienen la posibilidad de moverse esos dibujos se vuelven infinitos. En la Sala 5 se exponen ensamblajes de Pelayo y estructuras fijas de Perera que muestran la versatilidad y maestría de estos artistas.

Vistas parciales de la muestra de la Sala 4 del MTG.(Autoría Graziella Basso)