Voces Andantes en el Teatro del Club Progreso

Voces Andantes, producción sonora que conduce Pablo Silveira Artagaveytia para más de 30 radios de América Latina, se presenta en vivo este sábado 17 de agosto en el Teatro del Club Progreso de La Teja. Acompañan a Pablo en esta primera versión escénica el cantautor Rubén Olivera y los escritores e investigadores Hamid Nazabay, Rodrigo Camaño y Martín Palacio Gamboa.

Pablo Silveira Artagaveytia, docente y músico además de conductor y creador en formato radial, es una voz conocida en las radios públicas de nuestro país merced al proyecto Aldea Sonora que se emitió durante quince años. En el 2021 el programa fue levantado de la programación de las radios públicas, sin mayores explicaciones, y ante esa situación Jorge Daniel Díaz le propuso al comunicador que comenzara un proyecto en su radio online La Zurda. “Agradecí mucho por la situación que estaba atravesando -cuenta Silveira Artagaveytia-, pero lo pensé mucho también porque yo estaba acostumbrado a un formato en vivo y el formato grabado de la propuesta implicaba un desafío que no sabía si podía afrontar. Pero con ayuda de Jorge y a ensayo y error hace cuatro años que comenzó este camino, que al comienzo se producía una vez por semana”.

Voces Andantes comenzó a transmitirse solo por La Zurda, pero con los años algunas producciones fueron sumando altavoces. “Un programa especial de dos horas, en el marco de los cincuenta años de la huelga general, fue emitido por algunas radios alternativas y comunitarias de Montevideo y en el exterior llegó a ser transmitida por la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires. Un programa que estaba concebido para reconstruir el relato de la huelga buscando otras voces, y principalmente otros territorios. Veteranos sindicalistas de Salto, Paysandú, Rivera, Rocha. Un programa que llevó muchísimo trabajo y que tuvo esa repercusión. Después en otra etapa se empezaron a sumar otras radios del exterior. Al Son del 23 de Caracas en Venezuela, y otra de Paraguay”.

El conductor destaca el trabajo de producción de cada voz andante: “lleva muchísima edición, y no estrena programas cada semana porque es imposible. Hay material de archivo y se van proyectando algunos programas que se van estrenando”. Este 2024 se redobló la apuesta y las voces andantes llegaron a otras radios del continente. “Hoy por hoy el programa se emite por 31 radios, algunas pequeñitas en zonas del profundo Chaco o la histórica radio Illimani de Bolivia. La radio Pichincha de Quito o una radio maravillosa con un perfil muy militante y joven como Banca del Parque Radio de Colombia. Y de Argentina hay muchísimas, de Entre Ríos, de Mendoza, de Corrientes o de Buenos Aires”

Tejiendo Voces fuera del estudio

Ya en tiempos de Aldea Sonora era una característica tuya el salir al encuentro de otras voces por fuera del estudio. El Tejido a Mano fue un ejemplo importante que recorrió varios puntos de nuestro país ¿Cómo surge esta idea en particular de hacer una producción en vivo de Voces Andantes?

Esto surge a instancias de queridos compañeros de la olla popular La Cumparsita de La Teja que me empezaron a plantear que tenía que hacer algo en el Club Progreso. Otra gente también me planteaba que tenía que hacer cosas en vivo, me reuní con los compañeros y las compañeras del club y surgió la posibilidad de hacer algo en ese espacio. Y esto va a ser una inauguración, no pretende ser una fecha sola. Hay un escenario en el 2024, a modo de plan piloto, en el que hay otras propuestas espaciadas que pretenden ver si es posible profundizar esto rumbo al 2025. La idea es generar un espacio de efervescencia cultural en un barrio con la impronta de La Teja. No va a ser el programa de radio Voces Andantes en vivo, ni tampoco una instancia en donde la gente vaya a sentarse a ver un espectáculo en su sentido habitual. En la inauguración va a estar el querido Rubén Olivera y además va a haber una mesa integrada por tres escritores uruguayos que yo respeto y admiro mucho que son tres personas que en los últimos años vienen produciendo muchísimo material problematizando la música uruguaya. A Martín Palacio Gamboa lo conocí a partir del libro que tiene escrito sobre Carlos Molina (El bardo de Tacuarí. Antología crítica de Carlos Molina, 2016). A Hamid Nazabay lo conocí de entrevistarlo para las radios públicas sobre sus libros sobre Osiris Rodríguez Castillos (Osiris Rodríguez Castillos: pionero del canto popular uruguayo, 2009), sobre Anibal Sampayo (Anibal Sampayo y la canción litoraleña en el Uruguay, 2012), y por el libro maravilloso que tiene sobre Amalia de la Vega (Te escuchamos con halago: Amalia de la Vega y sus canciones criollas, 2019). Y el caso de Rodrigo Camaño por el libro que hizo sobre Marcos Velásquez (Marcos Velásquez. Cantor criollo, 2019). La idea es juntarlos a los tres en el marco de fonoplatea y además vamos a estar compartiendo algunos documentos sonoros en vivo. Va a ser una experiencia, no algo más tradicional como en otras instancias. El hecho de la escucha sonora va a ser el centro de la actividad. Incluso el soporte del vinilo va a estar presente en la inauguración.

¿Podés profundizar un poco en las características de esa experiencia?

La idea es intentar generar un espacio en el que no haya la división entre público y escenario. Mi idea es tomar el formato fonoplatea pero generar un espacio de encuentro con la gente donde se potencie la capacidad auditiva y de los sentidos. Es un desafío. Y me encanta que sea en el Teatro del Club Progreso. Capaz hubiera sido más fácil hacerlo en un lugar céntrico, pero me encantó la idea de hacerlo en un barrio, en lo que simboliza La Teja y lo que simboliza el Club Progreso. Esto es una construcción colectiva, no hay ninguna institución, más allá del club, no hay ningún sponsor, por eso se cobra una entrada módica, porque hay determinados costos que hay que cubrir.

Voces Andantes en Vivo. Inauguración: 17 de agosto a las 20.30 horas con la actuación del cantautor Rubén Olivera y la participación de los escritores e investigadores Hamid Nazabay, Rodrigo Camaño y Martín Palacio Gamboa. Teatro del Club Progreso (Carlos María Ramírez 758) Entradas en venta por Red Tickets.