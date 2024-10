Vuelve el ’MONFIC’ por Martín Imer

Un año más, Movie vuelve a apostar por el MONFIC, su habitual Festival Internacional de Cine de Montevideo, presentando una opción variada con 18 títulos reunidos en cuatro ciclos: Internacional, Europeo, Río de la Plata y una cápsula de cine ambiental y social. El evento empieza hoy y se extenderá hasta el 16 de octubre en las salas de Movie Montevideo.

Repasando los ciclos, podemos encontrar varios destaques. En el de cine europeo encontramos Emilia Perez, película elegida por Francia para representar al país en los Premios Oscar. Dirigida por el reconocido Jacques Audiard, la película cuenta la historia de Rita, ‘abogada de un bufete que recibe una oferta inesperada: ayudar a un temido jefe de cártel a retirarse de sus negocios y desaparecer para siempre porque quiere cambiar de sexo y convertirse en la mujer que siempre ha querido ser’. La película tuvo un paso importante por Cannes ya que ganó el premio a Mejor actriz, el cual fue otorgado a las cuatro protagonistas del film: Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz y Selena Gómez. También en este ciclo se destaca La habitación de al lado, nuevo film del prolífico Pedro Almodóvar que supone un debut en su carrera, ya que es su primera cinta rodada enteramente en inglés luego de la experiencia de dos cortometrajes en este idioma. La película, que cuenta con la presencia de tres actores de lujo como Tilda Swinton, Julianne Moore y John Turturro, narra ‘el reencuentro de dos amigas que deciden pasar juntas los últimos días de una de ellas, que sufre de una enfermedad terminal. Entre flashbacks, ambas reflexionan sobre la amistad, la maternidad y la muerte’. León de Oro en el reciente Festival de Venecia.

En el ciclo de Rio de la Plata se encuentran varias novedades a las que vale la pena acercarse: por un lado, Simón de la Montaña, película que ganó el Gran Prix de la Semana de la Crítica, también en el festival francés. Coproducción entre Argentina, Chile y Uruguay, está protagonizada por Lorenzo Ferro (actor principal de El Ángel) y promete una experiencia cruda y profunda sobre la identidad y los estereotipos sociales. Por otro lado, Uruguay tiene presencia por partida doble: Naufragios, comedia dramática con la participación del reconocido Alfonso Tort, y Los sueños de Pepe – Movimiento 2052, documental sobre el ex presidente que se centra en la filosofía y los discursos de Mujica para echar luz sobre los problemas climáticos que enfrenta el mundo y la actitud que deberíamos tomar para poder revertirlos de la mejor manera posible.

En el ciclo internacional encontramos Anora, la más reciente Palma de Oro en Cannes. Con dirección del notable cineasta Sean Baker, quien también hizo Tangerine y Proyecto Florida, la cinta se centra en una joven trabajadora sexual que se ve envuelta en una vertiginosa aventura al casarse con el hijo de un oligarca ruso, despertando la ira de los padres del muchacho que llegan a Nueva York para anular la boda. También estarán presentes películas como La matriarca, regreso a la pantalla grande de la enorme Charlotte Rampling como una abuela alcohólica que debe cuidar de un adolescente autodestructivo, Super/Man – La historia de Christopher Reeve, documental de DC films que repasa la vida del icónico actor que encarnó al superhéroe antes del accidente que cambió para siempre su forma de ver el mundo y El aprendiz, polémica biopic sobre Donald Trump y sus inicios en la Nueva York en los años ‘80. Ali Abbasi, director de la también polémica Holy Spider, está detrás de cámara, siendo Sebastian Stan el elegido para interpretar al ex presidente.

En la capsula ambiental y social encontramos películas de Francia, Estados Unidos y Uruguay. Primeramente Green City Life, película que sigue a dos jovenes que viajan por México, Europa y EE.UU para resolver una pregunta que los inquieta: ¿cómo construir la ciudad del mañana? Le sigue Nuclear Now, nuevo trabajo documental del reconocido director Oliver Stone, responsable de grandes y combativas películas como Pelotón, Nacido el 4 de Julio y JFK. En esta oportunidad, el realizador ‘explora la posibilidad de que la comunidad mundial supere retos como el cambio climático y alcance un futuro mejor gracias al poder de la energía nuclear’. Le sigue el documental Sentir: Uruguay libre de prejuicios, que sigue las historias de ‘cuatro personas liberadas del sistema penitenciario que encontraron su superación a través del deporte, la religión y las oportunidades laborales’ y Gigantes del mar, una charla en vivo que habla de la conexión entre los seres humanos y la naturaleza a cargo de Leandro Borba (fotógrafo y filmmaker de naturaleza) y Santiago Cabral (cinematógrafo de naturaleza).

Sin dudas, los espectadores podrán encontrar en el catálogo la propuesta que más se ajuste a sus intereses personales, pero lo que es innegable es que hay un poco para todos dentro de la amplia variedad que ofrece esta nueva edición del MONFIC.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.