¿Y ahora qué se viene? por Ignacio Martinez

El oficialismo coalicionista hoy o futura oposición, ya está afilando los puñales para intervenir en las elecciones municipales de mayo mostrando, claro está, un sinfín de dificultades y contradicciones entre ellos.

En varios departamentos quieren ir con candidatos únicos, cosa bastante improbable. En otros no. Ojeda dice que el objetivo es no permitir que el FA obtenga nuevas intendencias, aceptando así que para él ya es un hecho que el FA conservará Montevideo, Canelones y Salto. En Montevideo, sin embargo, suenan los nombres de Lema y Ripoll por el Partido Nacional y con seguridad habrá más de otros partidos.

Por el Partido Colorado, también en Montevideo, se habla de Alejandro Ruibal y Jorge Barrera y hay claros enfrentamientos entre Ojeda y Bordaberry.

En cada departamento habrá realidades muy específicas que se irán desatando en los próximos meses con danzas de nombres.

Lo que ya aparece es un discurso de la coalición cargado de acusaciones. Por ejemplo, Manini dice que hay una fábrica de votantes cercanos al Frente Amplio y se llama enseñanza pública, desacreditando así a la educación de nuestro país, a los docentes y a los libros de estudio. Estas son viejas afirmaciones que no superan la altura de un zócalo, con mentiras de esta calaña. Basta saber que, para él, por ejemplo, aquí no hubo dictadura ni terrorismo de estado. Él desea fervorosamente borrar la historia de nuestro país y todo vestigio de verdad, en procura de una ciudadanía ignorante y sumisa. Nuestro pueblo, señor, votó porque supo qué votar, con pensamiento propio y argumentos.

Mieres ya está acusando de dobles discursos al gobierno electo sobre la edad de retiro. Orsi ha sido muy claro: en el programa establecimos que son los 60 años lo deseable, agregando más adelante que veremos la posibilidad de incentivar para que la gente pueda trabajar más tiempo, si puede y si quiere. Pero ellos ya tienen un mandato: tanto Mieres como un panelista del programa Polémica en el Bar, usaron exactamente la misma expresión acusatoria: están jugando con la gente. No dicen nada los actuales oficialistas sobre cómo mejorar las jubilaciones. El FA sí, proponiendo arrimar las más paupérrimas al salario mínimo, controlar las exorbitantes ganancias de las AFAPs y trabajar en bien de la gente, siempre.

Esto recién empieza. La camaleónica exfiscal Fossti, que ha cambiado de candidato primero con Raffo y luego con Ojeda ¡cambiando hasta de partido! ¡de blanca a colorada! ya salió apuntando desesperadamente contra Jorge Díaz. Ripoll acusa de todo un poco al FA en sus 35 años de gobierno montevideano, diciendo que lo mismo ha sucedido en donde el FA ha gobernado. Acusa a la marchanta sin presentar ni una sola prueba o acusación seria ante la justicia y la ciudadanía. Esta señora sí que juega con la gente, con todos nosotros.

El FA deberá mantener una conducta recta, transparente y pública. Deberá revisar todos y cada uno de los lugares donde actuó la coalición, investigando, auditando, echando luz sobre estos 5 peores años. Su campaña, una vez más, deberá ser con los programas departamentales sobre la mesa de cada ciudadano, mostrando lo hecho donde el FA fue gobierno y las propuestas que abarcan las prioridades para la ciudadanía, sin entrar en ningún corral de acusaciones infundadas, insultos o difamaciones.

La coalición dice que va a hacer autocrítica luego de las departamentales para saber por qué perdieron. Eso quiere decir que, mientras tanto, van a seguir atacando al FA por todos los costados, que fue lo que más hicieron y fue una de las razones principales de su derrota. Let it be, que el FA, con eso, se va a ver beneficiado porque estamos hartos de que hablen de la hojita en el ojo ajeno, en lugar de ver el tronco que tienen en el propio.

