Ya no está, pero hace «ruido» por Cristina Morán

El que ya no está, pero hace “ruido” es el aquel hotel estilo Tudor que era algo así como un faro que nos indicaba el acercamiento o la llegada al lugar de nuestro destino; cuando la ruta era muy angosta y cuando las tormentas de arena la cubrían e impedían el paso y todo tomaba color y calor de aventura porque esa arena nos impedía llegar al “otro lado” al que luego de la nueva carretera y el puente curvo al que cantó Pablo Neruda, entonces sí, se pudo acceder “al otro lado” donde nos esperaba otra parte mágica de Punta del Este que se fue llenando de luces, de negocios de puertas abiertas todo el día, de boliches, de restaurantes, de residencias que llamaban la atención, de visitantes por el día o por la temporada que disfrutaban y disfrutan de las playas buscando el bronceado que despertará admiración. Ese hotel San Rafael que fue inaugurado en 1948 y que esta columnista lo conoció en ocasión de aquel Primer Festival Internacional de cine, que el ciudadano Mauricio Litman había organizado en la península. El dolorosamente demolido Hotel San Rafael frente a la playa brava recibió y agasajó a algunas de la más importantes estrellas de la época como Anita Ekberg (“La dolce vita”); Gina Lollobrígida, (Italia) Lana Turner (Hollywood) Pedro Armendáriz y Cantinflas (México) y figuras de Argentina y Francia entre ellos el ítalo-francés Ives Montand. Eran los tiempos del hotel con la presencia de Tito Lujambio y Yolanda Merlo (más tarde propietaria del hotel), de “Le Carroussel”, una discoteca que ofició de “café concert”, “boite” con espectáculos internacionales de alto nivel. Cuando Yolanda Merlo, decidió el cerramiento hotel en el año 2011 luego que el estado cerrara el casino en 1997 las puertas del San Rafael se cerraron para siempre, esas puertas que junto a todo el hotel se llevaron para siempre lo que debió conservarse como patrimonio, que tal vez se hubiera logrado, si aquel recurso de amparo ante la justicia solicitado por el director de la Comisión de Patrimonio del MEC para evitar la demolición, no hubiera sido rechazado. El argumento para demoler ese ícono de Punta del Este fue “su estado ruinoso y que representaba riesgo de derrumbe”. Permítanme que con total sinceridad me quede con el beneficio, no digo de la duda, pero sí de la sorpresa, cuando evoco aquella construcción iniciada en 1945 e inaugurada, reitero, en 1948, si tengo en cuenta los profesionales que llevaron la obra adelante con los materiales que aún podíamos encontrar en los años cuarenta y pensando en la cantidad de casonas del Siglo XIX que aún podemos encontrar en cualquier ciudad, paraje, zona, pueblo del Uruguay. He leído y escuchado que nada se sabe del Inversionista Giuseppe Cipriani responsable de la demolición para construir algo que contó con el rechazo unánime de los habitantes del lugar que vieron desaparecer el símbolo que los representaba en la vida diaria, en las tarjetas postales, en sus recuerdos. El Intendente de Maldonado, Enrique Antía dijo: “Algo tendrá que hacer, aunque sea una carpa”. Una quiere y necesita pensar que fue una “chanza”, un “cachondeo” en el lugar y en el momento menos felices. Esperemos que don Giuseppe “ritorne” a la noble y tan generosa tierra uruguaya que le permitió demoler y hasta hoy, de construcción de edificio nuevo, “¡niente!” Les dejo esta perlita y es todo. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y no dejes entrar al viejo.

