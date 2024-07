Yamandú Orsi se perfila como próximo presidente de Uruguay por Ruben Montedonico

El último día de junio, hubo una elección y media en dos países, Uruguay y Francia: se explica lo del medio porque en la nación europea se continuará el 7 de julio el proceso iniciado en que se escogerán los 577 diputados de la disuelta Asamblea General.

En el caso de Uruguay se escucharon de los precandidatos y algunos destacados militantes y líderes -entrevistados por radios y televisoras- explicaciones acerca del porqué sufragaron sólo algo más de un tercio de integrantes del padrón: el clima frío, el torneo de selecciones de fútbol en EEUU y las de la UEFA, que atrajeron preferencias sobre los mismos, y las vacaciones invernales de estudiantes (menores) que arrastran a los mayores lejos de las urnas.

Por esos factores o por la falta de interés en este ejercicio calificado como el desiderátum de la democracia política, se explicó que no concurrieran a emitir su voto, por algún partido o precandidato presidencial, el 64% de quienes podían hacerlo.

El debate sobre este método se circunscribió a si debía seguir siendo de concurrencia voluntaria o si debiera legislarse para hacerlo obligatorio. Uno de los consultados -el expresidente José Mujica, partidario de la no obligatoriedad- realizó una propuesta concreta: que los partidos que intervengan en estas elecciones internas formulen sus propios padrones y de esa forma eviten que cualquier sufragante lo haga desde el anonimato y sin ningún compromiso con el partido elegido; no se hicieron comentarios acerca de la propuesta.

Este ejercicio considerado de alta democracia regional por los entrevistados, contó con lo opinión del exmandatario Luis Lacalle Herrera (padre del actual presidente) quien señaló que se puede llegar al caso de que alguien quiera participar de las elecciones y se autonombre precandidato, debiendo sólo conseguir el apadrinamiento de un instituto político o creando uno.

Y así es, sólo que falta por contar el final de la hipotética situación: únicamente salen adelante aquellos a quienes los apadrinan sectores de las cúpulas de los partidos, sus propios cargos, sus “estructuras” o un poco de cada uno de esos componentes. Ellos son los impuestos a la compulsa ciudadana en este juego con los naipes un tanto marcados y que tanto se alaba por quienes defienden el estilo democrático del país.

Lo cierto fue que sobre el final de la jornada y considerando lo obtenido por cada precandidato fueron escogidos quienes serán los principales actores de los comicios nacionales de octubre, que decidirán -además-la composición de las cámaras de diputados y de senadores.

Para el caso de un balotaje en noviembre, funcionaría que el conjunto del oficialismo de hoy (partidos Nacional, Colorado, Cabildo, Independiente y algunos sin representación legislativa) votaran por el escogido en esta jornada, Álvaro Delgado, “delfín” (en uruguayo parlante “el caballo del comisario”) del actual presidente y su representante en ambas vueltas en que buscan la continuidad gubernamental. El candidato frenteamplista triunfador de este día, Yamandú Orsi (propuesto por Mujica y el Movimiento de Participación Popular/MPP) lo sería por el Frente Amplio, con amplias posibilidades de ganar el gobierno.

Ya todos se enteraron que para octubre, el actual presidente -que se siente precandidato presidencial para 2029- encabezará la lista de senadores para aprovechar su atracción de votantes considerando su buena sintonía y ligazón con el empresariado y la prensa hegemónica.

Delgado y Orsi no fueron sorpresas para quienes siguen los cursos de los partidos y los personajes que circulan por ellos “En Uruguay los candidatos ya están definidos”, escribí. Desde antes del inicio del proceso intrapartidario se sabía que llegarían a octubre y hasta noviembre del 2024 -de ser necesario- por cada alianza contrapuesta y sólo faltaba este pasaje que tuvo el visto bueno de la Corte Electoral, fue votado por la mayoría de los sufragistas, contó con el apoyo de la prensa y el de los abnegados partícipes del proceso.

Dije entonces que dudaba que en esta jornada se conocieran las fórmulas electorales de los partidos: en el Frente Amplio no fue así y escogieron a la segunda en la votación, Carolina Cosse, como candidata a vice. Los nacionalistas, después de muchos cabildeos, nombraron a la reciente incorporada al partido, Valeria Ripoll, para secundar a Delgado, sin ponderar a la segunda votada, Laura Raffo. Cuando escribí mi duda acerca de los nombramientos de las fórmulas, sabía que Raffo era indeseable para Delgado.

El partido que sigue en fuerza al Nacional en la coalición de gobierno, el Colorado, tuvo una muy escasa votación, de la cual surgió en primer lugar Andrés Ojeda, y dejó para dentro de unos días la escogencia del vice.

A partir de este mes comienza la parte más directa de la campaña hacia octubre; esa sí, una lucha entre las coaliciones de derechas del veterinario Delgado y el “progresismo popular” del profesor Orsi.

En tanto, en Francia, se adelantaron las extremas derechas (Reagrupamiento National) con Marine Le Pen y su delfín, Jordan Bardella, pronosticándose cifras que las dejan cerca de la mayoría absoluta (289) de la Asamblea Nacional. El segundo lugar fue para la izquierda guiada por el veterano Jean-Luc Mélenchon (el Nuevo Frente Popular, integrado -entre otros- por Francia Insumisa, el Partido Socialista y Los Verdes) y hasta el tercer sitio quedó el partido del presidente Emmanuel Macron (Juntos), que perdería no sólo el control del Legislativo, sino un amplio grupo de diputados.

Sin embargo, dada la normatividad electoral francesa, será hasta el siguiente domingo, tras el balotaje en las 346 circunscripciones restantes, que se conozca la integración completa de la Asamblea Nacional, que nombrará al primer ministro.

Macron y Mélenchon le sugirieron a sus terceros lugares (aquellos que consiguieran más del 12,5% de la votación en su circunscripción) no participar en los balotajes como forma de atacar a la extrema derecha. Acerca de estas contiendas me referiré en una nota posterior.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.