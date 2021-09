Ali González   “Me gusta mucho estar en contacto con el público”

El domingo 12 a las 20 horas vuelve el festival “Amasijando los blues” a la Sala Zitarrosa. Se presentarán La desgastada, Blues Bergs y Ali González y los tres tornados. Las entradas están a la venta por Tickantel.

Con una amplia trayectoria musical y manteniendo un clásico estilo retro, y las influencias del rock, rockabilly y el blues, Ali González se presenta en la Sala Zitarrosa acompañada de Los tres tornados (Chucho Cairoli, Walo Crespo y Gabriel Federico). Ali González busca reflejar la esencia de los años 50, con estilos musicales que eran populares de esa época, lo que también se ve reflejado con la estética que ha elegido para su imagen. Es un claro estilo “Pin Up Girl” que parece salido de una máquina del tiempo, trasladando a su público al pasado y reviviendo una era que fue clave para la industria de la música. Bien puede ser vista como una “pinupgirl” uruguaya. “Siempre amé todo lo que era la música y la estética de los años 50”, dice Ali González. “Los músicos que más me han inspirado de esa época son Elvis Presley, Chuck Berry, Etta James, Muddy Waters y Howlin Wolf”.

Ali González cuenta con una larga trayectoria musical local e internacional. En sus comienzos formó parte de un dúo de piano y voz con el cual cantaba en Punta del Este. Fue cantante de la banda Canela por varios años y junto con esta banda fue telonera en el 2000 de la cantante estadounidense Laura Branigan, quien actuó en el Conrad de Punta del Este. En el 2003 participó del programa televisivo de canto y baile “Casting”, de canal 12, siendo seleccionada de entre 3.000 cantantes para formar parte de este concurso. En el 2015 participó en la obra musical infantil “Musicoloridos” como cantante y actriz, para la cual compuso algunas de sus canciones. La obra ganó un Premio Florencio Infantil y su música fue nominada a los Premios Graffiti en el 2016. En 2017 creó, junto a Raúl Pierri, la banda retro Jaque doble, que lanzó en el 2019 un álbum LP con 11 temas originales producidos por Max Capote. Cantó varias de sus canciones en el Kustom Kulture Weekend de Punta del Este en el verano del 2019. El 2020 marca el comienzo de su carrera solista y en este 2021 lanzó dos sencillos de su autoría, un rockabilly llamado “Hey hey hey” y el blues “Can’t get you out of my head”.

¿En qué momento de tu carrera sentís que estás hoy?

Siento que por fin logré encontrar mi identidad en la música, siguiendo un estilo retro de los años 50 en mi sonido y mi estética. También por suerte estoy en una etapa muy creativa, estoy inspirada, logrando escribir varias canciones inéditas nuevas con un fuerte enfoque en el blues clásico y el rock & roll.

¿Cuáles son los momentos que destacarías de tu camino artístico?

El día que me animé por fin a empezar a componer mis propias canciones. Nunca me imaginé que yo podría hacerlo, veía a otros músicos componer con facilidad y admiro mucho la gente que tiene ese don, pero pensaba que yo no era capaz. Hace algunos años decidí intentarlo y quedé muy emocionada cuando salieron mis primeras canciones, eso marcó un antes y después en mi carrera artística. Me queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por aprender como compositora, pero estoy disfrutando mucho del proceso.

¿Cómo recordás la experiencia de ser telonera de Laura Branigan?

Fue increíble compartir el escenario con una artista como ella, yo era fan, adoraba sus canciones y la fuerza de su voz. Cuando la vi en el escenario en la prueba de sonido quedé impresionada con la energía que tenía, recorría todo el escenario con una naturalidad increíble y transmitía mucho. La noche del evento como buena cholula que soy le pregunté si me podía sacar una foto con ella y si me daba su autógrafo. Es muy simpática y cálida y aceptó.

¿Como fue el proceso para comenzar este camino solista?

Se fue dando de forma natural, la banda Jaque doble había cumplido un ciclo y esa etapa había terminado. Y para poder seguir adelante con la música tomé la decisión de seguir como solista, aprovechando también el hecho de que estaba escribiendo más canciones propias.

¿Cómo es tu vínculo con el público y el escenario?

Me gusta mucho estar en contacto con el público, para mi es fundamental y un disfrute total. Antes de subir a un escenario siempre paso muchos nervios, pero una vez que arranco a cantar me olvido de todo y disfruto cada segundo. Mi meta principal al interpretar una canción es lograr transmitir emociones al oyente, ya sea alegría o nostalgia. La música es algo mágico, la energía que se genera entre el público y el músico es algo maravilloso, si yo logro emocionar al oyente, ese es el regalo más preciado para mí.

¿Cómo surge la posibilidad de sumarte a la banda Los tres tornados?

Es la banda de Chucho Cairoli, hace 20 años que tocan juntos. Los tres tornados es uno de los nombres que usan, pero su nombre más conocido es Rockadictos. Hace algunos años que me puse en contacto con Chucho y trabajamos juntos en varios proyectos musicales. En esta etapa, yo soy como un “agregado” a algo que ya estaba armado previamente, por eso quedo Ali y los tres tornados.

¿Como vivís este recital en la Sala Zitarrosa?

Como una oportunidad única, un sueño hecho realidad. Estoy super entusiasmada con lo que va a ser esta experiencia y muy agradecida de poder compartir el escenario con músicos y bandas que valoro y admiro.

¿Qué es lo que van a mostrar en este «Amasijando los blues»?

Vamos a vivir una experiencia de blues hermosa y compartir esa energía tan especial con el público. Dicen que “el blues es la música que se toca con el alma” y las bandas que participaremos del evento lo sentimos así y vivimos esta música con gran intensidad y entusiasmo. Para nosotros es una celebración en honor a este género musical y esperamos compartir esa alegría con el público.