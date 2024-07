Israel se apropia de territorio palestino por Ignacio Martínez

¿Cómo lo hace? A la constante y creciente arremetida militar contra el pueblo palestino, cuya máxima expresión hoy es lo que sucede en Gaza, el gobierno de Israel se ha propuesto construir miles de viviendas nuevas en los asentamientos en territorios ocupados. A eso se le suma nuevas ocupaciones en tierras de Cisjordania que le permitan seguir usurpando dominios palestinos.

Estas construcciones israelíes de viviendas e infraestructuras en esas tierras palestinas, vienen acompañadas con la presencia de empresas de Israel y del ámbito internacional que tiene como objetivo la apropiación de recursos palestinos como agua, minerales, tierras cultivables y otros bienes de explotación y exportación para beneficio privado de esas empresas. Hoy sabemos que esas explotaciones ilegales en ocupaciones que no deberían existir, dan ganancias anuales por cientos de millones de dólares.

La ocupación de territorios palestinos por parte de Israel es absolutamente ilegal, violando las más elementales normas del Derechos Internacional, porque esas ocupaciones no son provisorias, sino para instalarse en esos territorios, según lo que dictaminó la Comisión Internacional de Investigación nombrada por la ONU a los efectos de estudiar esta situación.

Esa misma comisión ha concluido en su informe de junio de 2024 que Israel ha cometido el crimen de lesa humanidad de exterminio. En esa categoría, también señala los crímenes de persecución por motivos de género, contra hombres y niños palestinos, asesinatos, traslados forzosos, tortura y tratos inhumanos y crueles. El informe concluye que las declaraciones de funcionarios israelíes, incluidas las que reflejan la política de infligir destrucción generalizada y matar a gran número de civiles, equivalen a incitación y pueden constituir otros delitos internacionales graves.

La ocupación y apropiación de territorio palestino priva a poblaciones enteras al acceso y uso del agua potable. Familias palestinas han sido expulsadas de sus propias casas ubicadas en Cisjordania. La vida es un caos y un infierno. Cientos de miles de civiles son condenados al destierro.

La Corte Internacional de Justicia- recordó que el Secretario General de las Naciones Unidas y numerosos Estados miembros de la ONU han declarado recientemente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un Estado por parte de otro Estado es una violación del derecho internacional y, por lo tanto, es nulo y sin efecto. Pero la ONU debe avanzar más. La comunidad internacional debe ser más eficiente y no meramente declarativa.

El gobierno de Benjamín Netanyahu es una vergüenza para la Humanidad y para el pueblo de Israel que mayoritariamente no quiere la guerra. También es un agravio a su propia religión y a los Mandamientos que Dios dictó a Moisés, entre los que se expresan: (5) No matarás (más de 35.000 asesinados sólo en Gaza en 10 meses); (7) No robarás; (10) No codiciarás los bienes ajenos.

Se vuelve impostergable que Israel pare la invasión a dominios palestinos y devuelva todos los territorios ocupados como punto de partida para avanzar hacia una paz verdadera y duradera en la región. Amén.

