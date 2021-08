Cae Kabul, el antimperialismo festeja, las mujeres encerradas por Luis Nieto

Si no fuese tan patética, tan lacerante para la dignidad humana, la última imagen de la retirada yanqui de Afganistán: una horda de afganos corriendo delante, a los costados, y tratando de subir a un avión militar que se mueve hacia la zona de despegue, causaría el mismo efecto a que nos tuvo acostumbrados Steven Spielberg, con su Indiana Jones. Pero el crudo epílogo de dos personas que se desprenden del avión, ya en vuelo, a suficiente altura que casi no se las ve, nos devuelven a las reflexiones terrenales de quienes no le vemos sentido a lo que pasa en buena parte del mundo que compartimos. También en el atentado a las Torres Gemelas, que dio inicio a todo esto, hubo gente que prefirió saltar al vacío. ¿Es tan intenso el instinto humano que nos empuja al infierno con más fuerza que los acontecimientos que lo provocan?

El 11 de setiembre de 2001 el mundo vio con asombro lo que pasaba en las icónicas torres. Las imágenes paralizaron al mundo, también con seres humanos que prefirieron saltar al vacío como una forma de eludir una muerte inminente. El mundo cambió para siempre. Fue una sensación clara, tan clara como la de ese avión militar que corretea por la pista buscando despegar, con cientos de personas, igualmente desesperadas que aquellas del 11 de setiembre.

La decisión del 43° presidente de Estados Unidos, George Bush, no se hizo esperar. El 7 de octubre, menos de un mes después de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, Estados Unidos invadía Afganistán en una operación de represalia, en busca de los principales dirigentes de Al Qaeda, responsables de la operación que dejó un saldo de 3000 muertos. 20 años después, todo vuelve a empezar. La lucha por la venganza, y el fracaso de los instrumentos jurídicos para procesar a los culpables de haber organizado los atentados del 11 de setiembre nos llevan, irremediablemente, a pensar que lo que se viene puede acabar pareciéndose demasiado a una lucha sin fin.

Estados Unidos no resolvió nada en Afganistán. Se empantanó como antes se habían empantanado los soviéticos, igual de arrogantes que los yanquis, creyeron que sus generales y su tecnología bélica eran suficiente para doblegar a poblaciones aferradas a sus creencias, sus hábitos y sus relaciones sociales. Los romanos también crearon un imperio de duró 4 siglos y medio. Gobernaron en el entorno del Mar Mediterráneo, pero no pudieron pasar más allá de Britannia y Germania. Los pueblos celtas los volvieron locos. A cada tierra que conquistaban enviaban a sus mejores ingenieros, a sus arquitectos para repicar sus domos, sus juristas, y trataron de crear una civilización a imagen y semejanza de Roma. Varios de sus senadores y Emperadores era hombres de provincias, varios de sus pensadores también, y ni aun así el imperio romano fue eterno. A pesar de eso, todavía hoy circulan camiones por los puentes que construyeron, y sus acueductos están en pie. Las lenguas romances provienen de un mestizaje cultural de siglos. Pero Estados Unidos no pudo permanecer ni 20 años, y poco, parece va a quedar como legado.

En el mundo actual la figura del imperialismo se ha vuelto un dilema transitorio, que está recorriendo los caminos de salida del capitalismo. A los detractores de la política exterior de Estados Unidos les conviene tener paciencia y horas de estudio para no perder la pista de los delgadísimos hilos que el capital va tejiendo en todo el mundo, incluyendo Afganistán, como así mismo descubrir los que China utilizó para unir lo que el colonialismo europeo dejó en África. ¿Habrán sido peores patrones los portugueses que los chinos dirigiendo sus empresas en África? ¿Quién se lleva el oro enterrado en el Amazonas y pudre con mercurio las cuencas de los caudalosos ríos que riegan “nuestra” América Latina? Imperialismo… ¿cuál de ellos?

Buena parte del capital cultural uruguayo, está afectada por una atonía intelectual que busca fortalecerse arrimándose a quienes tienen una voz fuerte. Nada va a ganar arrimándose al más fuerte sino contribuyendo al fortalecimiento de un mundo con garantías.

La vuelta al poder del Talibán plantea algunas tareas, sobre todo a las mujeres del mundo. A raíz del desenlace, circula un comunicado de la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) en el que describen las ya sabidas prohibiciones con que las mujeres son marginadas, absolutamente marginadas. De las 29 prohibiciones, quedémonos sólo con dos. 1°: “Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares”. 26° “Prohibición a las mujeres de viajar en el mismo autobús que los hombres. Los autobuses se dividen en ‘sólo para hombres’ o ‘sólo para mujeres’.” Recuerdos de Sudáfrica.

En el distrito norteño de Charkint, en la provincia de Balkh, la gobernadora es Salima Mazari, hija de refugiados afganos en Irán, donde nació. Volvió a su país de origen, a la provincia de sus padres, y allí tiene que lidiar con todos los atavismos, aparte de organizar la defensa contra el Talibán. Ella cuenta la difícil pero fructífera relación que ha construido con las fuerzas de seguridad provinciales, y su participación al frente de las tropas en varios combates contra el radicalismo islámico. No es la única mujer que se enfrenta al pasado por el que sus padres tuvieron que dejar el país.

¿Serán las mujeres occidentales sensibles a los desafíos de las afganas, ante el regreso a un régimen capaz de cortarle los dedos por llevar las uñas pintadas?