De animales por Jorge Alastra

El arte siempre ha guardado una página especial para retratar al mundo animal. Esto, está claro, dependiendo de la cultura de cada región y sociedad. En la nuestra es evidente que los animales domésticos (perros, gatos y demás) ocupan un lugar de preferencia. Pero como nuestro país es casi todo campo abierto, no sólo los “domésticos” tienen ese privilegio. Para la actividad rural el caballo es un ejemplo de animal necesario y efectivo; luego viene el canino. En nuestra música popular existen autores que han escrito canciones que tomaron como temática a ciertos animales. Es obvio que desde la música campera esto es más razonable; sin embargo existen otras ópticas y no necesariamente camperas. Eduardo Mateo (1940-1990) escribió “Palomas”, una particular canción que forma parte del disco “Mateo y Trasante” de 1976. Rítmicamente es una especie de balada “afro” con un notable trabajo de percusión de Jorge Trasante, y literariamente puede decirse que es una oda. La paloma es el ave concreta que inunda las ciudades y las zonas rurales, y también una simbólica; y Mateo habla de las dos en simultáneo. “Sería un sueño/ que anida en las almas / que guarda un secreto/ del tiempo que escapa/ cual frágil paloma/ que vuela mañana”. Mateo describe pero nunca de manera común y corriente, modificando la sintaxis y como quedándose con lo rítmico necesario de las palabras elegidas: “Si palomas al viento/ se llaman señoras/ serían perfumes/ mi abuela y la gloria/ cual ansia que espera/ y evoca remota”. Por otro lado, y saliendo de lo urbano, el enorme Osiris Rodríguez Castillo (1925-1996) grabó el recitado criollo “Romance del Malevo” para el álbum “Poemas y canciones orientales” de 1962. Trabajo fundamental, tanto, que ese disco ya encierra casi toda la obra del autor, aunque algunas de estas composiciones las volvería grabar una y otra vez; buscando quizá una perfección inalcanzable. El “Malevo” se convirtió en un clásico y en una de sus obras más aplaudidas. Cuenta de manera dramática la relación de un hombre con un perro salvaje que luego domesticó y el que le salvó la vida. El desenlace es fatal y evoca un poco una tragedia griega. El hombre que debe decidir entre su prole y su querido animal: «No tenía pa´ elegir/ hermano ‘tabas enfermo…/ jue po’el cachorro ¿sabés?/ de no, ¡no lo hubiera hecho!» La razón del éxito del romance está en cómo el autor -sabiamente- describe la sensación de ingratitud existencial. El hombre debe matar, de manera involuntaria, al animal al que le debe la vida. Dejando de lado el drama viajamos a la chamarra en manos del gran Marcos Velázquez (1939-2010), uno de los nombres fundamentales del folclore rural uruguayo y que grabó “El Tero-tero” en 1966 para el álbum “Raíz y Copa”. Es una jocosa e ingenua chamarra donde el autor aprovecha para tirar líneas políticas: “Es cosa importante tero/ tero mantenerse unidos/ gritar tero en una parte/ y tener en otra el nido” o más adelante “los que gritan cerca ‘el nido/ tero es porque los protegen/ tero y no corren peligro/ de que sin nido los dejen”. El humor de “tierra adentro” se nota en lo ingenioso del retruécano: “Compañeros tero-tero/ patoteros hay pa’ rato/ pero el pato no es un tero/ ni los teros somos patos”.

Julio Brum (1960) es un músico y pedagogo canario que hizo varios trabajos para «Papagayo azul», sello especializado en el trabajo cultural con las infancias. En uno de estos discos editados, «Con los pájaros pintados» de 2000, está incluida esta especie de chamarra «abaionada» titulada «Aguará-Guazú» de autoría compartida con Carlos M. Prigoni. El disco entero refiere a la fauna autóctona y en esta retrata al enigmático y solitario (y en lamentable extinción) Aguará-Guazú; una especie de zorro gigante, esbelto, de pelo colorado y patas negras. “Mancha color colorado/ que entre las pajas dispara/ que galopa atravesado/ y va de negro calzado». La canción, en un tramo, remite a la mitología vernácula: «(…) viniste del Yaguarón/ unos te llaman de zorro/ y otros dicen Lobizón».

La danza de Gato es festiva y se presta para lo picaresco e irónico. Alfredo Zitarrosa (1936-1989) escribió este “Gato del perro” donde no deja (al igual que Velázquez) de lanzar dardos políticos que en clave jocosa pasan desapercibidos: “Tuve un perro chiquito/ «Pelo de alambre»/ con lo que yo ganaba/ se murió de hambre” y “(…) van tirando de un carro/ (…)/ un perro, un gurisito/ y un criollo viejo”. Zitarrosa describe, aun en una canción alegre, la lucha de clases: “Los tres van caminando/ llenos de tierra/ y los tres van pensando/ ¡qué vida perra!” El ingenio popular -en esos últimos versos- está a la vista. El Gato se vuelve perro y viceversa.

Aquí van cinco ejemplos (existen muchos más) donde la fauna es protagonista de la canción popular. En este caso tratamos de demostrar que hay para «todos los gustos”; desde una óptica más campera hasta la de un citadino absoluto como Eduardo Mateo. Cada uno de estos artistas tomó de modelo a estos animales que forman parte (algunos) de nuestra vida o al menos reconocemos su existencia.

Ilustación: Óscar Larroca