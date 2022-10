Del primer al último día: ni una persona por perdida por Martín Lema

Llegamos decididos a dar un cambio de lógica e impronta al Ministerio de Desarrollo Social. Este desafío, nos abrió camino a implementar nuevas estrategias, herramientas y oportunidades para potenciar la autonomía de las personas y abrazar con más fuerza las causas justas.

En este transcurso nos ha acompañado un equipo comprometido, dispuesto y con muchísima vocación de servicio, que se ha parado en las potencialidades de nuestro país, las personas y organismos públicos y privados para aunar fuerzas y generar una sociedad cohesiva y resiliente.

Somos apasionados del trabajo que realizamos, estamos convencidos de nuestros objetivos y somos partidarios de que hay que rendir cuentas en forma permanente. Es por ello que nos valemos de esta oportunidad para compartir algunas de las acciones que impulsamos durante esta gestión.

Implementamos medidas transitorias y respuestas transversales con el fin de atender situaciones de especial vulnerabilidad. Como ejemplo, destacamos el aumento del 15% al 50% de descuento en recargas de garrafas de 13 kg para hogares que reciben AFAM-PE, TUS y Asistencia a la Vejez. Este beneficio entró en vigencia en junio de 2022 y se extiende hasta diciembre, inclusive. Al 31 de agosto, fueron más de 100 mil los hogares que utilizaron esta herramienta.

También creamos el Bono Social MIDES-UTE, que implica bonificaciones de hasta 90% para unos 129 mil hogares en situación de vulnerabilidad y eliminamos el tope de ingresos para beneficiarios de AFAM-PE, con el fin de incentivar el trabajo formal y la acumulación de ingresos de los hogares. En agosto, 16 mil hogares habrían superado el umbral establecido.

Mejoramos la focalización de las transferencias monetarias, lo que permitió reducir el error de exclusión y aumentar la captación de personas para asegurar que la prestación llegue a quienes cumplen requisitos.

En línea con las prioridades del gobierno, desde MIDES hicimos especial hincapié en reforzar la atención en primera infancia. La amplia evidencia demuestra que la inversión en el primer ciclo de vida es fundamental para lograr un mejor desarrollo humano y social.

Entre tantas acciones, implementamos el Bono Crianza, una prestación mensual que reciben unos 25 mil hogares de extrema vulnerabilidad socioeconómica y estamos ampliando las Becas de Inclusión Socioeducativa (BIS) otorgadas a familias con niños de 0 a 3 años para acceder a centros privados de cuidados y educación inicial, en caso de no contar con oferta pública en su zona de residencia.

También aumentamos los recursos y técnicos para los programas de Acompañamiento Familiar y Tele asistencia. Desarrollamos un Sistema de Información y Alerta de Primera Infancia para la captación temprana de recién nacidos con riesgo sanitario y social y la construcción de diagnósticos y seguimiento social mediante la integración de sistemas informáticos de ASSE, MSP y MIDES.

Desde esta administración nos propusimos crear un nuevo Sistema de Cuidados con foco en la humanización. Para ello, diseñamos un Plan Piloto de Asistentes Personales (AP), a través de provisión en modalidad colectiva. Esto implica la contratación de AP a través de cooperativas de trabajo o empresas privadas de cuidado que convengan con la SNIC. La formación de los AP se regularizó mediante cursos en UTU, DGETP, INEFOP y Uruguay Certifica.

En cuanto al fortalecimiento de la protección a personas mayores en situación de vulnerabilidad, iniciamos el Programa al Apoyo de Cuidados Permanentes (PACP), por el cual se posibilita el realojo en ELEPEM de personas en residenciales que debieran ser clausurados ante situaciones de riesgo social y sanitario. Desde su implementación 62 personas mayores fueron realojadas.

A principios de 2022, incorporamos a nuestra cartera la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) con el objetivo de diseñar, desarrollar y ejecutar la política pos penitenciaria nacional. A través de DINALI trabajamos en la capacitación en oficios, generación de oportunidades laborales y contribución a la contención y autonomía de personas que recuperan la libertad (re vinculación con la familia y reinserción en la sociedad).

Lanzamos ACCESOS, oportunidades socio laborales dirigidas a participantes de distintos programas del MIDES. ACCESOS consta de dos fases. La primera implica siete meses de trabajo protegido, ofrecido por instituciones públicas e intendencias departamentales donde los participantes reciben una prestación social equivalente a un Salario Mínimo Nacional. Durante esta fase, reciben capacitaciones para adquisición y fortalecimiento de habilidades y hábitos laborales provistos por el programa e instituciones conveniantes. En la segunda fase, según las oportunidades y acuerdos que el ministerio logre con empresas y organizaciones privadas, son postulados de acuerdo a sus perfiles para insertarse laboralmente en las llamadas empresas “madrinas”. Durante su participación en el programa, reciben atención odontológica y oftalmológica.

En la misma línea, creamos el programa Enlace Laboral, que contribuye a la inserción laboral formal de la población referenciada. Para ello, nos servimos de la gestión operativa de los convenios “Cupo Mides”, donde empresas se comprometen a reservar vacantes para participantes de nuestros programas.

Otra de las grandes prioridades ha sido fortalecer el trabajo en territorio. Por ejemplo, aumentamos las horas de atención personalizada por equipos, pasando de 10 a 30 horas semanales de trabajo, incorporamos oficinas y policlínicos móviles e instalamos los primeros Centros de Referencia en Políticas Sociales.

En octubre inauguraremos la Ciudad Universitaria, una política novedosa dirigida a jóvenes de hogares con bajos ingresos, provenientes del interior del país. A través de esta iniciativa, se brindará alojamiento en Montevideo y acompañamiento a 180 jóvenes para que puedan continuar sus estudios terciarios, buscando promover su autogestión, integración a la comunidad e inserción laboral.

Se nos vuelve casi imposible poder resumir nuestro trabajo en palabras, pero no queremos dejar de destacar las acciones que venimos desarrollando para reforzar la alimentación a través del INDA y en materia de salud mental y adicciones.

En este camino nos seguirán encontrando, en la constante búsqueda de más y mejores soluciones, no dando ni una persona por perdida.

