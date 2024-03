El Sodre y la brecha de género por Diego Silveira

La brecha de género en las industrias creativas es enorme, y no es otra cosa que el reflejo de una realidad más genérica y que impacta en un espectro mucho más amplio de las industrias en el mundo.

Según datos de la OIT y del Banco Mundial, recogidos en un informe del BID publicado el pasado 8 de marzo (El arte de la (des) igualdad: brechas de género en las industrias creativas) solo el 49% de las mujeres forma parte de la población económicamente activa mientras que en los hombres el porcentaje es del 75%. Eso sin detallar que en muchos países las mujeres aún sufren algún tipo de restricción laboral y que 95 países no garantizan la equiparación en las remuneraciones por trabajos de un mismo valor, según recoge este informe.

En el mundo de las industrias creativas no es ninguna novedad que la realidad sea similar. Pero también preocupa, sobre todo en Latinoamérica, la falta de información que aún tenemos al respecto y sobre lo que están trabajando arduamente los organismos internacionales. Aventuro una premisa que puede explicar esta carencia: en primer lugar, la resistencia a generar datos e información de calidad que permita la toma de decisiones de manera profesional y planificada. Lo vemos un día sí y otro también en algunas de nuestras principales instituciones. En segundo lugar: la resistencia a considerar a la cultura y al sector creativo como una industria.

Lentamente vamos dando pasos en ese sentido y estoy seguro que los resultados serán muy positivos si logramos incorporar en nuestra matriz de pensamiento (y luego en nuestra planificación -cuando la haya-, y posteriormente en la toma de decisiones) que pertenecemos a un sector con fuertes engranajes y que las acciones que hoy se toman de manera aislada e irreflexiva impactan directa o indirectamente en otros actores de la economía.

Y, si bien no soy afecto a los ejemplos, basta uno para explicar lo antedicho: la puesta en escena de una obra de magnitud por parte de un teatro de producción como el Sodre impacta directamente en los trabajadores afectados a la misma (artistas, coreógrafos, vestuaristas, maquilladores, técnicos, administrativos, etc.) y que forman parte de la plantilla fija del teatro. Pero al mismo tiempo, la realización de una producción impacta en un entorno económico externo al teatro que aporta la materia prima (carpinterías, ferreterías, mercerías, etc). Y el ciclo económico se completa cuando la obra es puesta en escena y se genera un movimiento exógeno al teatro pero que gira en torno al hecho artístico; desde el taxi o el Uber para trasladarse al teatro, pasando por las cafeterías circundantes al Auditorio Nacional y que termina luego en la posibilidad de un movimiento gastronómico en la zona de influencia del teatro.

Aproximarse a este ciclo económico que se dé, da entorno a una producción artística sirve para dimensionar el impacto que tiene la inversión que se realiza en un teatro de producción como el Sodre, pero es tan solo una aproximación porque aún no hemos analizado el mismo de manera profesional y entendiéndolo como parte de un todo.