ENTREVISTA: INA GODOY Y JUAN PELLICER

La historia contada desde otros lugares

La web www.historiadelamusicapopularuruguaya.com se actualizó. Y amplió su archivo online con nuevos documentos de nuestra historia musical. Se trata de más de 1.000 documentos digitalizados que cubren el período 1960-1990 en un archivo público sin precedentes que recorre los diferentes géneros, estilos y autores relevantes de la música uruguaya.

Esta iniciativa incluye desde Alfredo Zitarrosa a Karibe con K, de Diane Denoir a Los Estómagos, de Los Iracundos a Laura Canoura. Hay fotografías, notas de prensa, afiches, reseñas y entrevistas en un repositorio abierto para su consulta y descarga.

A los 31 músicos reseñados en nuestro archivo desde 2015, sumaron en esta nueva etapa fichas individuales y documentos de otros 28, entre los que se incluyen, entre otros, Eduardo Mateo, Eduardo Darnauchans, Jorge Lazaroff, Gastón Ciarlo «Dino», El Kinto, Diane Denoir, Laura Canoura, Mariana Ingold, Vera Sienra, Rubén Lena, Santiago Chalar, Jorge Galemire, Los Mockers, Alberto Mastra, Anselmo Grau, Carlos Gardel, Julio Sosa, Casino y Sonora Palacio.

Este archivo online fue creado con el objetivo de compartir los insumos generados durante la investigación de la Serie de TV Historia de la Música Popular Uruguaya, emitida por TNU y TV CIUDAD en varias oportunidades entre 2009 y 2018. Se trata de un archivo valioso para investigadores e interesados en el tema, ya que son en su mayoría artículos de prensa publicados en la segunda mitad del Siglo XX, que aún no estaban digitalizados.

Los materiales compartidos no pretenden ser representativos de la totalidad de músicos o movimientos, se trata de una selección de documentos surgidos de la investigación. El archivo no es exhaustivo y está en constante crecimiento, apostamos a generar un intercambio de materiales y opiniones que favorezca el enriquecimiento mutuo de la web y sus usuarios. La serie hace foco en los hechos musicales, contemplando los diferentes contextos políticos, económicos y sociales de cada época y complementándose con la reflexión actual de sus protagonistas.

EL EQUIPO

Dirección: Juan Pellicer

Investigación: Ina Godoy / Juan Pellicer

Producción: Cecilia Easton

Procesamiento de archivos: Ina Godoy, Cecilia Easton, Juan Pellicer, Ernesto Díaz

Diseño: Gabriela Costoya, Martín Batallés

¿Cómo surgió la idea de hacer este registro de la música popular uruguaya?

INA GODOY: La idea surgió cuando dimensionamos el increíble archivo que había generado la primera temporada de la serie Historia de la Música Popular Uruguaya. Entré al equipo alrededor del año 2012 para empezar la preproducción de la segunda temporada, que actualmente está a la espera de obtener fondos para la financiación de los últimos detalles de postproducción y poder salir al aire el año próximo. En ese momento Juan Pellicer, director de la serie, me pasó un disco duro con decenas de carpetas con cientos de documentos escaneados entre los que había notas de prensa, afiches, fotos, cartas y diversos documentos cuyo mayor valor radicaba en que se trataba de un material que no estaba digitalizado, por pertenecer a archivos personales – en su mayoría privados – de músicos, periodistas, medios de comunicación, sellos discográficos, etc.

JUAN PELLICER: En el momento que concebimos la idea, había poca información, pocas investigaciones (algunas biografías) y poca sistematización de información sobre música popular uruguaya y las historias de la música a las que accedíamos siempre eran de otros lugares. Eso hizo surgir la pregunta ¿pero nosotros a pesar de ser un país chico, tenemos una historia para contar? El trabajo de Barrán como historiador no enseñaba que la historia también se puede contar desde otros lugares que no son los grandes hechos históricos, como puede ser la vida privada, la sensibilidad, la cultura. Se va generando otra línea narrativa sobre nuestra historia que contribuye a conocer más los procesos que inciden en la construcción de identidad de nuestra sociedad. Además, nos parecía muy interesante despojarnos de nuestros gustos musicales para poder incorporar los distintos géneros musicales, identificar momentos históricos significativos de cada uno y observar que cosas conviven en cada período histórico y enmarcarlas en los contextos sociales y políticos. Consideramos que los fenómenos culturales tienen vínculos con los contextos en los que suceden. Esto posibilita que más allá de que me pueda gustar o no determinada canción o proceso musical, pueda acceder a más información para poder dimensionarlo desde otro lugar, aunque siga sin gustarme. Es fundamental poder trascender el me gusta, no me gusta y reconocer procesos.

¿Cómo se fueron nutriendo del material que incorporan?

GODOY: Gran parte del material fue proporcionado por los músicos que fueron entrevistados para la serie. También surgió de archivos de periodistas y prensa especializada, musicólogos, archivos medios de comunicación, sellos discográficos, etc. También hay un aspecto que esta web propone y es su espíritu colaborativo, teniendo en cuenta un intercambio espontáneo que se dio desde la emisión de la primera temporada de la serie y también fue uno de los impulsos para desarrollar la web. Mucha gente nos escribía ofreciéndonos o solicitándonos material y a veces era difícil responder a todos, en ese sentido, la web materializa un canal de intercambio que consideramos muy valioso.

PELLICER: Al no encontrar material disponible, fuimos a hablar con referentes de la cultura, de la historia y de nuestra música. Así fuimos llegando a archivos personales que fueron nutriendo la base de nuestra investigación. Por lo general recortes de prensa, fotos, entrevistas, etc., que se atesoraban en casas. De esa manera fuimos juntando el material.