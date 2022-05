Gastón Soublette, la crisis ética y cultural. por Miguel Pastorino

Gastón Soublette es un filósofo y musicólogo chileno, experto en la cultura mapuche y en filosofía china (taoísmo y confucianismo), es conocido por ser uno de los grandes integradores de la música popular chilena gracias a su encuentro decisivo con Violeta Parra, quien -según cuenta- le dijo que era “un pituco de mierda” y que “nunca iba a entender a su gente”. Ese duro golpe lo impulsó a vivir en forma austera y a instalarse en los cerros de Valparaíso, buscando un nuevo modo de sabiduría. Durante 45 años estudió de cerca la vida, artesanía y rituales mapuche. Pasó a partitura muchas obras de Violeta Parra a quien considera su maestra y es conocido también por el reciente documental sobre su vida y pensamiento: “El sabio de la tribu” (2020). A inicios de este año, a sus 95 años, dio una clase magistral en la Universidad del Alba, donde subrayó la pérdida actual de sabiduría y de ética. Entiende que la función de la cultura es crear personas con discernimiento, algo que no le interesa a ningún poder. Considera que el problema fundamental de nuestra cultura es que “la verdadera ética ha sido reemplazada por el cálculo de lo que me conviene”.

Un mundo en crisis.

Comparó la situación actual de la humanidad con la decadencia del Imperio Romano: “A nivel colectivo, lo que está ocurriendo se asemeja al cambio de paradigma ocurrido en la decadencia del Imperio Romano por la emergencia de una nueva concepción del hombre y su destino”, y añadió que “son millones de personas hoy en el mundo en quienes se ha producido un vuelco de consciencia radical, sin que se lo hayan propuesto, porque se dan cuenta de que vivir como se vive hoy en los grandes centros urbanos, no es vida… Una presión interior los impulsa a buscar un camino diferente para orientar su existencia. La pérdida de las características propias de lo humano se vuelven una preocupación central. El fenómeno de este despertar se da igual en todas partes porque este modelo de civilización ha generado en todas las naciones las mismas formas de vida”.

En su clase magistral dedicó unos minutos a la vida universitaria y enfatizó la importancia de recuperar valores que sirvan de fundamento a una verdadera cultura humana, “porque en la fase terminal del paradigma cultura de occidente este constructo puramente económico y tecnológico demuestra claramente no ser una verdadera cultura humana”.

La crisis ética.

En una entrevista de un medio chileno[1] expresó que: “el hombre de hoy no ama ni respeta a su prójimo, esa es la impresión que da, es muy excepcional que ame y respete a su prójimo”.

“Hoy día vivimos apurados, alienados por las formas de vida del paradigma civilizado que tenemos y no hay tiempo para la sabiduría, ni la reflexión, por tanto, no hay lugar para la verdad. Se han ido atrofiando las cualidades superiores del ser humano porque no hay tiempo”. Entiende que el único modo de hacer frente a la crisis que atravesamos es un nuevo paradigma que integre la dimensión espiritual de la vida, que abandone el materialismo reduccionista y el pragmatismo que reduce la ética al puro interés y los resultados.

“Un hombre que tiene tanta información en la mente, ya no tiene tiempo para reflexionar, para hacerse alguna pregunta sobre el sentido de la vida, ni menos para tener un comportamiento ético. La verdadera ética ha sido reemplazada por el cálculo, el cálculo de lo que me conviene, y ahí surge el concepto de la post verdad, que es la versión de los hechos que le conviene al poder que nos controla”.

La necesidad de salir de la chatura.

Soublette insiste en la necesidad de acceder a un mundo con mayor armonía: “Los humanos comunes necesitamos un referente superior que instituir como meta de nuestros esfuerzos. Puede ser un ideal espiritual, no necesariamente vinculado a la religión, como el caso de Confucio, que creó una espiritualidad laica en la China antigua. Lo importante es que recuperemos la concepción universal del ser humano, el corporal, el vital, el síquico, el espiritual”, dijo en otra muestra de su pensamiento humanista.

El problema es el sistema.

El filósofo chileno se considera optimista respecto del hombre, pero pesimista en cuanto al sistema: “El sistema para mí no es el capitalismo, el marxismo va incluido también en lo mismo, este modelo de civilización que busca sacar provecho de todo, con un saber de dominio siempre, privilegiando el poder. Este es el sistema que hemos creado y no se salva, se derrumba de todas maneras”. Hoy las ideologías han sido todas embebidas de utilitarismo e individualismo, donde se predica el egoísmo de modo naturalizado, olvidando la dimensión comunitaria de la vida.

El buen vivir

Exhorta a redescubrir otro modo de pensar y mirar la realidad, recuperando la sabiduría que nos humaniza, que nos eleva por encima del materialismo y del utilitarismo. Son saberes que están recuperándose en nuevos paradigmas de vida: Eso que los pueblos originarios llaman “el buen vivir” y está convencido de que las universidades tienen la alta misión de colaborar a través de este conocimiento con el surgir de un nuevo paradigma.

[1] https://www.latercera.com/culto/2022/04/29/gaston-soublette-la-verdadera-etica-ha-sido-reemplazada-por-el-calculo-de-lo-que-me-conviene/