Gonzalo Rodríguez / Realizador audiovisual y arquitecto: Dejar una semilla plantada

Se está filmando un documental sobre el músico Popo Romano. Lleva como nombre “Bajo la luz” y este sábado se realiza un recital en Lo de Silverio (Alejo Rossell y Rius 1655) para recaudar fondos. Actuarán el propio Romano junto a Hugo Fattoruso, Albana Barrocas y Juan Pablo Chapital. Se puede reservar al 2628 47 71.

¿Cómo nace la idea de hacer un documental sobre Popo Romano?

La idea fue de German Cabillón, que es un amigo personal del Popo, y que muchas veces hemos tenido contacto y hemos trabajado juntos. Me propuso dirigir este documental. No lo dudé un segundo y en la misma llamada quedamos en encontrarnos y empezar a trabajar. Me parecía que se iba a dar naturalmente porque Popo Romano es una persona increíble dentro de lo que es la música uruguaya. Por su larga carrera, por lo destacado que ha sido acompañando a tanta gente que fue importante y que es importante en la música nacional.

¿A que refiere el nombre?

El nombre claramente refiere a un juego de palabras entre lo que es el instrumento y lo que es estar en un escenario. Surgió como natural. Yo lo planteé en el equipo y a todos nos gustó ese nombre. Por más que en principio era simplemente una referencia.

¿Cuáles creés que son los aportes y la importancia de Popo Romano en la música nacional?

Quizás no es tan importante mi opinión sino más bien mostrar el recorrido, sus aportes, que fueron muchos, que tocó muchos años con músicos de primera línea. Fue toda una generación que por primera vez se estaba haciendo profesional en la música. Y estuvo presente, con gente desde Jaime Roos hasta Ruben Rada o Leo Maslíah. Acompañando muchísimo a toda esa gente. Con Hugo Fattoruso tocó mucho también. Fue siempre un tipo que daba seguridad, precisión, un trabajo meticuloso. Creo que todas esas cosas hacen que un músico sea profesional. La forma de ser de un profesional de la música, cuando estaban inventando todo. Porque eran muy pocos los que intentaban vivir de eso, y Popo se dedicó a eso. Y la perseverancia y capacidad se juntaron. Todo lo que metió de tecnología, todo lo que Popo innovó en el instrumento creo que lo hace importante.

¿Qué intentarán reflejar en el documental de toda esa carrera de Popo?

Pretende ser un homenaje, un trabajo gentil con la carrera de Popo. Es un reconocimiento de alguna manera. Eso es lo que en principio te diría. Pero además al músico uruguayo, que yo siempre lo tengo como alguien humilde. Donde la carrera no va a ser de “estrellas”, como hay ejemplos en la música de otras partes del mundo. Creo que la felicidad de tocar, de hacerlo bien. La felicidad de hacerlo con otra gente que es respetada por ellos mismos, y que Popo sea parte de eso y se haya vinculado con eso. Yo creo que le debe haber dado una profunda alegría. Porque además unos le proponían hacer música a otros y como que se retroalimentaban. Quisiera reflejar la modestia en el trabajo, la perseverancia, el compartir y ser parte de un grupo y una generación que cambió varias cosas, sobre todo después de aquellos intentos del Canto Popular.

¿Cómo tomó la iniciativa el propio Popo?

Popo es un tipo muy optimista. Fuimos conociéndonos en el tiempo y te das cuenta que no se la creyó con esto (Risas). Es un documental, y le gustó la idea de poder contar su historia. De decirnos que hay que estudiar, que hay que insistir y que hay que trabajar. Y es increíble el perfil que tiene, en la manera de contarnos lo que fue la creencia de vida de él. De lo que es su experiencia de vida. Claro que va a haber material de otras épocas y otros testimonios, porque además Popo es un tipo muy ordenado, que tiene un montón de material grabado y filmado. Desde sus inicios hasta ahora, pero de cualquier manera tenemos muchas expectativas de seguir registrando distintos toques o presentaciones. O sea, va a haber material de archivo y también de lo que está haciendo hoy en día. Hay otros testimonios, y ya estuvimos charlando con Hugo Fattoruso, con Leo Maslíah, con su nieta Julieta y por supuesto que se van a ir sumando otros en el documental.

¿En qué etapa está el trabajo hoy?

Estamos en una etapa de rodaje, desde junio del año pasado. Cuando no se veía la salida de la pandemia, y lo de poder volver a tocar. No te olvides que para ellos tocar es fundamental, no solamente por lo que puedan transmitir al público, sino que es parte del ejercicio, es parte de la motivación para estar al día. Para mostrar además su trabajo.

¿Cómo se financia un proyecto así?

Bueno, como todo en el Uruguay. Acá los documentales se hacen con mucho esfuerzo. Nosotros lo hacemos porque queremos, porque lo sentimos y porque creemos que es importante. Somos un grupo de seis personas que estamos filmando. El financiamiento es nuestro, las horas son nuestras. Y tenemos un señor como el Popo que toca como toca. Y estamos haciendo presentaciones donde intentamos conseguir un poquito de dinero que nos permita movernos. Y podamos ir financiando hasta que nos permitan presentarnos a algún concurso que nos habilite a terminar el trabajo. Por eso mismo intentamos este sábado 23 de abril en Lo de Silveiro habrá un toque con Popo, Hugo Fattoruso, Albana Barrocas y Juan Pablo Chapital para poder recaudar fondos para seguir trabajando. Es difícil financiar un proyecto así, vale mucho dinero todo, por más que hoy está todo mucho más accesible. Pero lo vamos haciendo, y cuando se va logrando se siente que se puede y que vale la pena. Con mucha gente que está apoyando este documental. Y supongo que lo estrenaremos a principios del año que viene. Sobre todo para dejar una semilla plantada. Porque esto no se acaba. Por suerte estamos haciendo un homenaje, en plena actividad. Y Popo es uno de los tantos músicos uruguayos que está en movimiento.