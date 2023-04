La música que se mueve

Juan Pablo Chapital presenta un espectáculo en la Sala Zitarrosa que recopila sus obras a lo largo de 11 años y también nuevas composiciones. Y Diego Rossberg llega con “Canciones a la carta”.

Juan Pablo Chapital, uno de los guitarristas más notorios de Uruguay, se presenta en formato bigband con reminiscencia de las grandes y numerosas bandas de los 70 como Santana, The Allmann Brothers o Miles Davis, el domingo 14 de mayo a las 20:00 en la Sala Zitarrosa. El espectáculo consta de casi dos horas de música, entre temas instrumentales y canciones; y un repertorio que fusiona distintos estilos, que recorren la música popular uruguaya, rock, blues o jazz. Se estrenan temas de “Móvil”, un nuevo trabajo discográfico a editarse este año y revisita sus discos anteriores: “Fotografía silenciosa” (2010), “En construcción” (2014), “Amanecer en Tandil” (2017) junto a Nicolás Ibarburu y “Cerca” (2021) junto al guitarrista de jazz marplatense Jorge Armani. Además, versiona músicas de artistas como The Beatles, Ruben Rada, Hugo Fattoruso, Jeff Beck, Eduardo Mateo, Opa, Gastón Ciarlo Dino y Alfredo Zitarrosa.

“Móvil” es su tercer álbum solista del músico de sesión que ha acompañado a destacados artistas de Uruguay, Argentina, como algunos músicos de blues de Estados Unidos. Este nuevo trabajo sonará en Sala Zitarrosa, y en el segundo semestre del año se convertirá en un disco en formato vinilo, editado por el sello Perro Andaluz. Como es habitual en sus discos, Chapital también versiona alguna música a manera de homenaje a uno de sus referentes, de los mayores compositores de la música popular uruguaya, Eduardo Mateo. En escena lo acompañan Nacho Mateu en bajo, Martín Ibarburu en batería, Hernán Peyrou, Sabrina Díaz y Manuel Contrera en teclados, Fede Blois y Coby Acosta en percusión, Camila Ferrari y Rodra en la voz y Jacinta Bervejillo en guitarra. Abren el show con sus canciones, Juanchi Polgar & Emi Brito.

Actualmente es el guitarrista y compositor de Chapital, Ibarburu & Mateu Trío, Chapital Quinteto y colabora como guitarrista de la banda Laura Canoura. Es docente de guitarra en forma independiente y de ensambles en el Conservatorio Sur.

Diego Rosberg por su parte presenta su “Canciones a la carta”, que ofrece la posibilidad de elegir y solicitar (dentro de un repertorio de 60 temas) las canciones a ser interpretadas y compartidas en este íntimo encuentro, más allá de las obras más reconocidas del autor que también estarán presentes en la noche musical. Esto será el 14 de abril en Magnolio Sala. Diego Rossberg es músico, compositor, guitarrista y cantante. Integró «Cuatro pesos de propina» como vocalista y compositor, con la cual editó los discos: «Se está complicando» (2007), «Juan» (2010), «Surcando» (2013) y «Muerto pero vivo», primer DVD de la banda, grabado en vivo en el Teatro de Verano (2015). Diego es argentino y está radicado en Uruguay desde el año 2000. Con «Cuatro pesos» se ha presentado en todo el Uruguay, en Buenos Aires y varias provincias de Argentina, en EE.UU. (Texas-Austin), México (Distrito Federal) y Ecuador (Cuenca), donde en el año 2011 tocaron con la banda colombiana Aterciopelados, en el «Teatro Sucre» y en la «Plaza de la Madre» para más de cinco mil personas. Andrea Echeverri (cantante de Aterciopelados) participó en el tema «Náufrago» del disco “Surcando”. Ha compartido escenario con Manu Chao (Francia), Aterciopelados (Colombia), Calle 13 (Puerto Rico), No te va gustar (Uruguay), Bersuit Vergarabat (Argentina), Gogol Bordello (Nueva York), La Vela Puerca (Uruguay), Ataque 77 (Argentina), Ruben Rada (Uruguay), Daniel Viglietti (Uruguay), Edu «Pitufo” Lombardo (Uruguay) y Alejandro Balbis (Uruguay), entre otros. Ha participado como cantante en discos de No te va gustar, Tabaré Cardozo, Mateo Moreno; entre otros. En enero de 2018 editó su primer disco solista «Solo es un juego», en setiembre de 2019 se salió su segundo disco «Eres el fuego». En el trabajo más reciente el productor fue Julián Marchante y participaron Los Prolijos en el tema «Prisionero» y Mariana Lucía en «La melodía que te nombra». Además, el argentino Ignacio Montoya Carloto estuvo a cargo de los arreglos y dirigió el cuarteto de cuerdas que grabó «La melodía que te nombra».

