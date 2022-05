La necesaria disciplina deportiva por Onofre Laborde

El éxito en el deporte no refiere solo a un tema de talento y rendimiento, sino que también emplea un conjunto de acciones organizadas y responsables para poder lograrlo.

Hoy día son muchas las quejas y reclamos por parte de deportistas referente a las exigencias que tienen por parte del organizador de un campeonato, las normas generales, o el propio entrenador: se habla de rigurosidad extrema, exceso de práctica, falta de descanso y otros factores que a veces incluyen la violencia verbal y el sometimiento, cuestiones que no deben ocurrir bajo ni un solo pretexto. Sin embargo, es necesaria una disciplina, un orden, un esquema de trabajo serio y responsable para poder ganar. Eso implica muchas veces el dejar de consumir ciertas bebidas y alimentos, el ejercicio físico duro, dejar ciertas salidas y reuniones (incluso familiares), madrugar, viajar, entre otras cuestiones. Muchas veces no triunfa el mejor, sino el que más trabaja y lo hace de mejor manera, el que no se rindió cuando perdía o no podía establecer un concepto, el que fue autocrítico y corrigió sus errores, el que quiso ir más allá de los límites.

Cuando se habla de la disciplina del deportista se hace referencia al nivel de compromiso, de respeto y de evolución que presenta un atleta en su respectivo deporte. La práctica deportiva hace referencia a una evolución constante en donde se presentan batallas importantes entre el “no puedo” y el “puedo un poco más”, entre “no sirvo para esto” y “es mi pasión”, entre “quiero lograrlo todo” y “quiero abandonar por otras diversiones”.

En cada deporte existen diferentes etapas que se convierten en un proceso de formación y adquisición de nuevas habilidades para el mejoramiento del rendimiento deportivo; desde el punto de vista empírico y profesional son tres las etapas (iniciación – formación – alto rendimiento) y diversas las habilidades que se adquieren en el desarrollo de la disciplina. Recordemos que ésta hace referencia a la coordinación de actitudes que busca conseguir orden para desarrollar actividades específicas y conseguir resultados positivos lo más pronto posible.

La disciplina se ve reflejada en el deportista cuando demuestra la fuerza de voluntad para realizar rutinas pre, durante, y post entrenamiento, seguimiento de recomendaciones de profesionales, organización de su tiempo de acuerdo con sus responsabilidades, compromiso con sus actividades, ejecución de hábitos saludables para mejorar su estilo de vida y, por ende, su rendimiento deportivo, y gestionar tiempos de descanso para la óptima recuperación física y mental.

Durante la realización de un deporte se deben trabajar cinco áreas relevantes para obtener el rendimiento deportivo esperado: la parte física, parte técnica, la táctica, la mental y el descanso, por lo que, es fundamental el desarrollo de técnicas que colaboren en el desarrollo de la disciplina de los deportistas. Como formadores o entrenadores es importante promover las siguientes actitudes en nuestros deportistas:

-Creación de hábitos: los hábitos saludables se deben implementar desde los procesos de iniciación deportiva, conforme se desarrolla la actividad estos hábitos se vuelven automáticos y forman parte indispensable del estilo de vida del deportista.

-Valores deportivos: la responsabilidad, el compromiso y el respeto son de los principales valores en la formación de la disciplina.

-Estudio del deporte: un deportista debe aprender a estudiar su deporte, las reglas, los límites, tener la capacidad de analizar sus fortalezas y oportunidades de mejora.

-Asesoría y acompañamiento profesional: es sumamente importante que todo deportista realice asesorías con profesionales expertos en sus áreas de trabajo. Escuchar y aplicar las recomendaciones para mejorar el rendimiento individual y colectivo.

-Establecimiento de metas y objetivos: las metas a corto, mediano y largo plazo ayudan al deportista a mantener su enfoque y concentración, planificar y gestionar su tiempo, actividades y energía.

-Descanso: en el deporte no todo es trabajar y trabajar, el descanso es necesario e importante para obtener un rendimiento deportivo óptimo, la recuperación física y mental son parte de la disciplina del deporte.

-Ocio: el tiempo libre, tiempo de diversión, tiempo para familia y amigos y para actividades que no involucren el deporte es imprescindible en la formación y proceso de desarrollo, lo cual ayudará al deportista a mantener un equilibrio en su vida personal y su vida deportiva.

Eso si, es muy importante generar una buena conexión física y humana de trabajo entre el deportista y el entrenador, porque si no hay entendimiento, ni menos buen trato y comunicación, es muy probable que los resultados no sean los deseados. Eso se ha visto por ejemplo en ámbitos como el fútbol, cuando el director técnico no tiene buen trato con sus jugadores, o éstos no quieren responder a las órdenes, el panorama se torna desastroso, incluso equipos gloriosos han descendido o desaparecido por la falta de disciplina. Por eso, es muy importante una colaboración conjunta de las partes, un trabajo en equipo, sin egos ni caprichos.

Finalmente, el deporte permite aprender que para tener éxito o ganar hay que prepararse con disciplina, rigor y constancia porque de otra manera no se pueden alcanzar estos logros. La necesidad de logro es una habilidad de la personalidad del deportista que debe estar siempre presente y ayuda a establecer el enfoque adecuado para trabajar en un rendimiento deportivo ideal.