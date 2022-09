Luchador incansable por Onofre Laborde

El deporte genera repercusiones, no solo referente a resultados, sino también económicas, comerciales, y sobre todo, sociales. Ese es el caso de un tal Bill Russell, histórico baloncestista estadounidense, que disputó trece temporadas en los Boston Celtics de la NBA, y marcó tremendo legado contra el racismo.

Bill Russell, uno de los jugadores más grandes de la historia del baloncesto, nació en Monroe, Luisiana, en 1934. Los Estados Unidos de la Gran Depresión, del sueño roto. De millones de personas yendo arriba y abajo, con los bolsillos vacíos y buscando un destino. De las cruces quemando por la noche y los linchamientos en el sur, del gran movimiento de afroamericanos hacia el norte o el oeste, huyendo del racismo. Los Russell también lo hicieron, hacia Oakland, California. Pero no les esperaba nada bueno. Pobreza, sueldos bajos, un racismo menos evidente pero igual de cruel. Los Russell vivían en edificios de protección oficial mientras el padre pasaba días fuera de casa conduciendo coches. Cuando la madre murió de un ataque al corazón, el padre dejó el camión para estar más cerca de sus hijos: encontró trabajo en una fábrica de acero. Volvía a casa tarde con alguna quemadura, siempre. Estos fueron los primeros héroes de Russell, un niño con ojos avispados que, poco a poco, se dio cuenta de que la naturaleza le había hecho un regalo: era muy alto. Russell habría podido ser un nombre más, una persona anónima. Pero fue un genio. «Nunca quise ser una víctima», explica Russell, que murió este 31 de julio, a los 88 años. «Si quiero ser recordado por algo, es por haber sido un activista por los derechos civiles», añadiría. Uno de los jugadores más grandes de la historia del baloncesto ayudó a cambiar las cosas ganando títulos.

En su infancia, Bill Fue a McClymonds High School, donde comenzó a jugar baloncesto. Su entrenador, George Powles, alentó al joven a desarrollar sus habilidades y convertirse en un buen jugador. Le ofrecieron una beca de la Universidad de San Francisco (USF). Estaba muy feliz de recibir ese beneficio, ya que le brindó la oportunidad de escapar de una vida de pobreza y racismo Prosperó en la USF con el entrenador Phil Woolpert, quien lo ayudó a desarrollar su técnica única de defensa. Se convirtió en la pieza central de un equipo de la USF que se convirtió en un formidable equipo de baloncesto universitario.

Referente a su carrera, el mítico jugador estadounidense fue seleccionado por los Boston Celtics durante el Draft de la NBA de 1956 debido a su dureza defensiva y destreza de rebote. Sin embargo, antes de su año de novato, fue nombrado capitán del equipo nacional de baloncesto de EE. UU. Que compitió en los Juegos Olímpicos de Verano de 1956. Ayudó al equipo a ganar una medalla de oro.

Comenzó a jugar para los Celtics en la temporada 1956-57 en diciembre. Jugó 48 juegos con un promedio de 14.7 puntos por juego y 19.6 rebotes por juego. Los Celtics ya eran un equipo de alto puntaje, pero la adición de Russell aumentó sus fortalezas.

En su primer partido de playoffs de la NBA contra los Syracuse Nationals en 1957, terminó con 16 puntos y 31 rebotes junto con 7 bloqueos. Los Celtics lograron una victoria de 108-89 y barrieron a los Nacionales en tres juegos. Al comienzo de la temporada 1957-58, los Celtics ganaron 14 juegos consecutivos. Fue nombrado el jugador más valioso de la NBA para esa temporada. Su equipo ganó 49 juegos y fácilmente logró el primer lugar en los playoffs de la NBA de 1958.

Su sorprendente desempeño continuó en la temporada 1958-59, donde promedió 16.7 puntos por juego y 23.0 rebotes por juego. Los Celtics ganaron 52 juegos, un récord de la liga. Los Celtics jugaron contra los Warriors de Filadelfia en noviembre de 1959. El juego se consideraba principalmente un partido entre Russell y el centro de los Warriors, Wilt Chamberlain, los cuales eran centros increíbles. Los Celtics ganaron el partido 115-106.

Russell promedió 16.9 puntos y 23.9 rebotes por juego en la temporada 1960-61, lo que llevó a su equipo a un récord de 57-22. La siguiente temporada, los Celtics se convirtieron en el primer equipo en ganar 60 juegos en una temporada y nuevamente fue votado como el Jugador Más Valioso de la NBA. Anotó 15.0 ppg y 24.7 rebotes por juego durante la temporada 1963-64. También mantuvo su excelente desempeño durante la temporada 1964-65 cuando ayudó a los Celtics a ganar un récord de 62 juegos en la liga.

El entrenador celta Red Auerbach se retiró antes de la temporada 1966-67. A Russell se le ofreció el papel de convertirse en jugador-entrenador, lo cual aceptó, convirtiéndolo en el primer entrenador afroamericano de la NBA. Estaba envejeciendo y cansado y en la temporada 1967-68 sus cifras estaban disminuyendo lentamente. Sin embargo, todavía logró 12.5 puntos por juego y 18.6 rebotes por juego. Terminó su carrera como jugador a los 35 años.

Bill Russell es uno de los jugadores más exitosos que haya honrado el baloncesto estadounidense. Ganó once campeonatos de la NBA como jugador con los Boston Celtics en 13 temporadas. Es el segundo jugador que ha realizado 51 rebotes en un solo juego y el primer jugador de la NBA en promediar más de 20 rebotes por juego durante toda una temporada. Obtuvo cinco premios MVP de la temporada regular y fue seleccionado tres veces para los primeros equipos de la NBA.

Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2011 por sus logros en el Movimiento de Derechos Civiles, tanto dentro como fuera de la cancha.

