Lula, la certeza de un sistema electoral electrónico por Ernesto Kreimerman

Como el ave Fénix, habiendo sobrevivido al fuego intenso al que le sometieron sus enemigos, Lula resucitó para beneficio de sus gentes y logró una trabajada y trabajosa elección, cargada de amenazas que hacían temer por la continuidad de la vida institucional. Esta ave Fénix, el único animal que se negó a probar la “fruta prohibida” y por ello se le concedieron varios dones, el segundo más destacado, la inmortalidad a través de la capacidad de renacer de sus cenizas. Pero para esta “ave” 2022, el principal don reafirmado, ha sido la intensa relación de cariño recíproco con su pueblo.

Lula ratificó esa relación recíproca con su pueblo al ganar acompañado por algo más de la mitad del voto soberano de sus compatriotas que salieron pacíficamente a celebrarlo, a pesar de las tensiones generadas por algunos incidentes protagonizados por cuerpos de seguridad del estado, que, según el Tribunal Superior Electoral, SPE, no impidieron votar, pero sí enrarecer y demorar el voto.

En lo previo, una encuesta de Datafolha advertía que el 9% de los consultados tenían dudas acerca de concurrir a votar por miedo a ser víctimas de algún hecho de violencia. Pero más preocupante aún, el 40% veían “enormes chances de que se produzcan hechos de violencia” durante el domingo electoral. El TSE volvió a restringir la portación de armas de fuego en los centros de votación y en un perímetro de 100 metros.

Sin embargo, a la noche, una vez conocida la victoria, los brasileros salieron a celebrar la victoria de Lula. La televisión mostraba calles alegres, familias con niños, despreocupadas, caminando sin crispación y sin violencia.

Electrónico y confiable…

Apenas cerradas las mesas electorales, de acuerdo con una ordenada programación, los resultados de los circuitos se fueron sumando rápidamente los casi 120 millones de votos en pocos minutos.

El sistema electoral brasileño llegaba a esta segunda ronda electoral cargado de una sólida credibilidad y fiabilidad, unánime para todos los expertos informáticos y estudiosos de los sistemas electorales. Por ello, esas amenazas camufladas de advertencias acerca de eventuales fallas del modelo no encontraron eco ni en propios ni ajenos. Sólo sirvieron para fundar los temores a un eventual desconocimiento de los resultados…y lo cierto es que, a ya muchas horas de acabado el acto electoral, el resultado electoral fue reconocido de manera espontánea tanto por el soberano como por las democracias de la región y el mundo, sin ningún atisbo de duda. Pero Bolsearon se ha llamado a silencio.

El voto electrónico en Brasil nace, en términos relativos, tempranamente, en la década de los noventa del siglo XX. De hecho, es un conjunto de sistemas que están contenidos en la Constitución de 1988 y el Código Electoral, y regulados por el Tribunal Superior Electoral. El punto de partida es el artículo 14 de la Constitución que define el valor esencial: “el sufragio universal y por voto directo y secreto, con igual valor para todos”. En la misma Constitución se definen tres sistemas electorales distintos, cuyos detalles están contenidos en el Código Electoral: las elecciones proporcionales para la Cámara de Diputados, reflejadas en las legislaturas estatales y municipales; las elecciones por mayoría con uno o dos elegidos para el Senado Federal; en tercer modo, las elecciones por mayoría en dos turnos para el presidente y otros jefes del ejecutivo en otros ámbitos.

Dicho de otro modo, se desarrolló un modelo que debió atender: primero, la magnitud de la circunscripción; dos, la forma de representación de las candidaturas; tres, la forma de votación; cuatro, la fórmula electoral; y cinco, la magnitud de la cámara en cuestión o del ejecutivo, es decir, la cantidad de representantes.

De la simple enunciación destaca la complejidad del sistema electoral simultáneo, y por ende, de la necesidad de un diseño claro y cuya trazabilidad garantizara adicionalmente la confiabilidad.

La primera prueba, 1996

En 1996, años del presidente Fernando Henrique Cardoso, se hizo la primera prueba a este gran cambio del sistema de votación. No sólo un alto número de expertos informáticos trabajaron en el proyecto, también colaboró el ejército. Así, el primer modelo de urna electrónica fue probado en 57 ciudades en las elecciones municipales de ese 1996.

Fue tal el reconocimiento, que esas máquinas se utilizaron para la elección presidencial de 1998. Era todo muy complejo: aquella carrera presidencial tuvo doce candidatos. La Justicia Electoral retiró la candidatura del destituido presidente Fernando Collor de Mello, y otros dos que finalmente se negaron a postularse.

El sistema funciona, según se explicó a los medios, “de una manera muy simple, con una única función; contar los votos”. Pero la máquina no está conectada a internet, sino que al final de la votación, se retira una tarjeta de memoria, se la traslada a la oficina local de la autoridad electoral, y desde allí, verifica autenticidad y transmite la información al sistema de contabilidad central, a través de una red independiente a internet. Son necesarias menos de dos horas para sumar los hipotéticos 120 millones de votantes efectivos.

El sistema de contabilización es actualizado para cada elección, y revisado por las autoridades electorales, el ejército y los partidos políticos. Se testea a través de pruebas de seguridad, de modo de garantizar su integridad.

Desde 2020 Bolsonaro insistentemente intentó modificar este sistema de urnas electrónicas. Incluso en agosto de 2021 se llevó al parlamento una iniciativa que finalmente fue rechazada.

El voto electrónico brasileño y la velocidad de conteo y contabilización global, fue la clave para garantizar de manera contundente, y en tiempos breves, el resultado electoral. Todo el país y el mundo vieron en tiempo real el funcionamiento de un sistema que desde su origen, en 1996, nunca tuvo una denuncia de fraude.

Tan seguro y fiable, certero y rápido, que en Brasilia afirman que, desde la Embajada de los Estados Unidos, en el mes de julio y a reflejo de una preocupación propia, se les ha dicho que el sistema electoral brasileño “sirve como modelo para las naciones del hemisferio”.

La fortaleza y credibilidad de este sistema de urnas electrónicas es fundamental para la calidad institucional de la democracia brasilera. Allí radica la fuerza del pronunciamiento del soberano y de la victoria de Lula. La democracia se ha defendido con su mejor arma: la confianza del desarrollo local del conocimiento aplicado a la credibilidad del sistema electoral, seguro, dinámico y confiable.

Nace del Brasil del desarrollo tecnológico, impulsado en la inversión pública y las capacidades desarrolladas por sus propios técnicos y universitarios, fundamentales hoy para la transparencia y confianza en la democracia brasileña.

