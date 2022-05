Martín “Zapa” Rivero / Radio El Aguantadero: Un gran aprendizaje que lleva 12 años

La radio El Aguantadero está cumpliendo 12 años y lo celebra con un encuentro de bandas. Será este sábado 21 a las 20 horas en Espacio Midas (Rondeau 1493 esquina Uruguay).

¿Cómo surgió la idea de hacer una radio como ésta?

La idea de crear Radio El Aguantadero nace en conjunto con “El Pato” (Alfredo Medina), Rossana Vecchio y quien suscribe. Surge primero como la necesidad de generar un espacio web donde expresar nuestro amor y compromiso con el rock emergente nacional. Es así que primero surge un blog (El rock por nosotros) donde colgábamos información, fotos, gacetillas y canciones de bandas emergentes de diferentes partes del país. La radio vino después del blog y elegimos el 27 de marzo como el día inicial para las primeras transmisiones y emisiones web. Surgió de diferentes pruebas y resultó en un gran aprendizaje que lleva 12 años.

¿Qué objetivos se plantearon?

El objetivo que nos planteamos desde el primer momento fue y es ser un camino más para llegar al under. Sin buscar ser competencia de nadie y con el espíritu de compartir siempre, generando puentes y tendiendo redes para mejorar la difusión de la cultura rock, de las bandas, de sus canciones y de su camino.

¿Cómo fueron los primeros tiempos?

Los primeros tiempos fueron de trabajo hormiga, de horas y horas frente a una pantalla editando y subiendo material. Tiempos de conocer gente que estaba en la misma que nosotros, con las mismas ganas de hacer cosas positivas por el rock de acá, tiempos de mucho laburo con las bandas, yendo a sus fechas, visitando sus ensayos, realizando entrevistas y diferentes actividades. Como por ejemplo una serie de eventos llamados por nosotros como «Un toque un aguante”, Volumen 1, Volumen 2, y así sucesivamente. Con los cuales queríamos llevar el rock a los barrios. El primero se realizó en el querido Mercadito Bella Italia.

¿Cómo ha ido cambiando la radio en estos tiempos?

Siempre intentando mejorar la parte técnica de la transmisión, con mucho sacrificio ya que nunca fuimos un medio meramente comercial si no más bien un espacio autogestionado a pulmón, por lo cual todo se hace más cuesta arriba. Mejoramos en calidad sonora respecto a los inicios, hemos tenido que aggiornarnos, abrir la cabeza sin perder nuestra identidad, pero manteniendo intacta la idea original de ser un espacio de difusión para la cultura underground.

¿Qué balance han hecho de estos 12años de vida?

El balance que podemos llegar a hacer es muy personal, nuestra actividad no hubiera perdurado en el tiempo si no contáramos con el apoyo de la gente que nos escucha, que comparte nuestro compromiso. Y por sobre todo si no tuviéramos el apoyo y el cariño que tenemos de la gran mayoría de los artistas que han sonado en nuestra radio, ellos hicieron que hoy en día El Aguantadero sea un medio de referencia para la cultura under a nivel nacional.

¿Qué momentos recuerdan especialmente de todo este tiempo?

Hemos vivido un montón de cosas lindas y también de las otras. es larguísima la lista de momentos imborrables que tenemos. No podemos olvidarnos que no somos una radio convencional. Somos un medio alternativo de difusión. Con una impronta solidaria, porque somos solidarios y no solo para la foto, no tendría sentido nuestro trabajo sin compromiso y menos aún sin la solidaridad como nuestro motor principal. Hay muchos recuerdos que llevaremos siempre como tesoros, más allá de la tarea radial, el intercambio constante con la gente, desde la comunicación y la solidaridad, toques y festivales solidarios, campañas de todo tipo para ayudar a personas, familias o artistas, porque siempre se hizo de corazón y sin buscar nada a cambio más que el saber que hacíamos algo positivo por nuestra sociedad y por nuestro medio. Como un plus a nuestro trabajo y siendo algo muy positivo para nuestra historia, también estamos muy agradecidos por haber sido seleccionados en el 2017 para recibir un Premio Destaque Victoria, por nuestra labor por el arte y el quehacer social. Y en el 2021 nos llegó la alegría de haber sido seleccionados para una Mención especial del jurado de los Premios Graffiti, el mayor espaldarazo a nuestro trabajo hasta el momento, por lo cual seguimos estando muy felices y agradecidos.

¿Cómo es la propuesta hoy de la radio?

La propuesta actual de nuestra radio es muy variada, seguimos apostando como el primer día a apoyar y difundir el rock emergente, de manera solidaria, pero con una variada grilla de programas que incluyen información deportiva local e internacional, el humor, programas de debate periodístico desde un ángulo diferente al de los medios convencionales. Con espacio para todas las artes, la poesía, el teatro, programas dedicados al género, magazines musicales y mucho más.

¿Qué se verá en esta celebración del sábado 21 de mayo?

Los esperamos el próximo sábado 21 de mayo en Espacio MIDAS (Rondeau 1493 esq. Uruguay) para el primero de varios festejos por nuestros 12 años donde habrá un gran show con diferentes artistas y performances teatrales a cargo de Dúo Deno teatro punk, Walter Biurrun (poesía performática), “Pelo” Chiriff (performance poético teatral), Ale Itte (ex Buenos Muchachos), Carniza (metal bizarro), Perfectos desconocidos (hard rock) y Paja Brava (tributo a La Renga).