Microevolución y Nutrición por Sebastian Prates

Lactasa y Lactosa

La persistencia de la lactasa en edad adulta es debido a la mutación que se expandió rápidamente y que al día de hoy permite a un tercio de la población mundial producir a la enzima lactasa más allá del período lactante, para así poder convertir a la lactosa (azúcar disacárido) en glucosa y galactosa (azúcares monosacáridos) para poder digerirlos.

Las investigaciones al respecto son muchas y aportan continuamente nuevos hallazgos, que a su vez llevan a otras preguntas.

Se han identificado focos en las llanuras de la hoy Hungría, en Inglaterra, y en Kenia, entre otros. Los focos en África no están vinculados con los focos europeos, ocurrieron independientemente unos de otros; lo que se denomina por estos dominios como evolución convergente. Tienen en común que todos domesticaron el ganado. En Europa la mutación se expandió muy rápidamente debido a guerras, inmigraciones, choques y asimilación de culturas. La persistencia en Europa es elevada y aumenta más hacía el norte. En África, en cambio, y aún teniendo hasta cuatro mutaciones en comparación con Europa, de una sola, la mutación no se expandió; se mantuvo en ciertas comunidades. Es por eso que la mayoría del continente africano tiene poca persistencia, salvo en lugares concretos. Para algunos investigadores los focos de domesticación no alcanzan para explicar la expansión de la mutación genética. Un ejemplo son los actuales nómadas de Mongolia. La mayoría de este pueblo son intolerantes a la lactosa en edad adulta, y sin embargo consumen productos lácteos varias veces al día. Ellos realizan preparaciones por las cuales reducen la lactosa. A su vez, los pastores de Kenia digieren la lactosa en edad adulta, pero no consumen tantos lácteos; su ambiente les proporciona mucha más diversidad alimentaria. Se ha descubierto que en Europa se consumía leche aún sin la mutación. La hipótesis es que, en tiempos de pestes, enfermedades, escasez de alimentos, la intolerancia a la lactosa aumentaba la probabilidad de muerte, y en aquellos que tenían la mutación aumentaba la probabilidad de sobrevivir, expandiendo la mutación por selección natural.

Las cifras en Uruguay sobre la intolerancia a la lactosa en edad adulta no son precisas. Henry Cohen, catedrático en gastroenterología, estima que más de un 30 – 40% de la población uruguaya sufre intolerancia.

En nuestro país tenemos leche 《sin lactosa》 y 《deslactosada》. A esta última se le introduce lactasa para convertir a la lactosa en los monosacáridos; puede ser total o parcialmente deslactosada. En todos los casos los precios son elevados.

La vitamina C

Tal vez les sorprenda si les contara que la mayoría de los mamíferos pueden producir su propia vitamina C, y que sólo un grupo reducido donde nos encontramos los humanos somos incapaces de hacerlo, y por ese motivo debemos obtenerla de nuestra alimentación; es una mutación genética que impide en el último paso bioquímico sintetizar la vitamina. Esa mutación ocurrió mucho antes de que existiéramos como humanos, y mucho antes de otras especies humanas anteriores a la nuestra. Fue hace unos 63 millones de años, en la división en los subórdenes Haplorhini (que perdió la actividad) y Strepsirrhini (que la retuvo).

El ser humano, así como los chimpancés, orangutanes, gorilas, entre otros, se encuentran en el suborden primate de Haplorhini, sin capacidad de dicha producción. Además de algunas cobayas y murciélagos que también presentan esta mutación. Y es que no solo la mayoría de los mamíferos la produce, también los reptiles.

La pérdida de dicha capacidad resulta intrigante. No parecería ser una ventaja de supervivencia sino todo lo contrario.

En torno a los suplementos de vitamina C se han tejido pseudociencias otorgándoles propiedades curativas de todo tipo. Lo cierto es que a los requerimientos de vitamina C son fáciles de alcanzar con el consumo de frutas y hortalizas en general. Por lo tanto, no gaste dinero en suplementos de vitamina C; compre más frutas y hortalizas, que además tendrán otras vitaminas, minerales, y a la fibra.

Vitamina B12

Es producida en el intestino de los animales por fermentación bacteriana. Sin embargo, en los humanos no se produce o la producción es muy pequeña -en el intestino grueso- donde no se puede absorber. A diferencia de la vitamina C, a la cual debemos de obtener como mencionamos anteriormente de frutas y hortalizas (Las plantas producen y mantienen a la vitamina C), a la vitamina B12 debemos incorporarla a través de alimentos de origen animal. En el caso de veganos a través de la suplementación. Y además en los vegetarianos es necesaria dicha suplementación en la mayoría de los casos, al no llegar a los requerimientos mínimos de la vitamina.

No tan distintos

Los humanos vivimos más tiempo que antes. Las diferentes infecciones que significaban la muerte tienen tratamiento y cura, de igual manera enfermedades que fueron erradicadas o bien se han limitado gracias a la medicina moderna. En el mismo camino, pero en la otra senda, el sedentarismo, el gran consumo de azúcar, sodio, y grasas no saludables, provocan diariamente a la biología, quien responde. El homo sapiens se forjó evolutivamente para correr, trotar, trepar, caminar grandes distancias y consumir alimentos mínimamente procesados. Nuestro ambiente ha cambiado muy rápido, pero la biología es casi la misma que la de nuestros lejanos antepasados; la cultura también nos cambia, y en este caso nos sirve un combo de patologías. No es una encrucijada, pero el camino es complejo, a tal punto que la humanidad está padeciendo esta pandemia que es el resultado de una cultura alimentaria insana con todas sus variantes e intereses. En todo caso, la biología seguirá respondiendo, como siempre lo ha hecho.