Nuestra forma de hacer política por Guido Manini Ríos

En los tiempos que corren, donde lo que más vende parece ser la crispación y el enfrentamiento, que existan tribunas como Voces, abiertas al pluralismo y al disenso, es un motivo de destaque. Como lector de este semanario, celebro su permanencia que enriquece el intercambio de ideas y contribuye a una sociedad más democrática.

Se me ha concedido este espacio, que mucho agradezco, para hacer algunas consideraciones sobre la marcha del gobierno y el papel de Cabildo Abierto. Es importante señalar que es el primer partido fundacional en casi un siglo, que no surgió de la escisión ni fusión de otros partidos, pero que se reconoce heredero de una tradición histórica que cala muy profundo en el ser nacional. Se nutrió además con la adhesión de uruguayos de todos los rincones del país, provenientes de todo el espectro político y también de muchos que mostraban señales de descreimiento.

Desde nuestro surgimiento hemos recorrido el país varias veces explicando la propuesta de Cabildo Abierto y escuchando el sentir de la gente. En la campaña electoral de 2019 interpretamos que se pedía un cambio y por eso, después de haber logrado el apoyo de casi 270.000 voluntades, decidimos formar parte de la coalición republicana para llevar adelante algunas reformas impostergables. Y hacerlo, en la medida de nuestra representación, con la impronta del artiguismo social, que definimos básicamente por dos aspectos: la sensibilidad por los más frágiles y el respeto a las decisiones soberanas del pueblo uruguayo.

La pandemia

Cualquier reflexión sobre la primera mitad del periodo de gobierno tiene que contemplar necesariamente el impacto de la pandemia del coronavirus que irrumpió desde el inicio de esta administración

El mundo se enfrentó a un enemigo desconocido e impredecible como el virus, sin contar con recetas preestablecidas para salir de esa situación. Mientras en varios países se optó por la cuarentena obligatoria, la estrategia uruguaya se basó en la libertad responsable y en la conformación de un grupo asesor científico honorario.

El rol del MSP, encabezado por la brillante gestión del ministro Salinas, fue fundamental para coordinar todas las acciones realizadas, brindar tranquilidad a la población e implementar un exitoso plan de vacunación.

Siempre fuimos enfáticos en que era necesario hacer a un lado la ortodoxia económica para enfrentar la pandemia. Desde el Parlamento, apoyamos la creación del Fondo Covid, el seguro de paro parcial, los jornales solidarios, solicitamos la exoneración de IVA a una veintena de productos de la canasta básica familiar y las compensaciones para pequeñas y medianas empresas que estaban cerrando como consecuencia del distanciamiento social y el cierre de fronteras.

La post-pandemia

El esfuerzo realizado a nivel público, desde todos los ámbitos y aprovechando al máximo las capacidades del Estado, sumado a la entrega profesional del personal médico, a la disposición de muchos privados y a la solidaridad de los orientales, permitió sobrellevar la etapa de pandemia de la mejor manera posible, a pesar de que todos tuvimos que lamentar la pérdida de algún familiar, amigo o allegado.

Pero los problemas de los uruguayos no empezaron ni terminaron con la pandemia. Conscientes de eso, desde Cabildo Abierto insistimos desde el primer momento con algunas políticas que consideramos prioritarias.

Una de ellas tiene que ver con la defensa del trabajo nacional. En febrero de 2021 hicimos llegar al presidente de la República una serie de propuestas que buscan darle oxígeno a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para los pequeños y medianos productores rurales, en definitiva, al gran tejido económico que proporciona la mayor parte del empleo en el país. En este sentido, impulsamos la reducción de los impuestos al trabajo a través de una reforma del IRPF. También la revisión de las exoneraciones tributarias y del régimen de la COMAP, entendiendo que es injusto que los grandes inversores tengan privilegios que no tiene el grueso del empresariado.

Ya en 2020 presentamos un proyecto de ley para sostener la competitividad y el trabajo en la frontera, un asunto que advertimos y que hoy aparece con toda su gravedad por las diferencias cambiarias que afectan a los comerciantes.

Nuestra prédica en defensa del trabajo nacional ha sido y será constante. Algunas medidas han acompañado este reclamo, aunque sea parcialmente, en otros casos hay apenas señales, pero la mayor parte está todavía por encararse.

El partido y la coalición

El mapa político del Uruguay tiene dos coaliciones bien diferenciadas, una en el gobierno y la otra en la oposición. Reiteradamente se ha especulado sin fundamento alguno sobre cuál sería la actitud de Cabildo Abierto durante este tiempo. Las pruebas ahora están a la vista, en lo que fue el proceso de discusión de la ley de urgente consideración, el presupuesto, cada rendición de cuentas y cada interpelación. Los cabildantes asumimos con mucha seriedad nuestro rol, contribuyendo a la gobernabilidad sin perder nuestra identidad.

Así como hay dos coaliciones, entendemos que hay básicamente tres modelos de país que representan a la mayoría de la población. Uno es el de la izquierda, otro el de los partidos tradicionales y el nuestro de Cabildo Abierto.

Por eso hemos convocado en estos días a un ámbito multipartidario para políticas de largo plazo, con la participación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y nos hemos reunidos sus autoridades. Ese ámbito de diálogo y de concertación, que incluso proponemos extender a otros actores sociales, resulta indispensable para cimentar el país del mañana, que no puede darse el lujo de tener a una mitad del país poniendo palos en la rueda a lo que hace la otra mitad.

Hay temas que parecían estar condenados a no discutirse nunca y hoy están en el tapete, en parte gracias a la insistencia de Cabildo Abierto. El tema de la usura y el grave problema del sobreendeudamiento familiar es uno de ellos. Hay 633.000 personas en la categoría de deudores irrecuperables del BCU y casi un millón en el Clearing con algún tipo de incumplimiento. Esto es inadmisible. Por eso hemos presentado un proyecto de ley que está a estudio del Parlamento y esperamos se apruebe lo antes posible.

Así lo hemos hecho con otros asuntos de vital importancia, como lo es el vaciamiento del interior y el abandono de las actividades productivas, que motivó la presentación de la ley de regulación de suelos forestales que fue aprobada por la mayoría de legisladores, pero vetada por el Poder Ejecutivo.

Tenemos por delante varios desafíos de primer orden. La erradicación de asentamientos y la construcción de viviendas dignas es uno de los principales y en eso está trabajando desde el primer día la ministra Irene Moreira codo a codo con cada una de las agencias y planes en marcha, aportando soluciones y estando cerca de la gente.

La ciudadanía ha reafirmado en el referéndum de marzo su voluntad de ir a fondo en cambios en la seguridad y en la educación. También hemos realizado aportes para el anteproyecto de reforma de la seguridad social y para el problema de fondo, que es el demográfico, a través del incentivo de los nacimientos. Todos estos son asuntos impostergables que el país tiene que afrontar buscando el mayor consenso posible.

Como hemos dicho en más de una oportunidad, en Cabildo Abierto al puño crispado le oponemos nuestra mano tendida en lo que refiere a buscar soluciones a los verdaderos problemas de los uruguayos. Así concebimos nuestra forma de hacer política, siguiendo siempre el legado artiguista.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.