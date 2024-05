Ricardo Barboza, experto en geopolítica: No quieren ganar la guerra, sino desgastar a Rusia

Esta semana quisimos salir de agenda aldeana y fuimos en busca de un analista de la política internacional. Ucrania, Rusia, Israel, Palestina podrán estar lejos geográficamente, pero lo que pasa por esos lares, tarde o temprano puede afectarnos. Apague el celular un rato y lea esta entrevista para entender un poco mejor el mundo en que vivimos.

Por Jorge Lauro y Alfredo García / Fotos: Rodrigo López

PERFIL:

Nació en 1962. Fue al Colegio Santa Rita y luego al Liceo Militar. Estudió en la Escuela Naval y se graduó en 1984. No aceptó ingresar en la masonería. Estuvo en las Misiones de Paz en Camboya, Congo y Haití.

¿Cómo llegás a la geopolítica?

Gracias a mi viejo, que de chico me compraba la Selecciones de Reader’s Digest. Y hay otro tema: cuando te metés en la vida militar, obviamente que leés de estrategias, de geopolítica y de relaciones internacionales. Me anoté en la facultad y empecé en Relaciones Internacionales. Empecé a estudiar, y cuando estaba en segundo conocí al profesor Wilson Neri Fernández, que fue asesor de Seregni y exintegrante del Partido Comunista. Me dijo que me tenía que integrar a la docencia. Así que concursé y entré en el 2000. El problema es que hoy, en el siglo XXI, tenés que tener un nivel de conocimiento que no solo es técnico sino académico, para entender cómo tus decisiones afectan en el entorno. La general que vino del Comando Sur estudió Ciencia Política.

Laura Richardson.

Para ascender a general tenés que tener una maestría, de materias vinculadas a la institución. Hay muchos que tienen doctorado. Colin Powell, que fue Secretario de Estado, hizo unos escritos de doctrina con un conjunto de reglas y normas, donde copió, por ejemplo, la doctrina del César: siete flotas, como siete legiones; y si hay un problema, entonces va la legión, pero legiones locales. La legión local en Sudamérica es Brasil. Y Brasil es sobrino de Estados Unidos. Tiene esa lógica latina, pero anglosajona. Tenés un Kissinger que estuvo cuatrocientas veces en Brasil, porque se entienden. Yo con Brasil hice maniobras con las que íbamos hasta la mitad del Atlántico y volvíamos, con submarinos, con portaviones, con infantería de marina, para rescatar un grupo de cinco mil personas en un país, que era el Congo. ¿Qué país en Sudamérica tiene esa capacidad? Ninguno. Ahora los brasileros van a sacar el submarino nuclear. Estados Unidos confía en Brasil. Por algo Brasil fue jefe en Haití, jefe en el Congo y jefe en la misión de bloqueo al Líbano. Brasil siempre está en la diplomacia, es el fiel. Esté Lula, Dilma o quien quieras.

Es el Estado gendarme.

En Sudamérica lo es. La Escuela Superior de Guerra es la Sorbona de Latinoamérica, porque los tipos tienen esa consciencia geopolítica. En facultad empecé a acceder a otro tipo de libros y publicaciones sobre relaciones internacionales, sobre geopolítica, y después, por las mías, sobre estrategia. Por eso cuando llegás a las Misiones de Paz te preguntás por qué aquel es inglés o francés, o por qué hay indios, o un comandante en jefe australiano, o un segundo que es francés, o un jefe de Estado Mayor que es de la India. Ahí empezás a ver los juegos políticos para ocupar los lugares. Son intereses geopolíticos de países poderosos que quieren controlar la situación. ¿Por qué Chile fue a Camboya? Porque Chile, desde el 80, quiere ejercer influencia en el Pacífico.

Lo ha logrado.

Por supuesto que sí. Chile en el Pacífico está en todo. De repente no tiene la potencia porque es un país chico, pero está metido en todo. Aunque caigan migajas de todos esos lugares, a Chile le sirve. Y por eso tenía presencia militar en el Pacífico. Fueron a Timor, a Camboya y no me acuerdo a dónde más.

¿Qué influencia geopolítica tenemos nosotros?

Cero.

Pero mandamos tropas a todos lados. ¿Somos carne de cañón?

No. Cuando termina la Guerra Fría, había oficiales que ya habían participado en Misiones de Paz y vieron la oportunidad. Cuando se arma el componente Naciones Unidas, hay dos tipos de países: los que van para mantener influencia, y los que van para tener una posibilidad de participar. En una Misión de Paz, a diferencia de un entrenamiento, estás más cerca de una situación real. En Haití salgo a repartir una bandeja de pastel de papa y terminamos a los tiros, y hay que tomar decisiones. Es más real. Salimos porque le interesaba al Ejército, porque sabía que iba a poder tener un reintegro, e ibas a poder preparar a tu personal en algo.

Y la tropa se gana unos mangos.

El ingreso extra, aunque sea poco, aunque sean mil dólares por mes para el soldado, no lo gastás. Te venís con quince mil dólares y te comprás un terreno en el Cerro, y con la segunda misión te hacés la casa. El Estado no aprovechó esa oportunidad. En Congo y en Haití éramos el segundo contingente más grande. Y no fuimos a ninguna misión más. He tenido mil peleas, porque me han dicho imperialista, conquistador, explotador, de todo. Ningún problema. Como nosotros no tenemos esas ínfulas imperiales, y la forma de tratar y vincularse con la gente hace la diferencia, mucha gente vivía todos los días porque estábamos nosotros presentes.

El relato de que los uruguayos eran queridos es cierto.

Sí, claro. En Camboya sacaron a la Legión francesa de una zona y mandaron a los uruguayos, y se pacificó, porque la forma que teníamos de tratar a los líderes camboyanos de la zona era diferente. Tengo fotos en un pueblo, sentado, cruzadito de patas, con un vaso de agua amarilla y un huevito. Si el loco tomaba esa agua amarilla, yo la tenía que tomar. Ese es el gran lubricante de un montón de cosas. Por eso no teníamos problemas. En Washington fui por la Armada y me dijeron que tenía que dar una charla sobre las Misiones de Paz. La di, con algunos legisladores gringos, que me preguntaron cómo solucionábamos nosotros el problema de las denuncias por delitos sexuales. Respondí que de la misma manera que ellos cuando masacran un pueblo entero. Y no me preguntaron nada más. Obviamente que en la masa de gente vas a tener problemas. ¿Cómo se soluciona? Controlando, educando. ¿Es inevitable? Tratás de hacer lo mejor posible.

Volvamos a la geopolítica.

Wilson Fernández me dice que abra la opcional de geopolítica. Él daba la de Estados Unidos y América Latina en una relación asimétrica, sobre el nacimiento de Estados Unidos y su influencia en América Latina hasta 1980, sobre el rol de potencia en América. Y después se fueron muriendo los viejos que daban geopolítica, como Quagliotti de Bellis y yo seguí dando eso. Pasé de ser no digo que odiado pero sí despreciado o ninguneado. Yo manejaba el realismo en la geopolítica, en la facultad. Una vez, uno con un doctorado me vio con el libro de Huntington sobre el choque de civilizaciones y me dijo que eso no servía para nada, que era una antigüedad. Estalló la guerra de Ucrania. Geopolítica, relaciones internacionales, choque de civilizaciones, Brzezinski, Kissinger. Si leés esa bibliografía, lo de Ucrania estaba avisado. No se sabía cuándo iba a estallar.

¿Desde cuándo?

Buscá en la Deutsche Welle un documental sobre los setenta y cinco años de la OTAN, o Punto de inflexión, en Netflix. Cuando se disuelve la Unión Soviética, el Secretario de Estado le dice a Yeltsin que no se iban a expandir hacia el este, y se lo avisa a Bush padre, que dijo que él no había dicho eso. Si leés a Brzezinski, que escribe en el 80, plantea la expansión de la OTAN hacia el este. Hay un libro de un mexicano que está entre los mejores libros del mundo sobre la explicación de la expansión hacia el este. Es una tesis de doctorado, un libro brutal, no solo por la precisión sino por los datos que tiene. Se publicó en el 2000. Te habla de todo lo que iba a pasar para adelante. La guerra del Donbás, que fueron nueve años, con nueve mil muertos, comienza porque un militar retirado ucraniano que había estado en el ejército de la Unión Soviética había tomado una comisaría, con diez más. Mandaron al ejército, con gente prorrusa. Lo rechazaron y le agarraron dos tanques. Empezó el conflicto del Donbás, porque Rusia quedó atrapada en el discurso prorruso en Ucrania. No podía no apoyarlo. A los tres meses vimos que los prorrusos del Donbás tenían una batería de misiles de cien millones de dólares que derribaron un avión comercial.

¿De dónde habían sacado la plata?

Y ahora te enterás que el servicio militar era seis meses de pasada por el Donbás. Otro evento, no ocasional, sino por mala información, fue cuando le dijeron a Putin que Ucrania estaba conquistada en quince días. Los servicios secretos internos, el FSB. Rusia tiene servicios secretos internos y externos. Si a Ucrania la tratás como un problema externo, la tratás con ese servicio. Pero ellos la consideran parte de Rusia. “La conquistamos en quince días”. Lo que pasaba es que desde 2014 Ucrania había empezado a transformar al ejército para poder defenderse. Fue lo que se vio. Un español hizo un libro que se llama Guerra S. A., que habla del aspecto comercial, de los mercenarios y del derecho internacional. Es un militar retirado, también. Estábamos hablando y le dije que si no se había dado cuenta de que todos los discursos políticos de Europa hablan de ayudar a Ucrania, y que ninguno habla de ganar la guerra.

¿Por qué sucede eso?

Mi teoría es sencilla: no quieren ganar la guerra, quieren desgastar a Rusia. No la podés hacer desaparecer. Si no, pasa lo que pasó en Yugoslavia. Pero si la debilitás, piden para entrar en la Unión Europea, y después en la OTAN. Y te enfrentás, como dice el documento de la Casa Blanca, publicado en noviembre de 2022, que es el decreto que sale cada cuatro años en el gobierno americano, con las líneas estratégicas para el período de gobierno. Acá ahora se está haciendo igual. Lo leés y ves que habla de guerra local en Rusia, y de China como enemigo estratégico. Y eso es lo que le molesta a Rusia, que sea tratado como regional. Y es lo que Putin trata de recuperar. Si me preguntás a mí por qué se da la guerra, te lo hago muy sencillo: es el enfrentamiento de dos modelos, el autoritario y el democrático. El autoritario simula ser democracia.

Económicamente es el mismo sistema.

Sí, pero los beneficios del modelo económico en una democracia se pueden controlar, y en el otro son para los amigos. Si esto invade más a Rusia, el ruso mira y dice que en Lituania están viviendo bárbaro y que por qué no puede vivir así él también, con elecciones, eligiendo gobernantes. Terminás en que se te dan vuelta y te exigen un gobierno democrático. Y al tener un gobierno democrático ya no podés elegir quiénes son los que van a estar en las empresas, lo que se conoce como los “siloviki”, el loco vinculado a Putin por algún medio, KGB o lo que sea, que administra las empresas del Estado. Y pueden entrar locos que no sean “ruski”, los europeos blancos de ojos celestes. El modelo, entonces, termina perdiendo. Y el otro problema que tenés es la gelatina de valores que tiene Europa. ¿Cómo justificás que un país invada al otro para luego terminar tratando un acuerdo de paz con ese país, donde un tercer país perdió parte de su territorio? ¿Apoyarías a un gobernante uruguayo que negocie la pérdida de Artigas y Rivera con Brasil? De Westfalia para acá, que es el respeto a los Estados, eso se vendría abajo, y ahí tenés otro problema. ¿Cuántos países tenés con armas nucleares? Nueve. India podría conquistar una parte, entonces. O Pakistán, o Corea. China. Los otros tres están en democracia, y el uso de las armas nucleares en democracia es más restrictivo.

Ves la guerra de Ucrania como un conflicto que se va a seguir prolongando en el tiempo.

En recursos humanos es parecido a lo de Irán e Irak. Por nueve años, Ucrania tiene recursos para sostenerse en la guerra.

Hasta el último ucraniano.

Cincuenta mil por año. Hasta nueve años pueden aguantar. Ahí empezaría el crack de recursos humanos.

El tema es el crack armamentístico. Ya tienen problemas con eso.

No, el problema que se vio ahora es de la política muy mediocre y barata. Ahora lo aprobaron. Los republicanos presionaron a los demócratas.

Pero ya el daño está hecho.

Pero vos estás en el escritorio, no te vas a ensuciar. No les importa. Como decía Stalin, un muerto es noticia y un millón de muertos es estadística. ¿Cuánto invierte toda la Unión Europea en Ucrania, en porcentaje del PBI? ¿Qué porcentaje total invierte en la guerra de Ucrania? 0.5 %.

¿No considerás el aumento de los gastos militares de toda la Unión Europea como parte de eso?

No. Los sesenta mil millones de dólares de la Unión Europea, más los sesenta mil de Estados Unidos, son el 0.5% del PBI del gasto militar de esos países. Casi no les interesa. Les están dando para que se aguanten. Si querés ganar la guerra, no das el 0.5%, sino el 2%. Y la carrera armamentista de Europa es el reconocimiento de que, del 90 para acá, dijeron “amor y paz, tenemos a los rusos que nos proveen de todo”. La lógica de Europa fue la de que no podía ser atacada por el loco que le vendía cosas. Pero la lógica de los rusos es la que desciende de Catalina la Grande: Rusia tiene que ser un imperio.

¿Rusia no está buscando tener su frontera protegida, más lejos del alcance de misiles?

Es mentira. ¿Sabés por qué te digo que es mentira? Si de Estados Unidos pueden atacar a Rusia…

Pero con más tiempo para responder. Tenés un misil a seis minutos de Moscú. No da ni tiempo a la defensa.

Con las cantidades que tienen, no necesitás tiempo. Es probabilidad matemática: hay un porcentaje que pasa. Me hablás de la distancia, perfecto. Empezamos de arriba para abajo.

No expandir la OTAN hacia el este.

Siempre fue mentira. Si arriba tenés Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia, bajás y tenés Polonia….

Polonia acaba de pedir a la OTAN que le instalen armas nucleares.

Claro. En Alemania hay un proyecto en la vuelta de comprarle mil armas nucleares a Estados Unidos, que tiene cinco mil cabezas a la orden, en tres partes: a la orden en reserva, y para sacar de la reserva, y después tiene alrededor de diez mil guardadas, de las que Alemania tiene la idea de comprar algunos miles. Japón, desde el 60, en meses puede hacer bombas atómicas. Lo están manejando de vuelta.

¿Pero por qué pasa eso?

Porque te sentís amenazado. Si no, no pasaría. En los estudios estratégicos, el uso de las armas atómicas se divide en lo que se llama la paradoja de la estabilidad e inestabilidad. Cortamos en una línea: armamento nuclear y armamento convencional. Guerra Fría: inestabilidad en lo atómico, amenazas, y estabilidad en lo convencional, pocas guerras y controladas. Termina la Guerra Fría y hay estabilidad en lo atómico, porque desaparece la Unión Soviética, inestabilidad en lo convencional, porque se empezaron a pelear. De lo de Ucrania para ahora hay inestabilidad en lo atómico e inestabilidad en lo convencional. ¿Cuál es el problema? Si acá hay un miedo, se puede trasladar arriba. Si arriba es estable, el miedo se neutraliza. Si tengo miedo arriba, lo puedo trasladar abajo, pero si abajo es estable se neutraliza. Hoy estás en la situación de que el miedo abajo puede subir y el de arriba puede bajar.

¿Y las amenazas de Putin de que puede llegar al uso de armamento nuclear táctico?

La posibilidad existe, la probabilidad es baja. La principal virtud del arma atómica no es su uso sino la amenaza. Desde Hiroshima y Nagasaki nunca hubo otra. En el primer año de guerra, cuando Putin dijo eso, presentó esa opción y la OTAN le dijo que si usaban armas atómicas entonces toda la OTAN iba a intervenir en Ucrania con armamento convencional, haciendo desaparecer a todos los rusos de Ucrania. La OTAN con Estados Unidos es una amenaza, pero sin Estados Unidos no lo es. Porque el armamento nuclear que tiene Francia es de doscientas cincuenta cabezas, es para proteger a Francia. El de los británicos es para proteger a los británicos. Y si vas al Artículo 5 de la OTAN, se dice que el ataque a uno es un ataque a todos, y la respuesta será de acuerdo a las medidas de cada uno de los Estados, que podrían llegar a usar la fuerza. Lituania, Letonia y Estonia son sesenta kilómetros de ancho. Es de acá al arroyo Solís. ¿Se los va a defender ante un ataque? Mejor negociar, para que no nos ataquen a nosotros. Esa es la opinión pública.

Es lo que hacían los franceses y los ingleses con Hitler.

Claro.

Negociar y negociar, y después les pasó por arriba.

Pero ellos tenían claro qué es lo que querían en la Segunda Guerra. En esta guerra no todos coinciden en lo mismo. Rusia no se puede retirar, porque queda menos que una potencia regional. Hoy tiene a China, que es más poderosa que Rusia.

¿Qué implica el hecho de que varios países europeos, como Suecia, se integraran a la OTAN?

Consideran la posibilidad de un ataque ruso. Por eso Macron dijo lo de los franceses en Ucrania, por eso ya hay blindados y personal alemán en Lituania. Si los rusos atacan Lituania, no van a matar solo lituanos sino también alemanes. Suecia, ante la situación, ¿qué pierde por integrarse a la OTAN, si la amenaza ya está? ¿Qué pierde Finlandia? Finlandia era neutral, pero es el país europeo que tiene más cañones autopropulsados para defender la frontera, y la mitad de la población tiene refugios en las ciudades. Está preparada para una guerra, mucho más que los países europeos.

La vivieron, ¿no?

Obviamente. En el 38 la vivieron, y la vivieron bien. Cuando decidís estratégicamente, tenés una visión a largo plazo y buscás un camino, y en el camino tenés cosas a favor y cosas en contra. Tu estrategia está allá. ¿Qué perdía Finlandia con integrarse? Nada. Lo que sucedió con Ucrania, a los efectos políticos de Rusia, fueron contrarios. Porque Suecia y Finlandia se integraron y en Ucrania desaparecieron los partidos políticos que apoyaban a Rusia, que tenían un 3 o 4% de representatividad en el Parlamento. Hoy no podés armar ningún partido político. El problema es que a veces las situaciones no te permiten ir atrás. Te doy un ejemplo sencillo: la crisis de los misiles.

En 1962, en Cuba.

Negociaciones y un avión americano que pasa por encima de Cuba, que los cubanos tiran abajo. Muere el piloto. Alrededor de Kennedy decían: “Tenemos que invadir la isla, o meterle dos bombazos atómicos y a otra cosa”. Pero Kennedy dijo que no, que iba a llamar a Nikita Kruschev. Fidel Castro, carta a Kruschev, que lance ataque preventivo nuclear a los Estados Unidos. Los líderes desescalaron, y estoy convencido que Nikita Kruschev desescala porque fue secretario político en Stalingrado, o en Leningrado. ¿Sabés lo que fue ser secretario político en esa batalla, las cosas que vio, y a los locos que debe haber eliminado porque iban para atrás? El tipo sabía lo que era una guerra. Entender la guerra es complicado, porque entran muchos aspectos, no solo de decisión, de cálculo, de consecuencias. Entran muchos aspectos. Dicen que los militares vamos a la guerra cantando y marchando como una banda, y vamos a morir. Es algo antinatural. Y un buen militar no puede desear la guerra, porque sabe lo que pasa.

¿Cuánto afectan las sanciones económicas a Rusia? Tenés que diferenciar los planos político y militar. La OTAN no es política. Los países que la integran informan a los países de la Unión Europea. Y las principales sanciones no las puso la OTAN sino la misma Rusia, que cortó la venta de petróleo y la de gas. Las principales sanciones no vinieron de la Unión Europea, porque los tipos sabían que si cortaban el gas en Alemania empezaba a haber inflación. Aprueban la guerra, pero que les sigan vendiendo gas. Y les volaron el Nord Stream 2.

¿Quién voló el Nord Stream?

Hay una investigación que dice que fue un comando de ucranianos. Hubo un periodista que dijo que fueron los gringos. Lo que pasa es que tenés que tener demasiada capacidad, porque meter esos explosivos no es algo que haga cualquiera. Lo más serio que andaba en la vuelta, que lo investigó Der Spiegel y Deutsche Welle fue que un comando de ucranianos estuvo en la zona. Los caños de gas son rusos, no europeos. Por eso Europa no investiga, o investigó más o menos. Quien tiene que hacer la denuncia es Rusia en el territorio europeo. Rusia se preparó para esto hace diez años. Hay un libro de Marc Ferro, un economista, sobre la Primera Guerra, desde el punto de vista económico y sobre cómo Alemania no podía ganar la guerra. Me preguntaste por el efecto de las sanciones. Una cosa es el discurso y otra es la realidad. En el discurso político a las sanciones les fue bien. El problema es hasta cuándo les va a ir bien. Porque la misma razón que hizo quebrar a la Unión Soviética, que era destinar el 50% del PBI al tema de seguridad, la puede hacer quebrar a Rusia. Se preparó para esto, sí. ¿Que cada vez está necesitando más ayuda de Irán, de China y de alguno más en la vuelta? Mirás los registros económicos de Armenia y en Armenia había cosas que nunca las compraba. Y hoy las compra por cientos de millones de dólares y se las vuelve a vender a los rusos. Tenés la flota fantasma de petroleros. Europa es muy idealista con sus sanciones económicas. Y no pasó nada. Capaz afectó más a los europeos que a los rusos.

Alemania está en recesión, con el gas más caro.

Ahora se lo venden los gringos. Pero tenés que mirar a largo plazo. ¿Por qué, para mí, Rusia va a perder la guerra? Porque no le podés ganar a las diez principales potencias del mundo.

Está China atrás de Rusia.

Sí, y no. Los dos principales clientes de China son Estados Unidos y la Unión Europea.

Entonces no se va a jugar todos los boletos.

Tenés el problema de que después de que termine la guerra, ¿qué? Yo te apoyo a vos, Rusia. Perdiste o ganaste. Y si no me compran todo lo que produzco, ¿qué hago? Porque China vive de lo que vende para afuera. Los chinos lo que tienen es ese gran pragmatismo oriental que los llevó a hacer una China, tres sistemas. Uno político, uno económico y uno espiritual, donde pusieron a Confucio. Confucio no cuestiona nada, se basa en las relaciones de familia y de esas relaciones con el Estado. Lográs la antítesis filosófica del Partido Comunista con el capitalismo y con un espiritualismo que son las reglas de la sociedad. Obviamente que China provee cosas a Rusia. Pero eso se sabe. El tema es quién sanciona a China.

Está difícil para sancionar a China. ¿China puede parar el tema de la guerra? ¿Tiene suficiente influencia sobre Rusia?

Si lograra eso, a nivel diplomático sería un golpe impresionante, porque desplaza a Estados Unidos y a Europa como negociadores. Vuelvo al problema del principio: ¿te parece que los ucranianos van a aceptar un acuerdo de paz con el 20% del territorio perdido?

Pero cada día Rusia avanza más, y cuando tengan que hacer el acuerdo de paz y colapse el ejército, van a tener más territorio todavía.

Avanzan poco y nada. En la contraofensiva del verano uno había ganado siete kilómetros cuadrados y otro había ganado tres. En la ofensiva del Somme, donde murieron un millón de locos, se movieron las mismas distancias. Hoy la tecnología llegó a tal grado que no existe eso de que arrancamos y no paramos. Hoy un dron de veinticinco mil dólares te destruye un tanque de cuatrocientos mil. Vos avanzás y te pasa un cohete por encima y te caen las minas, quedás encerrado. Clausewitz en su libro sobre la guerra establece lo que llama “la divina trinidad” entre Estado, sociedad y fuerzas armadas. Cuando se enfrentan dos Estados, se enfrentan los triangulitos. La Guerra Fría fue una guerra especial que no cumplió esa norma, donde la sociedad se enfrentaba a las fuerzas armadas. Si caían las fuerzas armadas, caía el Estado. Los dos aplicaban el mismo modelo. El problema es que esas guerras no triádicas terminan siendo ideológicas y fanáticas. Cuando es Estado contra Estado, termina la guerra y termina la guerra. Odiarás al ruso, pero terminó la guerra. Estas guerras, como fueron entre sociedad y fuerzas armadas, que fueron parte de la sociedad, persisten en el tiempo. Por eso vas a encontrar estos problemas en muchos Estados que vivieron este tipo de guerras. Esta guerra convencional lo que marcó es que un montón de cosas que se habían escrito eran basura. La ofensiva ucraniana no tenía todo como para poder avanzar tanto. Les dieron los tanques Leopard. ¿Sabés cuánto te lleva hacer una buena tripulación para operarlos? Un año y medio. Y vos querés que en dos o tres semanas los manejen, cuando vienen manejando material soviético.

¿Hay un cálculo realista de muertos en la guerra de Ucrania?

Las fuentes más serias están hablando de entre cuarenta mil ucranianos y setenta mil rusos.

Treinta mil admitió Zelenski.

Pero es un número pinchado, como el de los rusos. Algunos hablan de hasta setenta mil ucranianos y ciento veinte mil rusos. Lo que pasa es que el 80% de los muertos son por artillería. Los despedazan. Llevar los números es complicado. Locos a los que mandaste con patrullas y no volvieron más, que no sabés si están vivos o no. Pero se calcula ese número.

Con el abuso de artillería que hay…

Más de los rusos. Desde siempre. Los rusos tiraban diez tiros de cañón y los ucranianos uno. De ese uno, el 10% de los ucranianos era con GPS. Los rusos tienen stock de guerra acumulado desde la Segunda Guerra para acá. Los locos es masa. Por algo metieron sesenta mil presos. Se habla de sesenta mil muertos, a los que les daban seis meses para que zafaran y cumplieran la pena. Sesenta mil, para conquistar una ciudad. Todo esto lo que ha propiciado son muchas publicaciones serias que hablan de nivel estratégico y de análisis de la situación. Y los que estamos en este tema pasamos a ser un poco populares, aunque vi gente hablando en la televisión y que nunca había hablado de estrategia. Cada cual sabe quién lleva.

En principio pensás que Rusia pierde la guerra y que puede llevar hasta ocho o diez años más.

Puede, sí. Ojo, aparece un Trump, que está más loco que una cabra y les corta el apoyo, y los locos… Ahí hay que ver qué hace la Unión Europea, si en vez de apoyar con el 0.5% apoyan con el 1 o el 1.5%, y así se cubre el agujero de los Estados Unidos. Lo más moderno son los misiles antitanque. Los M16, los Leopard son del 80. No estás peleando con material de última generación. La última generación está en lo satelital y lo informático.

Y los drones.

Los drones se usaron en la primera guerra mundial. De ahí para adelante es un aparato que vuela, al que más o menos lo controlás. Tuvo una evolución explosiva, sobre todo el chiquitito.

Pero destroza la infantería.

Más que nada lo usan contra blindados. Sé que los rusos usaban drones para rociar químicamente a las trincheras y que los milicos salieran, para atacarlos con artillería.

Los rusos están usando drones iraníes.

Un modelo de los años 70, que los israelíes vendieron la patente.

Paradójico.

En el libro sobre la historia del Mossad se cuenta el nacimiento de la Uzzi, la ametralladora chiquita de nueve milímetros. Había países en África donde la encontrabas con número de serie cincuenta mil, o diez millones. A Idi Amin Dada, el que lo apoyaba al principio era Israel. No hay amigos, son intereses. Hoy la gran preocupación de Israel es que Irán pueda desarrollar la bomba atómica. Escribí un artículo para la Revista Naval, con un análisis de las líneas estratégicas del nacimiento de Israel con los árabes. Israel hace una línea estratégica de reconocimiento. Los Estados árabes arrancan con una línea estratégica de enfrentamiento. Esta línea estratégica ganó y esta perdió. Y ahora los Estados árabes, los importantes, tienen dirigentes con doctorados en Europa. Y saben que el petróleo se les va a terminar. Para insertarse comercialmente no se pueden llevar mal con Israel. A los grupos radicales árabes, hasta a veces los mismos árabes financian a Israel para que los eliminen. Así que no te extrañes que en muchas casas árabes estén así con el tema de Hamás. No son chiitas, son sunitas. Pero el odio que ambos tienen al Estado de Israel es más fuerte.

¿Cómo explicás hoy el conflicto en Medio Oriente? ¿Tiene que ver con el plan Abraham con Arabia Saudita, que fue un detonante para que Irán incentivara a Hamás? ¿Qué hay de cierto en eso?

Para mí la decisión del ataque del 7 de octubre, como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Toda acción militar es consecuencia de una acción política. La línea estratégica de Israel era el reconocimiento. Los acuerdos de Abraham logran el reconocimiento de cuatro países, casi impensados, y eso llevaba a dos más, que prácticamente era el 80% del mundo árabe, que estuvo enfrentado a Israel. La decisión estratégica fue hacer una acción táctica en el terreno, que fue el ataque del 7 de octubre. Un ataque de tal dimensión que lo afecte al Estado de Israel para que tuviera una reacción, que ya se sabía que iba a tener. Si solo rodeaba la Franja de Gaza y reclamaba los rehenes, le mataba toda la estrategia a Hamás. Pero no iba a pasar. Una acción táctica de tal nivel que provoque a la población y a las elites. Entonces tenés un ataque terrorista, cuya esencia es difundir el terror.

¿Y cómo se difunde el terror?

Sabiendo qué es el terror para una sociedad. ¿Qué es lo más terrorífico para la sociedad israelí? El vilipendio de los cuerpos humanos, de los muertos. Entonces atacás de forma suicida, con una primera oleada, con una segunda para reforzar, y con una tercera, con gente a la que premiás si trae algo. Y filmás todo lo que sucede. Muertos prendidos fuego, niños, mujeres, y lo subís todo a la nube para que se vea. Y eso provoca la reacción de la gente y del gobierno.

¿Cómo se pueden planificar terceras oleadas en un país chiquitito así, y que el ejército israelí demore ocho horas en llegar, cuando hay una hora de distancia?

La guerra es la continuación de la política por otros medios. En ese momento el gobierno israelí decide mandar a partes del ejército a Cisjordania, porque el ejército, por ley, tiene que proteger a los colonos. La composición del gobierno israelí, hasta la diferencia entre gobernar y no gobernar, son cinco diputados.

La ultraderecha.

Todo lo radical. Tu pregunta tendría que ser: ¿Por qué en el 48 el gobierno israelí era de izquierda y hasta comunista y hoy es de derecha y de extrema derecha? ¿Qué paso de allá a acá? El ejército tenía planes de defensa en caso de que rompieran los muros. Hamás dos años antes estuvo entrenando y haciendo áreas de simulación para los asaltos a los lugares. En parte había información. Pero al darle la orden al ejército de ir a Cisjordania dejaste poca gente, y al dejar poca gente, cuando Hamás hace el ataque hace un proceso de saturación muy sencillo: si abrís muchas ventanas en tu computadora, se bloquea. Si tirás diez misiles, los destruyen. Tirás dos mil y se saturan los sistemas. Después lo que hubo es lo que se llama la guerra multidominio. Hoy las guerras tienen lo que se llaman áreas que son dominios: ejército, marina, fuerza aérea, espacio y ciberespacio. Todo funciona en conjunto. Cuando vos agarrás una persona, la inteligencia artificial, que en lo militar se usa desde el 80, lo que se trata de evitar es el bloqueo conductivo de la persona en la toma de decisiones.

¿Qué quiere decir esto?

Que el tipo está viendo una pantalla y ve tantas amenazas que no sabe cuál atender. A la inteligencia artificia le das orden de prioridades. Cuando atacan, hacen un bloqueo cognitivo a los operadores y a los aparatos, se crea la niebla, no sabés qué pasa. Entre que no sabés qué pasa, vas y mandás, y tenés a la gente desplegada, le decís al tipo: “Agarrá todo, subite al helicóptero y andá”, le costó mil quinientos muertos al ejército israelí. En la llegada del caos, para tratar de matar mil quinientos locos que estaban ahí, en la vuelta. Cuando tenés una sociedad en la cual la línea divisoria entre la línea terrena y la no terrena es diferente, tenés elementos que se martirizan, porque la vida futura va a ser mejor que la vida terrena.

Y más la vida terrena en Gaza, que es un infierno.

No lo dudo.

Un campo de concentración.

El problema es que Gaza era territorio egipcio, hasta el 80. ¿Por qué los egipcios no dijeron: “Hacemos la República de Palestina acá”? El bloqueo a Gaza es israelí y egipcio.

Y el muro que está haciendo Egipto es un doble muro.

¿Por qué nació Septiembre Negro? Porque los palestinos intentaron dar el golpe de Estado en Jordania y les mataron mil quinientos locos y los expulsaron a Túnez. Por eso digo que, si en el 48 las tribus árabes hubieran aceptado la resolución de Naciones Unidas, los dos pueblos tenían que arreglar en forma pacífica. Lo que pasa, y acá tenés que ir un poco más atrás en la historia, con la Primera Guerra Mundial los que reclutan a los árabes son los alemanes. La primera mezquita que hubo en Europa fue en Berlín. En la Segunda Guerra Mundial el muftí de Jerusalén estuvo con Hitler. Alumno del muftí de Jerusalén fue Arafat. Cuando nacen en el 48 dijeron: “Somos más que los judíos, los vamos a aplastar”. Perdieron. Decile a Chile que le devuelva a Perú y a Bolivia el territorio. A partir de ahí la línea de enfrentamiento sigue. Como Estado tenés un gran problema: hacés un Estado dentro del Estado. Para Webber el Estado es el que maneja el monopolio de la violencia. Tenés un Estado que maneja el monopolio de la violencia dentro de tu Estado, que también maneja el monopolio de la violencia. Israel ya se enfrentó a la policía palestina cuando estaba Arafat y le dieron la posibilidad de tener un territorio controlado. En 2005 se van y destruyen treinta y cinco kibutz en la Franja de Gaza. No tenés líderes políticos en los dos lados. ¿Qué solución vas a encontrar, si todas las soluciones se probaron? A Arafat lo mataron los propios amigos de él.

Por un lado se maneja que a Netanyahu le servía fortalecer a Hamás para debilitar la autoridad palestina.

Lo hizo, no él sino los servicios de inteligencia israelíes, cuando nace Hamás. Divide y reinarás.

Para evitar el tema de los dos Estados, también.

Si había una posición dividida, pierde fuerza la negociación. Pero aparte estos eran sunitas, y teóricamente no se iban a juntar con los chiitas iraníes.

La situación interna de Netanyahu estaba muy complicada.

Si no tengo una guerra, la creo. Si la tengo, la mantengo.

Eso es Netanyahu.

Claro.

Está escapando para adelante.

Está sobreviviendo políticamente. Golda Meier, después del Yom Kipur del 73, al mes la juzgó el gobierno. A Golda Meier. La juzgaron. Porque en Israel las operaciones militares tienen que pasar por la Justicia, en forma secreta, pero tienen que pasar, para evitar que el elemento militar se dispare y actúe por sí solo. Todas las operaciones están investigadas, guardaditas. Él sabe que termina y tiene que venir a dar explicaciones de por qué los batallones que tenían que estar en la franja de Gaza no estaban.

Supuestamente es el país con el mejor servicio de inteligencia del mundo, y fracasó en una cosa tan grande.

No fracasó. Si yo soy un gran genio de la inteligencia y vengo y te digo que nos van a atacar, no te preocupes, mandalos allá que ahí junto votos. “No, pero mirá que nos van a atacar”. ¿Yo soy el primer ministro y vos sos jefe de inteligencia? Yo mando, y vos obedecés.

Cisjordania eran votos.

Son los colonos instalándose. Son votos, y son votos del partido que los está sosteniendo.

Pero mil doscientos muertos, doscientos rehenes.

Pero eso es el diario de lunes. Él pensó que con todo lo que había no iba a pasar. Y todas las alertas que le dan… A mí me interesa que estén en Cisjordania. Es el responsable político. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Morgenthau, que escribe el libro Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz, que para los gringos es la Biblia en relaciones internacionales, en los seis puntos del realismo político dice que la política no puede estar subordinada a ningún área diferente. Un ejemplo es la pandemia, acá. El presidente de la República tiene sus ministros y nombra un grupo de asesores. Todos lo asesoran y él decide. Si ponés al de Salud Pública, nos encierra a todos. Si ponés al de Economía, nos va a decir que vayamos a laburar. Lo de las perillitas que él dijo es el poder político que tiene que estar por arriba, porque el político, te guste o no, es el que tiene la visión general de todo. Por eso, si vas a Estados Unidos, a McArthur no lo encontrás enterrado en Washington sino en la escuela militar, porque desobedeció a Truman cuando dijo que quería la bomba atómica contra los chinos. La insubordinación política le costó que no lo enterraran en Arlington con todos los héroes de guerra. En la política los militares somos técnicos.

¿Cómo juega Irán en todo esto, y la escaladita que hubo entre Irán e Israel?

Irán es líder de un grupo de 20% de chiitas. El otro 80% son sunitas. Son persas, herederos del viejo imperio persa. “¿A mí me vas a enseñar?” Y no importa si son el 20%. La revolución del 79, donde sacan al Sha, la hacen con los partidos políticos, pero después los desplazan, en especial al partido comunista. Y empieza a regir esa visión religiosa. El gran enemigo del líder religioso Khomeini en ese momento, porque apoyaba al Sha, era Estados Unidos.

El Gran Satán.

Y el hijo del Gran Satán es Israel, al que Estados Unidos recién empieza a apoyar en el 73 con Kissinger a la cabeza. Antes lo no lo apoyaba. Si querés mantener a tu grupo de fanáticos, los tenés que arengar. Y cuanto más están con un tema de fe, que no es racional sino irracional, los tenés que arengar contra alguien. Y después tenés el problema de la guerra de Afganistán con los rusos y los americanos, más lo de Irak, que lo que hizo y demostró, con Osama Bin Laden a la cabeza, es que los grupos religiosos podían ser peligrosos y enfrentarse a grupos armados organizados. Tenés el componente de capacidad militar con ideología religiosa, que no la discutís. Entonces puedo combatir al hijo de Satán sin estar involucrado, pero llega un momento en que, si tiene cuatro patas y ladra, es perro. Y ahí enganchamos con Netanyahu. Si mirás, desde el 7 de octubre para acá, la Franja de Gaza primero, se tiroteó con Hezbolá, que no respondió ni entró en el juego. Los gringos tampoco querían que entrara. En dos meses termina la Franja de Gaza.

Empieza Rafah.

Lo van a pasar por arriba. Pero ya tienen problemas, porque en el norte ya los están tiroteando de vuelta. No sé qué va a pasar. Por eso es caótico. Termino de ocupar Gaza, ¿y después qué? Yo, político, termino con Gaza y necesito otra guerrita. ¿Contra Hezbolá? Puede ser. Por ahí contra el Líbano. Pero puedo pelear contra el que está lejos y no me involucra infantería ni muertos. Y tecnológicamente tengo una capacidad muy grande de evitar casi el 90% de lo que me tiren, a no ser que me saturen.

Tienen capacidad de saturación. Por ahora tiraron con lo más berreta que tenían.

Sí y no. ¿Cuánto tienen? Tiraron trescientos o cuatrocientos. En depósito tienen mil, dos mil, diez mil. No se sabe. Ahora los rusos le pegaron a una escuela. Yo, militar, pienso que si gastaron tres millones de dólares en un misil para pegarle a una escuela, están locos. Problemas tecnológicos, iba a otro lugar y le pegó a una escuela. Irán tiene un montón de cosas, pero la pregunta es que, si arranca a tener ese problema con Israel, ¿quién lo apoya?

Hay negociaciones con Pakistán. Rusia dijo que lo apoyaba. ¿Es pour la galerie?

Y le da la excusa a Israel para hacer los ataques que tiene que hacer para destruir la parte nuclear, que está enterrada a no sé cuántos metros.

Eso es lo que realmente le preocupa a Israel.

Claro, porque ahí te rompe el equilibrio. Y eso es lo que les preocupa a los Estados árabes. Porque si tengo al perrito faldero que vive ladrando, pero, de repente, aprendió a morder… El arma atómica, si la descubre Irán, ¿quién te da la garantía de que no la use contra otro Estado árabe que se le oponga.

Arabia Saudita.

Aparte, tenés el problema de que el que decide en Irán está conectado con el de arriba, entonces no tiene que dar explicación.

¿Israel no es una teocracia, también?

Tiene un Parlamento y tiene una sociedad democrática. Tiene un componente religioso grande, por supuesto. Pero acordate que el Estado judío es renegado por los ortodoxos, porque no es confesional. Que haya muchos religiosos en el gobierno no quiere decir que el Estado sea religioso. Si ahora vinieran elecciones, ¿cuán de derecha sería el gobierno?

¿Más que ahora?

No sé. El problema que tenés es que el sistema político en Israel es de circuito único. Si nos juntamos nosotros cinco y tenemos un voto, tenemos un diputado. Los ortodoxos, para el 2050 van a ser el 33% de los votos. Por eso ahora se armó lío, cuando les dijeron que todo bárbaro, que ellos estaban para leer el Talmud, pero que ellos eran los primeros instigadores de este conflicto, sin tener que ir al ejército. Ahora salió una ley que los obliga, y se armaron unos bolonquis bárbaros. ¿Cuánta influencia va a tener la religión en Israel de acá a futuro? Por eso hablaba de cómo un gobierno socialdemócrata y comunista terminó de derecha y extrema derecha. Porque todo lo que han buscado ha fallado todo.

Y aparte hubo una migración brutal. Toda la migración rusa que vino, por ejemplo, era toda de derecha. Y eso en la población israelí desbalanceó.

Lo que pasa es que también acciones dentro del Estado de Israel, por israelíes, no son contenidas por el Estado. ¿Cuál es el mensaje que le das a tu vecino? Que, si sos palestino, te vamos a pasar por arriba. “Yo soy palestino pero nací en Israel y me corresponde la justicia israelí”. Pero sos palestino. Es un tema muy complicado.

Esas minorías religiosas que se consideran el pueblo elegido, que consideran que Israel o los judíos deben dominar el mundo para que el mundo viva bien…

No les fue muy bien. La colectividad judía no es tan grande comparada con todos los que son en el mundo.

Pero pretenden estar a la cabeza.

Hay un montón que dice que la tierra es plana. Te entiendo todo eso. Para mí el gran problema es la calidad de la discusión y de los contenidos. Para cada pueblo hay un paisano, y hay locos para todos los temas. El problema es que todo esto involucra gente. ¿Cómo podés convivir en sociedades como la palestina donde los padres entierran a los hijos? Ya eso es grave. Pero lo más grave es que los padres entiendan que el hijo muerto murió en una buena causa. ¿Cómo torcés eso? Con educación. El 80% no la tiene.

Criándote en una sociedad en la que te asesinan a tus hijos, ¿no se reproducen los combatientes cada vez que hay un asesinato? Todos los niños que crecen odiando al asesino de su familia.

Claro, si mataron treinta mil, hoy tenés ciento veinte mil. Cuando el político establece los objetivos, hay que ver para dónde va el discurso. Hay objetivos políticos que son inalcanzables militarmente, como eliminar a Hamás. ¿Qué hacés, les leés la mente?

Por eso matan al barrer.

Si siguieran las estadísticas de combate en centros urbanos, al día de hoy no tendría que haber treinta mil muertos sino ciento veinte mil.

¿Cómo sabemos que no los hay?

Estoy dando las cifras de Hamás, que no creo que sea así. Para mí son menos. Cuando fue la caída del misil en el hospital le dije a mi señora que ese no era el Estado de Israel sino un misil que les falló a ellos. Y no le erré. Estadísticamente los combates urbanos en el siglo XXI tienen un 3% de muertos. Dos millones trescientos, un 3% de muertos. Estás hablando de setenta mil.

Eso es en el bombardeo.

Obviamente que vos no tenés la mentalidad militar. Si nosotros estamos acá y la información viene y dice que en este edificio entró tal loco que es el jefe, y que están con unos locos, es un daño colateral. Es la misma lógica del terrorismo. Ponen la bomba y justo pasaste por ahí. Es daño colateral. Igual, Israel está usando un 40% del armamento de bombardeo que es de precisión. Ucrania está usando el 1%. Si usara el 1% tendrías ciento veinte mil muertos, fácil. Porque de cada tres que tirás, dos errás y una pegás. Pero los tres explotan.

Podría ser mucho más grave de lo que es.

Por supuesto. Sé que es un tema muy cruel, difícil de entender y comprender. Por eso dije que no iba a haber guerra en Ucrania, porque entendía los números de lo que era. Vi las consecuencias de los combates. Y no son agradables.

Tenés una visión de lo que puede ser la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y la guerra entre Israel y Gaza? ¿Cuál es tu perspectiva?

Si el lema de este gobierno de Israel era vivir en el lugar más seguro, lo perdió. Mucha parte de lo que hay en la Franja de Gaza son voluntarios para ponerse el cinturón y volar. Más todos los grupos radicales que hay en la vuelta. Ni siquiera hablamos de todo el Sahel, al borde del Sahara con la selva, con el Estado Islámico instalado. Donde hay una pelea entre el Estado Islámico y Al Qaeda, que quiere atacar objetivos estratégicos en Estados Unidos y Europa, mientras ISIS quiere ocupar territorios para hacer el califato, que es más que un sultanato. De eso no hablamos todavía. Hay un pensador anglosajón, Mackinder, que habló del Heartland y el Ringland. El que domina el Heartland, que es el corazón del mundo, domina el mundo; mientras que el que conquiste el Ringland, que es la costa, le pone un cerco al corazón. En un escrito de 1904 decía que había que tener mucha atención con el mundo islámico por la dificultad que hay en cambiarlos, en modernizarlos. Llegar con tu cultura occidental e incorporarlos, y que empiecen pensar como occidentales, consumo y producción. Porque el aspecto religioso no lo lograbas cambiar. Es lo que pasa hoy.

De los hutíes ni hablamos.

Nadie le prestó atención a diez años de guerra y más de treinta y cinco mil muertos, la mayoría niños. Como nadie le presta atención a Siria, donde sí hubo un genocidio, de las tropas rusas a los pobladores sirios. Les tiraban tanques llenos de explosivos a los hospitales. Los que empezaron a denunciar fueron los cascos blancos, dirigidos por un británico, que, ¡oh, casualidad!, se asomó a un balcón y se cayó. Dejó de salir en las noticias. Hutíes, diez años de guerra, treinta y cinco o cuarenta mil muertos, y un país dividido, con lo que era Yemen del Norte y Yemen del Sur. Buscaron alguien que los apoye, porque no son chiitas.

Es un proxy de Irán.

Claro. Ahora le dicen proxy. Irán saca quinientos millones de dólares de Latinoamérica en lavado de dinero por narcotráfico y todas esas cosas por año. Tenés más recursos. ¿Para qué me voy a pelear yo, si hago ese enfrentamiento Estado con Estado? Que vayan ellos. Si se mueren, van a estar mucho mejor. Tenés a los hutíes acá y a Hamás acá, a Hezbolá allá, a no sé cuántos islámicos por allá. Y lo de Yemen es crear un problema grande, porque el 30% del comercio pasa por ahí.

¿No es igual que una bomba atómica iraní el controlar el estrecho de Ormuz?

No, porque enfrente lo que tenés son aliados gringos. Ya lo quiso hacer, y la marina gringa desapareció a la marina iraní, allá por el setenta y pico. Los desaparecen de vuelta. Cuando la gente habla de la decadencia de Estados Unidos, no es así. Los tipos, por ley del Congreso tienen que tener once portaaviones atómicos funcionando. Tienen cinco o seis en reserva y van a tener once. Cinco mil personas, noventa aviones. Combustible ilimitado. El estrecho no lo van a cerrar nunca.

La decadencia de los gringos es verso, entonces. Militarmente hablando, por lo menos.

Que la mayoría son como los Simpson no hay duda. La pregunta es cómo trescientos millones y pico de locos tienen una palanca para tener un PBI igual al de China, que tiene mil cien millones. Tecnología, investigación, desarrollo. El GPS es un desarrollo militar, de cuarenta años de investigación del DARPA, un departamento del Pentágono que se dedica a hacer investigaciones militares, que se crea en la década del 60. En el 70 los gringos se dan cuenta que las fuerzas armadas industriales en cantidad te comen la economía. Dejan eso y pasan a la tecnológica. Los rusos siguen en esa.

Y los chinos también.

Son copias berretas. Sacaron el tercer portaaviones. El año pasado tuve un alumno de portaaviones de helicóptero que estaba en Iwo Jima, y los gringos sacaban cuatro aviones y los chinos sacaban uno. Hoy tenés comandantes de portaaviones cuyos abuelos o bisabuelos fueron comandantes de portaaviones en la Segunda Guerra. Si traés a Messi y lo ponés en Peñarol, ¿gana el Campeonato Uruguayo?

Sí.

No. ¿Uno bueno con diez horribles? Traete diez más o menos, que jueguen en equipo. El combate es en equipo. No es individual. Eso es para las películas. Desde que los griegos dejaron de desarrollar el homosexualismo en el ejército para que los tipos pelearan más fuerte porque tenían a su pareja al lado, y que los ejércitos, con César, empiezan a ser organizaciones, es el equipo el que gana. Una flota de un portaaviones gringo va con dos submarinos nucleares abajo, con cinco o seis fragatas, con dos buques de aprovisionamiento. ¿Por qué los chinos armaron la base satelital en Argentina? La tierra es redonda y los chinos pueden ver ciento ochenta grados. No pueden ver los otros cientos ochenta, porque arriba de las flotas gringas siempre vuelan dos o tres satélites. ¿Querés ubicar una flota gringa? Buscá los satélites de comunicaciones, y abajo está la flota.

Los principales dirigentes europeos son pesimistas en sus declaraciones. Todos hablan de que se aproxima una guerra directamente contra Europa, o contra la OTAN. ¿Por qué considerás que Rusia no puede ganar la guerra de Ucrania?

Pero estás hablando de mil kilómetros en el frente ucraniano. Tenés que bancar esos mil kilómetros. Hoy Rusia no pude estar armada en todos esos kilómetros.

Ni Ucrania defenderlos.

Es más fácil defender que atacar. Por eso a Ucrania le fue bien al principio y después le fue mal cuando atacó.

Desde la contraofensiva.

La lógica es que la defensa es más fácil de hacer, y la relación de ataque es de tres a uno, aunque en esa zona es de seis a uno.

¿Cómo aguantan las trincheras con esas bombas de dos toneladas?

Pero vos, si querés, las trincheras las tapás con los locos adentro y seguís de largo, como lo hicieron en Irak. No tenés que conquistarlas.

Por eso digo. Sin artillería y sin defensa área no debe ser tan fácil defender.

El problema de Ucrania es que la guerra rompió todas las estadísticas de consumo de munición. Corea gastó más munición que en la Segunda Guerra Mundial, en proporción. Y Malvinas gastó más munición que Corea, en proporción a la cantidad de días y de efectivos. Esta guerra gastó más munición que la guerra de Malvinas. Obviamente que Ucrania no puede enfrentar a Rusia.

Cinco a uno en población.

La población no importa. Las pirámides poblaciones las tenés que ver teniendo en cuenta quién sirve para el servicio. Consumiendo lo que van consumiendo, hay nueve años de guerra asegurada, con gente de un lado y del otro.

Ucrania pasó de un promedio de edad de veintisiete a cuarenta y dos años de edad en sus fuerzas armadas. Están reclutando viejos, porque se escaparon montones de jóvenes. Hay reclutamiento forzoso.

Pasa lo mismo en Rusia, hay reclutamiento forzoso. En los lugares en que están peor se enlistan para hacer un manguito. La estructura militar exige gente joven en el frente, por eso acá querer subir la edad a sesenta y cinco es una burrada, porque son decisiones de papel. Con sesenta y cinco y siendo general vas a una misión de paz y te meás parado. Por eso Naciones Unidas pone un límite de cincuenta y cinco años. Los reclutamientos permiten que a un tipo de cuarenta que esté más o menos bien no lo ponés al frente sino en artillería, o en comunicaciones. Tenés que ver cómo está armada la pirámide. Por eso Ucrania sacó una ley de reclutamiento forzoso, porque con lo del voluntariado ya se quemó. Si tenés cincuenta mil muertos, tenés ciento cincuenta mil heridos, y otros setenta mil que tienen problemas psicológicos, porque uno de cada tres que va al combate viene con un chip quemado. Locos que hoy están bien y mañana se vuelan la cabeza o vuelan contigo. Eso va a durar por ocho o nueve años. Ucrania no se puede sostener si no la apoyan con equipamiento. No la han apoyado con equipamiento que haga la diferencia. No es el tanque en la Primera Guerra Mundial que rompió las líneas alemanas y siguió avanzando, tanques de los cuales quedaron cincuenta de los trescientos que había, a los que hicieron paté. Era nuevo, pero no era invencible. Lo que dijiste de los discursos de los líderes europeos…

Eran todos triunfalistas. Hoy no lo son.

Nunca lo fueron. Traeme un discurso que diga: “Vamos a ganar la guerra”. No hay ninguno. Lo que dicen es que van a ayudar en la defensa, por la lógica de desgastar a Rusia, de la que hablé al principio. Rusia no puede caer, se tiene que desgastar. Y cuando a Putin lo agarre la biología y venga otro, le van a decir que la termine y se pliegue a la Unión Europea, que todos van a estar mejor y que se va a agarrar doscientos palos verdes y se va a una isla a vivir bien. Lincoln compraba votos para lograr abolir la esclavitud. ¿Nos vamos a sorprender? Pero los discursos de los políticos europeos a lo que apuntan es a una fase psicológica en la población, donde si yo te mando una ley para gastar más plata en armamento, para que la gente no proteste y los parlamentarios me la voten, primero tengo que decir que existe una amenaza.

Tenés que tener una excusa.

¿Cómo fue la lógica de Bush dentro de los Estados Unidos? Los gringos tienen cinco niveles de alerta, el DEFCON. El loco lo subía y lo bajaba, lo subía y lo bajaba. La gente no sabía si los iban a atacar o no. Y fueron a Irak.

Se juega con la psicología de la gente.

Por eso te digo que la guerra es muy compleja.

¿Me explicás qué pasó con el fenómeno Wagner?

Wagner nace con las necesidades de Rusia de operar sin ser Rusia. A partir de la década del 2000, a los mercenarios los empiezan a llamar contratistas. Daban seguridad, pero eran contratistas. ¿Qué ventaja tienen? Si yo soy Estado y contrato a esos contratistas, y me arrasan un pueblo y yo no los denuncio, no pasa nada. Si son militares de un Estado, puede haber una denuncia internacional. Entonces los rusos empezaron a dar ese servicio, más que nada en África. Como contrapartida de custodiar la mina de oro, hay un porcentaje. Eso empezó a generar mucho dinero. Y en San Petersburgo se establece la sede de Wagner, que se dedicaba a toda la parte informática de interferir en las elecciones gringas, ataques a las redes del tranvía alemán, cortes de luces, infiltraciones. Al ejército ruso, en el primer año de guerra, como no le salió bien, la ofensiva fue como una desbandada. Para frenar esa desbandada es que llaman a Wagner y le dicen: “Bajmut es de ustedes”. Y eso lo que se dice un enganche: yo te genero un problema, como Zelenski había estado ahí, era una ciudad icónica, y deciden defenderla. Los rusos deciden meter expresos en la picadora de carne, como se la llamó. Los mandaban adelante y, cuando iban cayendo, ahí se daban cuenta de dónde estaban los ucranianos. Así era la lógica de funcionamiento. Identificaban y mandaban artillería, y así murieron… Yo doy clases en el curso de Estado Mayor del Club Naval. Son siete oficiales de la Armada, un argentino y un mexicano. Les dije que el problema de Wagner era que un civil se había hecho cargo de un grupo militar.

Explicá eso.

Para mí que no aguantó lo que vio. El loco se filmó con cientos de locos de Wagner atrás hechos paté. En tu proceso militar vas asimilando eso desde abajo hasta arriba. No te digo que no te afecte pero lo vas asimilando. Y este tipo de repente vio que toda su gente caía, y el ejército ruso se estaba reorganizado y lo destrataba. “Vos no sos del ejército ruso, comprá vos tu munición”. Hasta que llega un momento en que el tipo, en esa locura, dice que hay que ir a Moscú para que les presten atención. Y arrancó con toda la caterva armada, e hizo cuatrocientos kilómetros dentro de Rusia. El problema es que deslegitimó al líder. Al primer avión que se tomó…

¡Caramba, qué coincidencia!

Y a partir de ahí Wagner depende del Ministerio de Defensa ruso. Lo sacan del frente y vuelven a hacer las acciones que más rendían, que son ir a África. Hoy la base aérea gringa se está retirando de Níger. Una base de ciento ochenta millones de dólares. Se están yendo de ahí. Varios de los golpes de Estado que hubo en África Central fueron dados por personas que hablan ruso fluido. No son los golpes del 70. Son golpes para sacarse la dependencia económica de los países europeos y traer uno que me da otras cosas. Es como los chinos.

Tienen mucha influencia.

Tienen tipos como Wagner. No se conocen, o se conocen poco, pero los tienen. Los chinos nunca te preguntan qué hay que hacer. Los rusos, lo mismo. Si tenés un problema, abrazate a un ruso, porque te saca del problema que sea.

Te consigue un pasaporte.

Lo que sea. En Camboya los tipos me sacaban de la selva, en el medio de la nada. Después íbamos de noche, y armábamos una fogata, tomábamos el anticongelante y quedábamos destruidos, y al otro día a la siete de la mañana salíamos a volar. Los locos son como nosotros, pero tienen esa impronta por tener familiares muertos en las guerras. No cuestionan nada. El problema que tuvo Wagner es que tenía treinta o cuarenta mil locos, muchos de ex tropas especiales del ejército ruso. Vio morir a un montón, también. El loco derribó un par de helicópteros y aviones rusos, y limpió a unos cuantos. Y paró porque llegaron a un acuerdo de que se iba a establecer en Bielorrusia. Los rusos no olvidan. La mafia rusa no te olvida. Pasó eso.

Se corrió la información de que en Gaza hallaron un yacimiento enorme de gas, y que uno de los objetivos de sacar a los palestinos de Gaza es controlar ese yacimiento.

Hace tiempo que está en la vuelta. En tierra no sé, pero sé que en el mar hay. Pero hablemos correctamente, en nuestro idioma. Gaza no tiene mar. Es un pedazo de territorio israelí. La playa es israelí, y te mojás los pies en agua territorial israelí. Las negociaciones para sacar el gas eran con los turcos y con los gringos.

Turquía es otro dilema. Ahora recibieron a Hamás.

Claro.

Y están en la OTAN. ¿Cómo se entiende?

Derribaron un avión ruso y compraron defensa antimisiles rusa, pero a su vez le compraban el petróleo a ISIS. Y para ellos los kurdos son terroristas, y tenés cuarenta millones de kurdos al norte de Siria, que tienen veinticinco mil presos de ISIS y cincuenta familiares de ISIS en la cárcel.

¡Qué complejo todo!

Y todavía no hablamos del mar de China, con los nueve puntos.

El proyecto israelí del Canal Ben Gurión…

Como una alternativa a Suez.

¿Cuánto tiene que ver en esta guerra?

Creo que nada. Desde que Egipto se dio cuenta que no se podía seguir peleando con Israel, el Canal de Suez quedó asegurado. El primer comprador de armas de Estados Unidos en Medio Oriente es Egipto, y el segundo es Jordania.

Y Egipto es receptor de ayuda yanqui. El Canal de Suez es solo de ida, no de vuelta.

No. Se le hizo un desvío. Era de ida y vuelta, lo que pasa es que te comías una amasadora. Se publicaban los calendarios de apertura hacia abajo y hacia arriba. Si llegabas un día después, tenías que esperar. Ahora lo que hicieron es un desvío en el medio, entonces los barcos bajan, los que van subiendo pasan al desvío, pasan los otros y habilitaron un pasaje más rápido. El Canal de Suez ahora es de Occidente. Ya está. El canal alterno al de Panamá, en Nicaragua, no va a salir porque en Nicaragua hay terremotos. Te lo dicen los panameños. El único lugar que no tiene terremotos en América Central es Panamá. Y eso lo hacen por el almirante Mahan, que vivió en Montevideo, que tuvo su tercera hija acá, que se llamó Montevideo. Cuando la base gringa para el Atlántico Sur era Montevideo. Acá había dos fragatas gringas. Estuvo tres años acá. Fue el que propuso el Canal de Panamá, y Teodoro Roosevelt fue el que apoyó la independencia de Panamá, que firmó enseguida y le dio una valija con guita al loco, que se fue a vivir a la Florida, y enseguida firmaron el Canal de Panamá.

Le sacaron Panamá a Colombia.

Colombia estaba peleada con Panamá. Estaban todos peleados entre ellos. Hubo un país que se llamó América Central, que iba desde la frontera de México hasta Colombia. En 1820 y pico se disolvió en varios países. El problema del latino es que quiere ser jefe de lo que manda, mientras que el anglosajón tiene la lógica de que el territorio es poder. Entonces los gringos van del Atlántico al Pacífico. Australia es una isla. Brasil va hasta los Andes. Son lógicas de conquista. Los latinos somos jacobinos, esperamos que Dios nos dé todo. Los anglosajones tienen una lógica por la cual vos tenés que hacer cosas para que Dios te reconozca. A Dios no hay que pedirle nada. Si te morís solo es porque sos un burro que no sabe hacer las cosas.