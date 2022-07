El origen de los orígenes por Onofre Laborde

El deporte en la actualidad comprende un universo variado y sin precedentes que une disciplinas de toda índole, sembrando expectativas, negocios, comercio, pasiones e implicancias en el diario convivir de las sociedades. Para entender el presente, es necesario conocer el origen de las disciplinas y su proceso evolutivo a lo largo del tiempo, todo tiene un “por qué” y un desafío a seguir.

El deporte es una actividad, normalmente de carácter competitivo, que puede mejorar la condición física1​ de quien lo practica, que además tiene propiedades que lo diferencian del juego. Es más, la Real Academia Española, en su Diccionario de la lengua española, define deporte como una «actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas»; también, en una segunda acepción, más amplia, como «recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre». Institucionalmente, para que una actividad sea considerada deporte, debe estar evaluada por estructuras administrativas y de control que se encargan de reglamentarlo (las organizaciones deportivas). También es necesario mencionar que el hecho de que alguna actividad no esté reconocida institucionalmente como deporte, no impide que pueda estarlo popularmente, como ocurre con el deporte rural o con los deportes alternativos.

Si nos referimos a los inicios, desde hace 4000 años, existen pruebas arqueológicas que sugieren que los chinos ya utilizaban utensilios y otros artefactos para la práctica del deporte. La gimnasia, la natación y correr parecen ser de los juegos más longevos, ya que se regulan desde el Antiguo Egipto. Esta civilización fue de las pioneras en regular el salto de jabalina, la lucha, y el salto de altura. En la Antigua Persia también eran populares deportes relacionados con artes marciales para la batalla. Sin embargo, fueron los antiguos griegos los que organizaron toda su cultura deportiva en una celebración que sigue vigente hoy en día: los Juegos Olímpicos. Esta competición, inaugurada el año 776 a.C y que tenía lugar cada cuatro años en la ciudad de Olimpia, ayudó a expandir el deporte y el número de adeptos alrededor del mundo. En la actualidad, la instancia deportiva es una industria millonaria en la que muchos seguidores tratan de anticiparse a los resultados realizando apuestas en juegos casino.

Referente a la antigüedad, la lucha libre es considerado el deporte más antiguo de la historia y lleva entre nosotros desde el principio de los tiempos. Quizás una de las razones es que es uno de los deportes más sencillos que existen: para practicarlo solo es necesario dos personas. El objetivo, muy sencillo: tumbar al oponente. La lucha libre ha sido catalogada como uno de los deportes característicos en la antigüedad, tan es así, que en relieves egipcios del año 2000 a.C., encontrados en Beni Hasan, Egipto, se halló una serie de dibujos muy similares al actual story-board, es decir, una sucesión de cuadros que forman distintas escenas, las cuales eran una verdadera secuencia de lucha libre. Más tarde la desarrollaron los romanos y griegos, y surgieron miles de variantes. Las más famosas son la lucha bretona, mongólica, india y por supuesto, el sumo.

Pero si combatir es un instinto que se convirtió en uno de los primeros deportes, correr es una de las habilidades humanas más útiles y formidables que existen, ya sea para perseguir a una presa o huir de un animal o de tu rival. En nuestra lista de los deportes más antiguos del mundo no podía faltar el atletismo, no solo porque desde la antigüedad ha sido un mecanismo de protección ante posibles amenazas, sino también porque es la forma en que los seres humanos podemos demostrar la calidad de nuestras condiciones físicas. Como dato curioso, el atletismo además de ser uno de los deportes en la antigüedad con mayor participación, fue el único deporte registrado en las primeras olimpiadas, mismas que tuvieron lugar en el año 776 a. C. En ese momento el atletismo consistía en cuatro modalidades diferentes de carreras.

Por otra parte, no es casualidad que el tercer deporte de esta lista esté relacionado con la caza. En la antigüedad, las presas que cazaban los humanos eran más grandes, por lo que los cazadores debían demostrar fuerza, puntería y habilidad para poder alimentarse. Desde los Juegos Olímpicos de Grecia, esta práctica ha sido uno de los imprescindibles y todavía en la actualidad goza de gran popularidad.

Y si pensamos en destrezas, no podemos olvidar el tiro de jabalina. Este deporte consiste en el lanzamiento de artefactos a una determinada distancia y con un grado alto de puntería, por eso, no debemos extrañarnos si el lanzamiento de jabalina es uno de los deportes más antiguos del mundo, pues considerando que en la antigüedad era una forma de cazar animales a distancia para conseguir sustento, tiene lógica que posteriormente haya continuado, ya no como una necesidad, sino como un pasatiempo.

No obstante, el lanzamiento de jabalina como deporte ha sido incluido hasta el 708 a. C., en los juegos Olímpicos. La prueba se llamaba pentatlón, que era la competencia más esperada de los Olímpicos y consistía en 5 pruebas: Estadio (una carrera de 180 m), lucha, salto de longitud, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. Las lanzas que se utilizan en la competencia han venido cambiando a lo largo de la historia.

En otro momento, desarrollaremos los orígenes de otras disciplinas (en próximas ediciones).