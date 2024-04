Tránsfugas

En la actividad política existen muchísimos casos de transfuguismo.

Podemos remontarnos a la fundación del Frente Amplio en 1971.

Allí salieron de sus colectividades históricas dirigentes como Zelmar

Michelini, Enrique Erro, Alba Roballo o Pancho Rodríguez Camusso

Y se tiraron al agua para integrarse a un partido con destino incierto

Hubo muchos casos en la izquierda y hay mudanzas hasta hoy.

Sin ir más lejos Hugo Batalla se fue al Frente y luego volvió al

partido Colorado, mientras que el PDC que fue fundador del Frente,

luego se va y años más tarde, regresa junto con el Nuevo Espacio.

En los partidos tradicionales hay decenas de casos de pases entre

los diversos sectores y siguiendo a diferentes líderes o caudillos.

En los últimos años los “chaqueteros” sobreabundan y vemos a

wilsonistas con herreristas, a tupamaros con comunistas, a foristas

junto con riveristas, o a cabildantes unidos con batllistas new age.

“Negros y blancos, todo mezclado”, al decir de Nicolás Guillén.

Cambiar de postura no está mal, es algo natural que sucede por

motivos variados y que muchas veces tiene bases ideológicas.

Pero no podemos chuparnos el dedo y se sabe que mucha gente

cambia de sector como de camisa por acomodarse en algún cargo.

Por la plata baila el mono, dice el refrán, y algunos dirigentes

políticos se parecen mucho a nuestros antepasados primates.

Los ansiados puestos en las listas son mercancía de cambio.

Y los pases de dirigentes partidarios mueven muchos billetes, en

transacciones secretas de montos y contratistas implicados.

Hay gente que ve en la actividad política un medio de vida, y actúa

en consecuencia, sin importarle mucho la trayectoria o la divisa.

Otros, por suerte la enorme mayoría en nuestro país, han abrazado

la militancia como una forma de vida y mantienen la coherencia.

Esos, sin lugar a dudas, son los verdaderos imprescindibles.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.