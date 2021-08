Entrevista: Juan José Zeballos

“El piano es una gran obra de arte en sí mismo”

El pianista Juan José Zeballos comienza el ciclo “Noche clásica y contemporánea” en la Sala Delmira Agustini del Teatro Solís. Serán cuatro recitales entre setiembre y diciembre donde hará un repertorio amplio, que incluirá algunas obras en primera audición de compositores vivos.

El pianista Juan José Zeballos nació en Montevideo y es egresado con Medalla de Oro del Instituto Superior de Música del Uruguay. Realizó cursos y clases magistrales de Historia de la música, organología, técnica e interpretación pianística con diversos maestros uruguayos y extranjeros. Ha ofrecido recitales como solista, música de cámara y con orquesta en más de cincuenta ciudades de diez países de las Américas y Europa.

Es pianista Ganador del Concurso organizado por la Fundación Mozarteum del Uruguay (Filial Salzburgo) y Medalla de Oro del Festival Chopin del Mercosur. Fue merecedor de la Beca Luis Cerminara a jóvenes creadores de la cultura, otorgada por la Intendencia de Montevideo. Su nombre está en el Diccionario de la cultura uruguaya, de Miguel A. Campodónico.

Obtuvo el Diploma en Gestión cultural otorgado por la Facultad de la cultural del CLAEH. Realizó cursos de Gerenciamiento de proyectos y Elaboración y producción de proyectos musicales. También cursó talleres de introducción a las artes escénicas, movimiento escénico y actuación ante cámaras, Narración oral y producción radial.

Ha actuado en público desde los 14 años de edad ofreciendo recitales como solista, música de cámara y con orquesta en más de cincuenta ciudades de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, España, Francia, México, Paraguay y Uruguay. Dictó conferencias-concierto en la Universidad de las Artes, Universidad Católica, Universidad Espíritu Santo y Conservatorio Nacional de Música Antonio Newmane de Guayaquil (Ecuador).

En forma independiente ha grabado varios Cds, con música desde el siglo XVII hasta nuestros días. Fue conductor y productor de diversos programas radiales y televisivos. Su especial interés en acercar la música a todas las personas lo ha llevado a organizar y realizar conciertos en espacios no convencionales y escuelas del medio rural. Y ha obtenido distintos premios y distinciones.

Este ciclo que inicia en la Sala Delmira Agustini del Teatro Solís irá los domingos 5 de setiembre, 3 de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre. Siempre a las 18:30 horas. Las entradas estarán en venta en Tickantel y boleterías del Teatro.

¿Cómo viviste, como artista, este tiempo de pandemia?

Adaptándome a la modalidad virtual para trabajar dando clases y para algún mini recital que organicé. También aprovechando para leer, estudiar y desarrollar nuevos proyectos. Tuve la oportunidad de editar un cuento para niños pequeños que habla sobre la música y su valor en nuestra vida. Una buena experiencia para la que conté con el aporte del artista olimareño Cristian Moreira, quien ilustró el cuento. Eso a su vez ha sido disparador para escribir más historias que en algún momento también verán la luz.

¿En qué momento de tu recorrido artístico sentís que te encontrás hoy?

Por un lado, siento que he recorrido bastante: en octubre se cumplen 25 años de mi primera actuación en público, que fue en el salón de conciertos del Conservatorio Fálleri Balzo. Por otro, me siento con mucho por aprender.

¿Cuáles son los desafíos de ser pianista en los tiempos actuales?

Creo que los desafíos que se aplican a cualquier artista o intérprete: estudiar, ser creativos, mantener el entusiasmo como un estandarte.

¿Las nuevas generaciones se siguen acercando al piano como instrumento para aprender a dominar?

Sin duda. El piano es una gran obra de arte en sí mismo. También de ingeniería. Sigue cautivando y motivando con sus posibilidades expresivas, tanto a intérpretes como a creadores. Los primeros pianos vieron la luz de la mano de Cristófori allá por el año 1700 y varios siglos después lo vemos como un pilar fundamental en la historia de la música.

¿Cómo estás preparando y sentís este regreso a los escenarios?

Con emoción, como cada concierto. Pero ahora es diferente. Nunca imaginamos que un día estaríamos impedidos de presentarnos en público. De compartir con los demás. De alguna manera creo que esta vuelta es celebratoria, antes que nada de la vida misma, ahora artistas y públicos valoran más esa instancia de comunión que se produce con las artes escénicas en vivo.

¿Cuál es el repertorio y con qué criterio lo fuiste armando?

El repertorio es bastante amplio y diverso, como me gusta hacerlo desde hace años. Son cuatro recitales diferentes, donde se podrá escuchar música de compositores clásicos europeos y latinoamericanos. Con ellos una recorrida por los períodos clásico, romántico y el siglo XX. También habrá lugar para los creadores de hoy. Hombres y mujeres de diferentes generaciones y nacionalidades que están actualmente escribiendo música y que merece ser difundida. En la mayoría de los casos serán primeras audiciones para nuestro país. De esta forma en cada noche se combina lo tradicional con lo nuevo, invitando a los públicos a un recital de música clásica pero no tan «tradicional»

¿Cómo vivís la experiencia de tocar en una sala como la Delmira?

Agradecido. Es un privilegio poder hacer lo que me gusta en el Teatro Solís. Allí he tenido el honor de tocar en la Sala Principal y en la Delmira, que para mí es un ámbito ideal para espectáculos de cámara. Lleva además el nombre de una gran poeta nuestra. ¿Cómo no encariñarse con una sala que hace referencia a algo tan fundamental como la poesía? «Noche clásica y contemporánea» es el tercer ciclo consecutivo que hago en dicho escenario. El primero, «Las estaciones», que fue una iniciativa del productor Gabriel Grau, fue un desafío interesante, estrenando en cada recital música compuesta especialmente por el uruguayo Facundo Fernández Luna. El segundo «Zeballos en la Delmira» con mazurkas para piano y un homenaje a Piazzolla.