Jorge Alastra: “Mi carrera solista está hoy en un calderón”   por Pablo Galante

Nacido en 1963 en Montevideo, Jorge Alastra, es uno de los músicos más talentosos que ha dado este país. Su primera guitarra, española y clásica, la recibió, como regalo de su padre, obrero de Cutcsa, que sin pensar lo que hacía, logró un camino para su reciente vástago de tan solo siete años. Camino insospechado, largo y sinuoso cual tema de The Beatles. Con cuatro discos editados como solista desde 2007 y tres con su proyecto Malajunta, en esa propiedad horizontal y difícil de talentos que hay en el Uruguay, de perfil bajo, edificante y creativo ahí está Jorge Alastra, el artista.

En facebook: jorgealastramusic

¿Cuándo empezaste a componer?

Vengo haciendo canciones desde 1984. Desde esa fecha comienzo a acompañar a varias cantantes locales y logro que ellas graben o tengan en su repertorio alguna creación de mi autoría. La cantante Begonia Benedetti fue la primera que grabó en un trabajo propio, tres obras mías.

Acompañé con mi guitarra a María Vidal, Graciela Gutiérrez, Silvana Marrero y a la boliviana Emma Junaro.

En 1989 edité junto a Germán Bense, un trabajo a dúo, mi primer disco, titulado “Después de Todo”

En 1994 fui finalista del concurso MUSIC QUEST INTERNATIONAL YAMAHA junto a Graciela Gutiérrez. En 1996 obtuve una Mención Especial en el concurso” Un Tango para Montevideo”

Luego estuve un tiempo en un parate, hasta que en el año 2000 grabé mi primer disco solista PARTE, con grandes músicos uruguayos como Hugo Fattoruso. Ese trabajo recién salió en 2007 por motivo de la crisis económica que ahogó al país por esas fechas. En 2004 había llegado como finalista al Festival Folklórico de la Patagonia realizado en la localidad de Punta Arenas (Chile). Un año después tuve dos premios en el concurso nacional “Guitarra Negra”. En 2007 cuando salió PARTE trabajé en el homenaje colectivo “Una de Cabrera” que recibió ese año un Premio Grafitti a Mejor Edición Especial.

¿Cómo defines tu propuesta musical?

Mi música es el resultado de distintas fusiones: milonga, choro, chacarera, zamba, aires peruanos, candombe y ritmos del Brasil.

Hablanos de tu proyecto musical Malajunta.

Malajunta es un proyecto musical que nace en 2010 junto a la gran Adriana Filgueiras. Pensé en llevar adelante una forma de hacer Tango desde otro ángulo, distinto, no mejor sin dudas, pero si distinto. Sin los clisés o formas estáticas de hacer un género como el Tango, fascinante y difícil a la vez. La idea era meter en el género otros giros, otras armonías. Grabamos tres discos y es un proyecto que amé y es muy importante en mi carrera como músico y compositor. El otro instrumentista del trío es Juan Rodríguez. La propuesta une violoncelo, guitarra, acordeón y voz.

Trabajamos con la temática de la Tanguez, término que deviene del título de una canción del músico montevideano, radicado en el exterior, Daniel Amaro. Somos continuadores de la corriente que formaron Amaro y Jorge Bonaldi apoyados por el movimiento argentino devenido del poeta Raúl González Tuñón, y más adelante en el tiempo, del poeta Juan Gelman y el Cuarteto Cedrón.

¿Cuáles son tus trabajos editados hasta la fecha?

Son siete obras: 4 obras solistas y 3 obras con el proyecto Malajunta:

Como Solista: PARTE (2007 Perro Andaluz), PUENTE AEREO (2009 Perro Andaluz), TRES (2012 Perro Andaluz) y AZAR (2016 Perro Andaluz)

Con Malajunta: BALDOSA FLOJA (2012), DAR (2016) y TANGO INFINITO (2021)

¿Cómo ves el panorama de la música uruguaya actual?

La música uruguaya está en crisis hace décadas. El mercado manda y las propuestas son muchas veces algo que no tiene ni el aroma de nuestros lugares. Es una crisis general de la cultura. He aprendido mucho de músicos jóvenes y talentosos como Fernando Cortizo y Pedro Restuccia aunque soy parte de la generación del 70 y soy hijo de la generación anterior, de la que forman parte Fernando Cabrera, Leo Maslíah y otros. Me siento un músico coherente con discos distintos: me gusta cerrar y abrir nuevos ciclos.

¿En qué proyectos te encontrás trabajando ahora?

Junto al músico uruguayo Gustavo Goldman estamos haciendo PAVANA CRIOLLA, donde fusionamos música del Renacimiento con el cancionero folklórico uruguayo.

Es un viaje fascinante que espero tenga más apoyo de los medios de comunicación masiva. Mi carrera solista está hoy en un calderón. Estoy trabajando en un quinto disco solista. También estoy dando cursos de guitarra en la Casa de Cultura del Prado desde hace unos años, actividad que supone un desafío siempre, al hallarse uno con distintos grupos humanos.

Esa reunión es un poco una trinchera ya que mis diseños de clase no son ortodoxos, sino que intentan crear un interés por el arte de la música más allá del instrumento en sí.

Sigo con mis clases particulares y con talleres vinculados a la composición. De un tiempo a esta parte se me ha despertado el vicio de escribir y por eso tengo junto al notable fotógrafo Javier Noceti, una columna en Montevideo Portal. También escribo en Obolocultural o Cooltivarte publico mis comentarios sobre música uruguaya. Siempre en la trinchera de lo nuestro que es un milagro. Milagro de existir pese a todo.

¿Qué estás leyendo ahora?

Leo mucha poesía y sobre todo ensayos sobre arte que además de la música, me apasiona. Recomiendo que lean “Nación y Música en Uruguay” escrito por Gustavo Goldman y Leonardo Manzino.