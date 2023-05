Cabildo ¿el socio incomprendido? por Alejandro Guedes

Finalmente Cabildo Abierto decidió continuar dentro de la coalición. Una decisión que llamó la atención, no porque no estuviera dentro de las opciones la posibilidad de continuar, sino por lo que fueron los primeros seis puntos de la declaración que leyó su líder, el senador Guido Manini Ríos. A continuación vamos a analizar esta decisión que tiene distintos niveles que le dan sentido.

El funcionamiento de la coalición

Hasta este año la coalición había tenido un buen desempeño en lo colectivo. Los proyectos del Ejecutivo han tenido una alta tasa de aprobación. Destacan entre las leyes de mayor importancia la ley de presupuesto, ley de urgente consideración (LUC), rendiciones de cuenta y reforma educativa. Sin embargo, las diferencia en torno a la reforma jubilatoria tensionó la relación con Cabildo Abierto, dejando un clima tenso. La noticia sobre la entrega de algunas viviendas de forma clientelar por parte de la ministra Irene Moreira precipitó una crisis sin precedentes.

Ahora bien, de la declaración de la mesa política de Cabildo se puede hacer una suerte de anecdotario de algunos hechos políticos que presentan detalles significativos para entender la profunda molestia, más allá del hecho concreto de la entrega de viviendas y el pedido de renuncia por parte del Presidente. Sin dudas lo más notorio es el respaldo a la actuación de la ministra. Pero también hay aspectos significativos como el pasaje donde se indica “que ahora” es el proyecto sobre reestructura de deudas y personas en el clearing el que “causa malestar en filas de la oposición y del gobierno”. Este es un aspecto que conecta con el analizado anteriormente en este espacio relativo a los proyectos de Cabildo que no han tenido el tratamiento deseado desde que fueron presentados a inicio de la legislatura. Podríamos agregar más al anecdotario como la ley forestal, o el cargo que reclaman en la Corte Electora.

También se insinúa, aunque no se dan detalles, que la decisión del presidente de pedir la renuncia no guarda relación con la pasividad mostrada ante “casos graves “ocurridos en el último año en “altas esferas del gobierno”. Como nota al pie cabe destacar que el pasado fin de semana el diario La Mañana, vinculado a esta colectividad política, destacaba en su portada más novedades del pasaporte del narcotraficante Marset, el cual tuvo en el ojo de la tormenta a Cancillería y Ministerio del Interior.

El otro factor que evidencia disconformidad con el funcionamiento de la coalición es la ausencia de un ámbito de toma de decisión colectiva: “el modelo presidencialista y personalista de funcionamiento lleva necesariamente a desencuentros”. Sabemos que algunos de esos desencuentros fueron por la decisión de Lacalle Pou de apoyar al candidato estadounidense para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, concesión de aeropuertos y del puerto de Montevideo. Este aspecto del formato de negociación no es novedoso, ya lo había señalado por ejemplo el ex presidente y Secretario General del Partido Colorado Julio María Sanguinetti. Como ya han señalado diversos analistas y colegas el presidente plantea una negociación radial, en el uno a uno y no en ámbitos colectivos, como puede ser la reactivación de los consejos de ministros u otro ámbito que oficie de órgano colectivo de la coalición. Esto indudablemente exacerba las diferencias e induce a que se diriman en el Parlamento y a través de la prensa.

Los cargos

La decisión de Cabildo también tiene que ver directamente con la referencia a los cargos, tanto electivos como de confianza. Importan los 14 legisladores que tiene Cabildo (3 senadores y 11 diputados) porque dan mayoría legislativa al gobierno. Es por ende un partido clave porque tiene capacidad de veto en la aprobación de las leyes. Este es un factor que estuvo en los cálculos de algunos dirigentes de la coalición porque ven la inconveniencia electoral de que se genere una ruptura, y que con ello se abra una interrogante en la coalición acerca de su unidad de cara a 2024.

También es un dato muy significativo para entender la decisión de Cabildo la cantidad de cargos en ministerios y demás organismos de integración política. Este gráfico muestra en su anillo interno la distribución del peso de las bancadas legislativas de la coalición. En el anillo externo muestra la proporción del peso de la representación en entes autónomos, servicios descentralizados, institutos, unidades reguladoras y comisiones administradoras.

Fuente: Elaboración propia

Como es bastante sabido se tiende a guardar cierta representatividad del peso político en los cargos que son asignados a cada partido. En tal sentido Cabildo tiene un 20% de los cargos. Si se suman las direcciones de los ministerios estamos hablando posiblemente de algo más de 200 cargos sin contar el personal adjunto que suelen llevar los directores.

En suma, la decisión de Cabildo no debe ser percibida como la perversión de un jugador político que es díscolo o contestatario, pero en su cálculo prefiere estar dentro antes que a la intemperie. En términos más generales, un partido político, o como en otras coaliciones anteriores fueron sectores de los partidos tradicionales, responden a un entorno, a las reglas y a los incentivos que lo permean. Probablemente los principales dirigentes de Cabildo temieron al efecto de salirse en este momento y perder el control del vehículo. Eso sí, dieron señales claras para ser un poco más comprendidos.