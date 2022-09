Andrés Varela: “Nuestras sociedades han invisibilizado a todas las mujeres” por Martín Imer

Este jueves llega a las salas Benedetti: 60 años con Luz, un documental que no solo sigue la vida y obra del genial escritor uruguayo sino su matrimonio con Luz, su gran musa y, también, una mujer eclipsada por la fama de su esposo. Pudimos conversar con el director de la película, Andrés Varela, sobre los temas de la misma y los hallazgos que encontró de la particular relación.

¿Cómo surgió este proyecto?

Este proyecto surge de una investigación que estábamos realizando sobre La tregua al momento de los 100 años de Mario Benedetti, y desarrollando los personajes y evaluando la posibilidad que aún hoy en día sigue presente de realizar una serie con La tregua, investigamos sobre la vida de Mario y ahí encontramos a Luz y encontramos todo el recorrido que ambos hicieron juntos y algo que me llamó muchísimo la atención para arrancar esta película fue justamente el hecho de que Luz tuviera alzheimer y que olvidara a Mario para siempre. Luego de 60 años de vida común, en un momento determinado, quien era el amor de su vida, lo olvida para siempre, y eso nos llamó muchísimo la atención. Me cuestionó el amor, la memoria, el olvido; que esta combinación fuera posible o no en la vida de una persona, y siendo Mario el representante, no solamente de la izquierda latinoamericana, sino que también en cuanto a su poesía, ya que él habla de emociones y del amor, me pareció una ironía muy grande todo esto que le sucedió, entonces nos pareció bien interesante realizar una película en la cual se partiera de la base de crear la memoria que perdió Luz y ahí surge este proyecto casi de forma lúdica. Esa fue nuestra primera inquietud, que después se fue desarrollando hacia otros lugares.

La vida de Benedetti se vio marcada por su amor a Luz y también por la política. El documental abarca ambas. ¿Cuál fue el aspecto que más le interesó abordar?

Creo que están entrelazadas. A la conclusión a la que llevo, que de hecho Mario mismo lo expresa, es que el amor también lo ve desde un ángulo del compañero, desde el punto de vista político y social, él construye su elaboración de las emociones y del amor desde ese lugar. Entonces, de la misma forma que cuando se exilian y tienen que construir caminos juntos y todas las peripecias que abordan, también tiene que ver con la política y con sus opciones de vida. Yo creo que ese amor se va desarrollando en tónica política también entonces es muy difícil disociarlo y decir cuál me podría haber interesado más. En realidad, el descubrimiento desde lo político también es ver que Mario, que es el símbolo de la izquierda latinoamericana, esté vinculado a una familia política que era de militares de alto rango, con los cuales comparte hasta el final de sus días una familiaridad muy importante, no con distancia, sino todo lo contrario, con mucho afecto. Crep están entrelazadas: que la política y su relación con Luz marcaron toda su vida y van una atravesando la otra, al igual que sus emociones.

¿Gusta de la literatura de Benedetti?

En realidad, la literatura de Benedetti la consumí más en mi adolescencia, como les pasa a muchos. A medida que fui creciendo, fui cambiando, alterando mi gusto según las experiencias de la vida y según lo que a mí me interesaba hacer. Si yo lo tuviera que elegir como el escritor, hoy en día sí lo repasaría, pero no sería de mis escritores preferidos, aunque a través de esta película también descubro la dificultad de ser simple, de no ser pretencioso y de dirigirse a un público general y de tener herramientas comunicacionales fuertes y no solamente pretender comunicar al nicho intelectual o tener esa visión marginal del arte y tal. Me parece que a través un poco de lo que transmite Mario también pude confrontar eso, porque de alguna manera intente construir esta película a través de esa mirada que él tenía también de construir la literatura, que era simple, directa y concisa, y creo que es un talento muy grande lograrlo, la capacidad de síntesis y la capacidad de construcción simple. Esa creo que es una enorme virtud que tiene el autor entonces, desde ese punto de vista, lo sigo considerando muy atractivo, aunque a nivel de contenido puedo diferir o tal vez me gusta otro tipo de literatura hoy con la edad que tengo.

¿Por qué cree que la figura de Luz ha sido tan invisibilizada por la Historia?

Yo creo que en este en esta situación se dan dos cosas: Luz siempre prefirió estar al margen de la vida popular de Mario, siempre le incomodó y prefirió tener ese acuerdo e ir paralelamente a él y no con él en cada una de estas instancias, eso creo que es una de las cuestiones por las cuales Luz no tiene el protagonismo que podría llegar a tener. Después, sin duda, que nuestras sociedades en Latinoamérica han invisibilizado a todas las mujeres, no solo en el caso de Luz, sino que ha sido continuo. En este caso era probable que así sucediera también porque ella es la compañera de un escritor muy reconocido, pero inclusive ella deja su vida por acompañarlo a él: deja de ser pintora, deja de desarrollarse personalmente para acompañarlo a él, porque la vida además les exige que tengan toda esa ida y vuelta en el mundo, yendo, viniendo, escapando un lugar al otro, confrontando determinadas realidades. No es de asombrarnos en este caso, creo que Luz es una mujer que tiene muchísimos ángulos diferentes desde la óptica que se la mire, entonces creo que es un personaje apasionante para esta película.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.