Federico Lemos sobre documental de Jorge Batlle por Martín Imer

No es casual que una película nacional llegue a más de 20.000 espectadores en su paso por salas, lo que siempre es motivo de alegría, y aún menos cuando observamos que la cinta en cuestión no pertenece a la ficción, sino que se trata de un documental. Sin embargo, ese es el logro de Jorge Batlle: entre el cielo y el infierno, retrato de la vida y la carrera política del ex-presidente uruguayo que sigue en salas y se volvió el gran éxito local de la temporada. Su director, Federico Lemos, resalta varios datos que, según él, fueron fundamentales para ese logro: “el trabajo que hemos hecho desde Medio y Medio, productora encargada de realizar el film, para llegar a todo el país con el cine nacional, no solamente a través de los estrenos comerciales en salas sino también a través del cine itinerante y pantallas inflables en todos los pueblos, ciudades, balnearios del interior. Estamos llegando e intentando construir y trabajar en la formación de público, el acercamiento del público a producciones nacionales, en la democratización del acceso a la cultura y el cine; todas estas cosas que hemos venido trabajando hace muchísimos años”. El realizador comenta en conversación exclusiva con VOCES que esos factores lo dejan muy satisfecho y suma: “La reacción se resume en felicidad, en un trabajo de muchos años y muchos intentos anteriores, porque este no es el primer estreno de Medio y medio en salas comerciales, es el 13°, siendo una de las productoras nacionales con más estrenos nacionales en el género documental.”

A pesar de que el documental se ha impuesto como género preferido de los directores nacionales, Lemos destaca una realidad de la tequilla: “Es un género muy difícil de llevar a salas, no hay una cultura en nuestro país de ver documentales en salas de cine. La gente generalmente espera a que bajen y vayan a televisión, o plataformas, o directamente no les interesa. Este es el trabajo de muchos años y de ir y golpear, en martillar e insistir, en donde nunca claudicamos, en donde siempre fuimos detrás de muchos objetivos, porque no es únicamente estrenar y buscar un éxito comercial, es estrenar como primer paso a otro montón de pasos posteriores en una estrategia de distribución que siempre prioriza llegar al público, al gran público de todas las maneras posibles y en formatos alternativos de distribución”.

Al ser consultado sobre las razones por las cuales el público (público grande, masivo, como él destaca) conectó con la cinta, Lemos destacó su ‘equilibrio’ “porque no es una película partidaria, no es un panfleto partidario, no es una película para militantes o seguidores o simpatizantes del Partido Colorado ni tiene nada de sesgo político partidario, y nunca fue tampoco la intención de nuestro equipo de realización y mucho menos míos como director del proyecto. Me parece que el equilibrio, la amplitud de voces, la diversidad de personajes de todos los partidos políticos, fue una mirada en perspectiva de hechos que marcaron la vida política de nuestro país, un país que además es un país muy politizado, con una democracia muy fortalecida. Creo que Uruguay se distingue de la región por esa capacidad de debate, de reflexión, de análisis, desde la construcción siempre, no desde la destrucción o del ataque, más allá de lo que podamos haber visto últimamente en esta elección que se dio, con un nivel bastante diferente al que la película plantea y rescata. Me parece que ese rescate de los valores democráticos republicanos de nuestro país en momentos muy complicados hacen de que la conexión con el público sea inmediata, porque hay un montón de emociones y recuerdos muy vívidos de la historia contemporánea reciente política en nuestro país de los últimos, quizás, 30 o 40 años, y me parece que eso genera mucha emoción, mucha reflexión y algo que me parece muy necesario hoy en nuestro país que es el debate, la película invita a debatir y eso es lo que sucede al finalizar la proyección.”

El director resaltó también la animada recepción de la escena política ante el film (“El Dr. Sanguinetti hizo una crónica en el Correo de los viernes donde reaccionó, en algunos pasajes de su crítica, positivamente, y en otras critica ciertos pasajes, bloques, de la película, y “rezonga” a Gerardo Caetano, narrador de la película, sobre algunos pasajes de la misma, concretamente sobre Pacheco Areco y la comisión sobre la paz”) y aseguró no haber sentido presión al realizarla en un año político “porque no trabajo de esa manera, porque siempre tengo muy claros cuales son mis objetivos al momento de plantear un proyecto documental, priorizo absolutamente la independencia y la honestidad en todos los procesos de trabajo.”

Lemos destacó que quienes quieran verla aún tienen la oportunidad de hacerlo en cines, resaltando el logro de “una película documental sobreviviendo vacaciones de julio contra tanques brutales de la industria, todas las películas de niños que arrasaron con las salas y que dejaron a todas las demás películas fuera de posibilidades de estar en cartel” antes de ahondar en las ideas para más adelante: “Probablemente los planes a futuro inmediatos van a ser en el mes de agosto alguna negociación con alguna plataforma para poder estrenarla y después, por fin de año, estreno en probablemente alguna señal de televisión abierta que estamos negociando, por ahora no podemos confirmar nada.”

