Biden logra un senador más y suman 51 por Ernesto Kreimerman

Las elecciones de medio tiempo fueron, tal como se presentía, de debates muy intensos, y la idea de que se estaba frente a un punto de inflexión en la vida democrática del país era asumida por casi todos, más allá de qué lado de la línea divisoria se ubique.

Para Trump, la estrategia básica era una: tensar la convivencia, apelar a un discurso cada vez más agresivo e intolerante, donde cualquier extremo era válido, incluso la difamación y la mentira.

De manera bastante similar a los tiempos en los que logró su victoria electoral que lo llevó a la presidencia, Donald Trump ensayó un discurso sumamente agresivo, intentando instalar una realidad virtual que volvía a ser efectiva, pero ya no tanto como la primera vez.

En esa realidad virtual, instalada a través de las redes sociales y desde medios masivos condescendientes, o directamente impulsores de su candidatura y de su praxis política, una serie de encuestas de dudoso origen vaticinaban una victoria arrolladora de Trump. Lo cierto es que la amenaza desestabilizadora estaba planteada y los demócratas se la tomaron muy enserio. Los antecedentes del 6 de enero, aún a investigación de la bicameral del Congreso, ha dejado al desnudo el plan del ataque y sus mentiras.

Esas encuestas aventuraban que la victoria en la Cámara de Representantes, cuya renovación era completa, sería una marea roja (color de los republicanos) impresionante. En medio de aquellos discursos apasionados con los que sostenían esa ficción, concluían que de inmediato los Estados Unidos debían volcarse a una elección presidencial. O mejor aún, no faltó quienes pretendieron interpretar que esa mayoría arrolladora en esa Cámara y también en el Senado, de renovación parcial, debía interpretarse como una renuncia tácita de Biden por parte del soberano, que le había retirado su confianza.

Tal disparatada tesis sólo fue superada por otra lanzada por el propio Trump: “revocar” dijo una vez y luego cambió por renunciar a la constitución.

En cambio, y a la luz de la violencia mediática sufrida en la elección presidencial que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca, los demócratas desarrollaron unas estrategias más sofisticadas, basadas en el caso a caso, en el marco de unas definiciones políticas que empezaron por la aprobación de leyes con fuerte contenido social dirigidas a los sectores trabajadores, profesionales independientes e inmigrantes.

Esa estrategia elaborada, con una impronta social, resumía que la elección era entre la democracia y el autoritarismo. La argumentación tenía un sustento político, de defensa de los derechos de las minorías, de las políticas sociales, que significan todo lo opuesto al discurso del trumpismo. En cada estado tuvo connotaciones propias, de acuerdo con las características locales.

Así, las elecciones de medio término fueron un fiasco para los republicanos y más aún para Trump. Aún sin lograr sus anunciadas victorias, Trump siguió adelante sin importarle su fracaso.

No logró la mayoría del Senado (renovaban 35, y quedó empate en 50 para cada bando, pero el doble voto de la vicepresidenta Kamala Harris, asegura la aprobación de leyes), ni tampoco se produjo la marea republicana para la Cámara de Representantes (435 bancas en total) por lo que la mayoría lograda, por no amplio margen, dejó un amargo sabor a poco, a fracaso.

Las “elecciones de medio término”, cruciales para el gobierno y su capacidad de legislar y de gestionar el segundo tramo del mandato, fueron positivas para Biden. Y si bien los republicanos lograron por poco el control de la Cámara de Representantes, los demócratas mantuvieron el control del Senado, la resultante es un Congreso dividido, una administración Biden-Harris fortalecida, y un Trump desairado, y enfrentándose a por lo menos dos aspirantes a competir por la candidatura presidencial del Partido Republicano.

Y un último punto sobre Trump: si bien en estas batallas no hay que dar a los derrotados por perdedores (y menos a éste), las ideas ultraconservadoras y el estilo confrontativo no perdieron terreno a la interna republicana. Esta constatación adelanta una próxima elección presidencial intensa.

Los demócratas

Como ya se señaló, los demócratas mantuvieron la mayoría necesaria para controlar el Senado (50 a 50), debido al doble voto de desempate de la vicepresidenta Harris.

Los comités del Senado actualmente tienen el mismo número de demócratas y republicanos. Son los comités han podido avanzar en la legislación y las nominaciones, pero los republicanos han logrado, con buenas y malas artes, estancar y opacar los trabajos empantanando las votaciones con empates de votos, lo que agrega dificultades en el clima institucional y obstáculos en las mejores prácticas parlamentarias.

Así las cosas, habría un elemento especialmente complejo para próximos dos años: los jueces. Con los republicanos controlando la Cámara de Representantes, la gestión parlamentaria para la aprobación de leyes importantes será especialmente difícil. Ahora bien, corresponde exclusivamente al Senado votar sobre los jueces y otras confirmaciones que requieren venia de esa cámara. Hasta ahora, el Senado ha confirmado las selecciones del presidente Biden, pero es una realidad siempre a prueba.

En este escenario, y en las perspectivas que la tendencia del sistema judicial estadounidense depende de estas nominaciones, para Biden la confirmación de los jueces que se releven será un asunto de alta prioridad. Pero desde Georgia este martes salieron buenas noticias hacia Washington.

Una de las mayores victorias de Trump al frente del gobierno fue su estrategia de instalar jueces conservadores en los más altos niveles de la magistratura. Si bien Biden logró designar un número similar a Trump, no es menos cierto que el republicano logró nominar jueces en posiciones privilegiadas. Ahora, con esta victoria asegurándose el senador 51, las opciones de Biden son más consistentes.

La victoria en Georgia, el voto 51

Este martes los demócratas lograron una importantísima victoria en Georgia, donde con el 50,8% de los votos, Raphael Warnock será la banca 51 del Senado. Este plus será especialmente importante para el tema recién referido: los jueces. Esta victoria hace más sólida la mayoría demócrata del Senado y les da margen para desdramatizar otras eventuales contradicciones que surjan en algunos puntos críticos.

Finalmente, este triunfo en segunda vuelta dentro de las elecciones de medio término, del senador demócrata Raphael Warnock significa una durísima derrota para Donald Trump, pues el derrotado es un candidato elegido a dedo por el propio DT, Herschel Walker. Y ya los republicanos de Georgia reclaman revisar estas estrategias. La soledad de la derrota es inmensa: en el acto de reconocimiento de su derrota (igual sumó 48%), solo estuvieron dos personas, él y su esposa. Nadie más.

Como dato significativo vale significar que Warnock es el primer senador negro en lograr una victoria para un mandato de seis años en el estado de Georgia.