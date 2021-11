Convertir en canción lo que siento por Lucas Sahagian

Inés Errandonea es una cantante y guitarrista uruguaya, oriunda de Montevideo. Desde hace varios años viene haciendo canciones y generando su lugar tanto en Uruguay como en el exterior, particularmente del otro lado del charco, en Buenos Aires. Además de la música, se ha dedicado a otras áreas como la actuación, la cinematografía y la comunicación.

Luego de la publicación de algunos simples en años anteriores, de idas y venidas entre escenarios montevideanos y bonaerenses, así como de otras parte del mundo como México, Guatemala y Cuba en una gira realizada en 2017, en el 2020 publicó su primer disco titulado La Vida Real, y en cuestión de días, el 23 de noviembre a las 21hs, llevará a cabo con banda completa, varios invitados y un espectáculo muy cargado de elementos musicales y extra musicales, la presentación del álbum en la Sala Zitarrosa. El disco consta de 12 canciones, que envueltas en diversos géneros musicales como el pop, el candombe, el folk y el folclore, nacen por “la necesidad de convertir en canción lo que siento”, de sacar de un tirón todas las canciones, cómo dice el quinto tema del disco, llamado Decidí Cantar. El disco, que fue grabado en Buenos Aires mediante la producción de Juanito el Cantor y la participación de las artistas Papina de Palma y Noelia Recalde, se puede encontrar en plataformas digitales como YouTube y Spotify.

Recientemente, Inés fue nominada y premiada como mejor artista nueva en los premios graffiti 2021, además de tener la nominación a mejor disco de pop alternativo. Sin lugar a duda, va por más.

¿Como es esa ida y venida entre Montevideo y Buenos Aires?

Es particular. Hace unos años me fui a vivir a Buenos Aires, estaba un poco allá y un poco acá. En marzo del 2020, cuando hice los últimos toques, estuve 6 meses de cuarentena en Buenos Aires. De ahí en mas se hizo mas complicado viajar. Ahora están caros los pasajes para cruzar.

En 2019, en Buenos Aires, se hizo toda la grabación del disco con la producción de Juanito el cantor. Se hizo de a poco, con su tiempo, bastante preproducción, bases, luego teclas, invitados y demás.

¿Cómo repercutió la cuarentena con relación a lo artístico?

Representó caos y desilusión. Tenía pensado ir a México, tocar bastante en Argentina, presentar el disco. No pude hacer nada de eso, pero a la vez le dediqué mucho al pienso de cada simple. Hice dos videos con mi celular en casa, que luego subí y tuvieron lindas devoluciones. Pude hacer canciones el año pasado, talleres de canciones, de todo un poco. Las personas que estamos en la cultura nos vimos afectadas en mayor o menor medida. En mi caso nunca en peligro real a nivel económico, pero otras realidades sí. Me considero privilegiada en ese sentido. Fue realmente complejo, por suerte parece asomar un horizonte más amigable.

Al momento de la creación musical, ¿primero escribís la letra o compones la música?

Las dos cosas a la vez. Las canciones surgen de la necesidad de decir algo, la necesidad emocional de decir algo y de cantar arriba. Sobre todo, en este disco es agarrar la guitarra y ver que sale. Convertir en canción lo que siento, buscar musicalmente en palabras. Temple Justo es un ejemplo de ello, salió de un tirón, otras también. Va en ir hurgando en mí, en esa emoción.

¿Cuál va a ser la propuesta de la presentación del disco? ¿Va a tener otros elementos además de la música?

Si, va a tener cinematografía, intención performática. No es un show de canciones nomás, es a través de las canciones una mirada del espectáculo entero. Elementos musicales y extra musicales, invitados. Con banda completa, mucha organización y laburo de por medio.

A través del disco llego tu nominación como mejor artista nueva en los graffiti. ¿Qué importancia tiene haber recibido este premio?

Siempre es un mimo, un halago, ya de por si las nominaciones lo son. Una no hace las cosas por los premios, pero es un lindo reconocimiento, además de un lugar que permite ayudar a artistas emergentes a mostrar su música.

¿Qué diferencias ves entre la escena musical emergente en Uruguay con respecto a la escena argentina?

En ambos países es difícil. Ninguno de los dos es el sueño del pibe. En Uruguay hay menos cosas y en Argentina hay un poco más de falta de condiciones adecuadas en el sector. Igualmente, hay más oportunidades en Buenos Aires y el mercado es más amplio.

¿Tu vinculo con Argentina es igual que con Uruguay?

Me siento más cómoda en Uruguay. Con Argentina tengo un vinculo muy fuerte, en Uruguay me siento en casa. En Uruguay tengo la oportunidad de hacer una presentación grande, en Argentina no hubiese podido.

¿Cuál es tu perspectiva a futuro en relación con lo musical?

Presentar el disco, viajar y tocar bastante el año que viene en lo posible, luego instalarme más acá en Uruguay.