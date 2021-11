Walter Bordoni / Músico “La música no ha parado de retribuirme con cosas buenas”

Este 6 de noviembre a las 21 horas Walter Bordoni presenta su espectáculo “Solo a bordo”. Será en la Sala Camacuá (Camacuá 575) y las entradas están a la venta por RedTickets o en boleterías del teatro (teléfono 2916 10 60 int 119).

A 30 años de la salida de su primer disco, Walter Bordoni vuelve a presentarse en el formato que le era habitual en aquellos tiempos: “Solo a bordo”. Utilizando el piano o la guitarra acústica como únicos ropajes, el trovador uruguayo navegará entre canciones de sus distintas etapas hasta anclar en las más recientes. Incluidas en “Bajo la misma ciudad”, editado el año pasado por Bizarro y nominado en tres categorías por el jurado de los Premios Graffiti 2021: Álbum de Música Popular y Canción Urbana, Mejor Canción de Música Popular Uruguaya y Solista Masculino del Año.

¿Has hecho un repaso de estos 30 años de música? ¿Qué ves si mirás el camino recorrido?

En 2021 se cumplieron 30 años de la edición de mi primer disco, y en 2022 se cumplirán 35 de mi primera actuación con canciones propias. Entonces, lo de Perogrullo: es mucho tiempo. En cualquier caso, no sé bien qué tanto le habré dado yo a la música, pero la música a mí no ha parado de retribuirme con cosas buenas. Cuando abracé esta profesión (palabra que deriva del verbo “profesar”) soñaba con una variedad de posibilidades que básicamente se han ido cumpliendo y, en algún caso, esos sueños hasta fueron superados con creces. Yo crecí siendo fan de tipos como Dino, Darnauchans o Galemire, y si allá en 1987 alguien me hubiera dicho que esos mismos tipos me iban a permitir pasar de ser fan a ser un “par”, y que íbamos a compartir escenario, grabaciones y hasta composiciones a medias, no sé si me lo hubiera creído.

¿Cómo fue el proceso de dar a luz “Bajo la misma ciudad”?

El proceso de composición fue bastante rápido. Yo ya tenía un par de coautorías con Bebeto Alves (colega de Río Grande do Sul), otra con Omar Giammarco (colega de Buenos Aires) y una más con el Gale (la única que aún me quedaba por grabar). El resto del material lo escribí durante 2019, en pocos meses. Y en cuanto a la grabación, tuvimos la suerte de tener el 90% de las tomas hechas antes del parate por la pandemia. Lo que se dilató un poco fue ese 10% que faltaba (los músicos invitados, por ejemplo, grabaron todas sus tomas en forma remota), y lo mismo ocurrió con las mezclas. Afortunadamente hoy la tecnología permite trabajar a distancia y así cerramos el trabajo junto al técnico de grabación Mono Reyes y el productor artístico Santiago Peralta. Por eso pudimos adelantar un par de singles a mediados de 2020 y editar el disco completo en octubre de ese año.

¿Qué tiene de igual y de distinto respecto a tus trabajos anteriores?

Yo siento que en mis distintos discos hay una esencia básica que se mantiene a lo largo de los años, tanto en lo musical como en lo letrístico. En este caso, las diferencias aparecen por el lado de las temáticas elegidas (pese a que todas las canciones fueron escritas entre 2017 y 2019, hay un cierto aire que parece tener que ver con estos tiempos “covideanos”). Y en lo musical quizá este disco sea un poco más reposado que el anterior. Asimismo, yo venía de hacer tres discos con Alejandro Ferradás como productor, y en este caso trabajamos con Santiago Peralta. No es que ambos manejen mundos sonoros demasiado distantes, para nada, pero lógicamente hay matices en el manejo de la dinámica y la tímbrica.

A propósito de lo anterior, ¿cómo atravesaste, como artista, estos tiempos de pandemia?

El primer año lo llevé bastante bien, justamente porque estaba muy metido en el trabajo del disco y pudimos irlo desarrollando sin mayores inconvenientes. Ya este año se me hizo larguísimo: me encontré con un disco recién editado pero que prácticamente no pude tocar en vivo. De hecho, hice dos actuaciones en noviembre de 2020 y recién ahora, un año después, voy a volver a los escenarios. Además, teníamos un recital compartido con Dino y Gastón Rodríguez en el Teatro Solís que tuvimos que reprogramar unas cuatro veces. ¡Esperemos que en los primeros meses de 2022 podamos llevarlo a cabo!

¿Cómo ves el panorama actual de la música nacional?

Con las contradicciones de siempre: por un lado, todo tipo de dificultades, por otro lado, una riqueza y diversidad de propuestas realmente asombrosas. Con todo el tema del Covid las dificultades se multiplicaron, cada vez hay menos público y el público que queda cada vez tiene menos guita para asistir a shows o comprar discos. Pero los artistas de cualquier parte del mundo suelen ser bastante cabeza dura, y los uruguayos lo son un poquito más.

¿Qué significa hoy intentar hacer música y ser músico en Uruguay?

Siempre supe que abrazar la profesión artística nunca implica recorrer un camino de rosas, ni aquí ni en ningún lugar del planeta, son pocas las familias que ven con beneplácito que el nene o la nena se vaya a dedicar a eso como opción de vida. Pero la música y la escritura son, para mí, el aire que me permite respirar, que me permite ser yo mismo y que me permite sentirme un mejor ser humano. A veces se puede vivir de la música y muchas veces no, pero yo al menos no puedo vivir sin ella.

¿Qué ofrecerás este 6 de noviembre en la Camacuá?

Después de muchos años de no hacerlo en Montevideo (sí en el interior y en el exterior) voy a presentarme solito, con las canciones en primerísimo plano, en el formato en que fueron compuestas, con el apoyo del piano o la guitarra acústica sosteniendo el canto. Voy a tocar buena parte del álbum nuevo y también voy a revisitar canciones de laburos anteriores, centrándome en algunas que he tocado poco en vivo, esos temas que de pronto han quedado un poco ocultos detrás de otros que han tenido más visibilidad.