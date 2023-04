Cronista visual de la sensibilidad del Hombre Nuevo Alejandra Waltes

En el año 2021 sobre una mesa de la galería de Diana Saravia había varios ejemplares de la monografía bilingüe dedicada a José Gamarra, escrita por Heber Perdigon. Fue a través de las palabras de la galerista que supe de la gesta que había quedado trunca entre otras causas, por la pandemia de Covid 19: traer la obra de dicho Maestro a su país. En una charla Uruguay Russi en octubre del 2022 me confirmó que en marzo del 2023 se realizaría la presente muestra y que llegaría a suelo uruguayo la generosa donación que realizó José Gamarra al acervo pictórico nacional. Tan excelente noticia fue compartida con todos ustedes en la nota “El material de que está hecho el Universo” en el número 804 de Semanario Voces. El jueves 23 de marzo en la sala 5 del Museo Nacional de Artes Visuales fue inaugurada con gran satisfacción por quienes formaron parte de tan largo proceso la tan esperada muestra “Antología”. Esta muestra histórica reúne 71 obras del Maestro y podrá ser visitada hasta el 21 de mayo del 2023.

“Pintar como si fuera una carta que estamos escribiendo a un ser querido, con la mano guiada por una infinita ternura. Una larga carta para narrar el tiempo que pasa, las escenas, los diferentes actores, la vieja vida del agua y de la tierra. Una amada carta que nos gustaría releer, de principio a fin, con igual entusiasmo. Carta que nació de sí misma, tan llena de sentimientos profundos que empuja las barreras; el tiempo y la distancia desaparecen, dejando solo, cara a cara, narrador y lector para revelar, paso a paso, como un secreto tembloroso, la esencia del lenguaje. El pintor conoce muy bien el alma de su compañero: su capacidad de sentir, imaginar, comprender y sintonizar. La comunicación es, por lo tanto, inmediata e intensa, partieron para descubrir el mensaje, liberándose de las limitaciones, obligados por su acuerdo. Luego viene la síntesis y le damos a la realidad lo que es necesario para nuestro discurso. Y queremos que penetre desde el alma de nuestra alma. Ignoramos todo lo demás, las redundancias aburridas, los juegos gratuitos sin aliento y sin verdad porque ya los conocemos, ni siquiera necesitamos nombrarlos. Sabemos, con cierto sentimiento de complicidad y travesura, que nuestra forma de comunicación es particular para nosotros, que tenemos la clave del territorio de detalles imperceptibles, y que nuestro placer es profundo al descifrar este alfabeto. Nos convertimos en dos privilegiados. Y tenemos satisfacción mutua porque nuestras gargantas se refinan para recibir, oler y saborear. Hemos recreado a la naturaleza con nuestras propias manos, sin copiarla; hemos aprendido a mirarla y a penetrarla, con ojos enriquecidos por las imágenes, mientras la mirada camina por latitudes inmensas. Así, al momento de pintar, la memoria da todo lo que ella no sabría olvidar: debemos recordar siempre, representar todo aquello que nuestra memoria conserva.” Este emocionante texto de José Gamarra nos dio la bienvenida a su muestra y es con la visión transformada por este texto que recorrí la muestra. A fines de los años ’60 Gamarra abandona el simbolismo que caracterizaba su hacer y empieza a desarrollar un nuevo lenguaje que caracterizará su obra hasta el día de hoy. Los signos se transforman en viñetas cómico/políticas de los momentos históricos de los que le tocó ser testigo durante su largo exilio. La selva casi omnipresente significó también un desafío técnico y para sortearlo inventó pinceles, rodillos para poder hacer hojitas, etc. Debió conocer la fauna, forma de vida y desarrollo de otras civilizaciones. En sus propias palabras “A medida que voy trabajando voy descubriendo cosas y las voy metiendo dentro del cuadro. Cada cuadro es como decir “esto sucedió en Latinoamérica”, con su iglesia, sus militares, sus animales… y ahí voy componiendo.”. Su obra se caracteriza por una profunda crítica política, económica y social con elementos que aluden a la guerra, los militares, la fauna y la flora, el fútbol, el petróleo, la conquista y colonización de América. Más allá de la “lectura” que puede hacerse de su obra, de su ir y venir sobre los mismos temas, saltando entre los períodos históricos que evocan sus paisajes, las diferentes influencias culturales y el choque de civilizaciones, el paisaje que permanece, los tonos de verde que apenas varían, los diferentes ángulos y planos de un mismo todo, hablan de algo que es eterno, inasible, permanente, un escenario que apenas cambia ante la acción de los diferentes personajes y sus máquinas de destrucción. La selva, cómo el mar es la vida porfiada y plena que sigue su curso a pesar de nosotros.

Passage à Niveau (José Gamarra_1978)