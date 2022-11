EE.UU.: triunfos y derrotas electorales Por Ruben Montedónico

En EE:UU., donde coexisten dos partidos que se intercambian posiciones y principios, una contienda electoral despertó pasiones entre la población, sin producir variantes sustanciales en el terreno internacional donde desarrollan un poder primordial sobre los aparatos económicos, políticos y militares con el fin de preservar un estado de cosas que redunde en beneficio de su capitalismo dominante.

Para cualquiera mínimamente advertido es evidente que los imperios habidos y el estadunidense actual

imponen a otros Estados prácticas que -con ciertas variantes- entrañan formas de sojuzgamiento directos e indirectos que devienen en provecho propio. Para la consecución de estos los medios empleados son todos aceptados, aunque se declaren inválidos cuando lo practican terceros. Se parecen a aquella conseja de “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, cuyo comentario se atribuye a la sapiencia de un tal rey Salomón.

Espero que los procesos comiciales de renovación política en otras “democracias” al menos no se tomen los tiempos ni persistan las expectativas que las de medio término se dan en EE.UU., donde la “perfección” de los escrutinios pretende continuar la atracción que procura atraer.

En dicho país, del que se dice que en él casi todo vale, que otorga credenciales de democracia liberal o las impone según le convenga, sus conciudadanos se exponen a reír o dolerse sobre un mismo hecho al demorarse el conteo de miles de sufragios. Por supuesto, todo esto es seguido por las empresas hegemónicas de los medios de comunicación que ante tanta incertidumbre se permiten consultar a voces eruditas (que ellas mismas fabricaron) y al tiempo de mantener la atención pública tienen material con el cual acrecentar ganancias; en dependencia de lo que escriban cosecharán favores de unos y rencores de otros, lo que siempre resultará en mayores rentas.

El votante demócrata escuchó a Joseph Biden festejar que los republicanos no los arrollaron -como lo

anunciaban Donald Trump y algunas encuestas- y afirmar que se presentará a la reelección de noviembre de 2024 -con más de 80 años- por su partido. Sin embargo, llama la atención que aquellos que obtuvieron los mayores logros económicos (“donaciones”) para el partido, fracasaron como candidatos y que los demócratas -de acuerdo con el escrutinio parcial que tengo- perdieron por lo menos la mitad del Legislativo: la cámara baja. Según informaciones no oficiales del pasado sábado, tras cuatro días de contar, el exastronauta y demócrata Mark Kelly logró, con el 83 % de los votos escrutados, una ventaja irrevocable como senador por Arizona ante el republicano, Blake Masters. Otra cadena afirma que en Nevada alcanzaron los 50 senadores -adjudicándole el triunfo a Catherine Cortez Masto- requeridos para que Kamala Harris (que preside el Senado) asegure desde la presidencia el control “azul”, aunque pierdan en Georgia.

Entretanto, en el Partido Republicano festejan ser la mayoría en la Cámara de Representantes (entre 220 y 225), pero deben admitir que no ganaron en muchos Estados y que los demócratas cuentan con más gobernadores. Por otra parte, tienen que ver cómo procesan el tener -por ahora- tres protocandidatos presidenciales: además del autoproclamado Trump, de estos comicios surgieron el texano Gregg Abbott y el floridense Ron de Santis. Asimismo, se promociona que el republicano Kevin McCarthy sería presidente de la cámara baja sustituyendo a la demócrata Nancy Pelosi.

Al hacer, inevitablemente, futurología, hay que decir que las elecciones dejaron malherido a Trump y sus promovidos, además de espantar de las urnas a republicanos que no lo quieren. Por otra parte, han posibilitado la declaración de Biden de que se presentará a la reelección. Creo que para que este triunfe, además de que lo deberá ungir una conferencia demócrata, habrá de acompañarlo la biología (esencial); que si Trump fracasa como precandidato republicano (factible), se presente como independiente (muy difícil), restando votos “rojos”. Lo que sí debe apuntarse como éxitos políticos del presidente es lo que señalé al principio de su mandato; lo primero que debía hacer era “surcir” el panorama con sus aliados: abandonó anteriores burlas a Macron y volvió a los Acuerdos de París sobre cambio climático (sin preocuparse por cumplir); no formuló exigencias a la OTAN y retomó el liderazgo en ella (ayudado por la guerra rusa contra Ucrania); produjo sustanciosos negocios de armas para empresas de su país; hostigó al Kremlin (quizá como un resabio ideológico); lanzó una “segunda guerra fría” contra China, con lo que encubrió lo malo de su frente interno: inflación de 7,7% que afectó la canasta familiar -en particular alimentos y combustibles- mientras los cambios en los tipos de interés bancario (hubieron 6 y otro está en puerta) acrecentaron las deudas hipotecarias.

Estas cosas que la casta política deberá evaluar y resolver no afectan para nada las posturas internacionales de EE.UU. ni calman sus apetitos de dominio imperialista. A los efectos de un análisis interno -ejercicio que corresponde hacer al pueblo de ese país- mi opinión extranjera indica que la dispersión de intereses de esta polifacética nación convierte en intranscendentes los esfuerzos -con atisbos críticos- que formulan los Bernie Sanders, sus seguidores y otros.

Cuando este domingo 13 termino de ofrecer una opinión, reitero que mis convicciones seguirán sosteniendo que la base de su dominio resulta de la relación económica de explotación con subordinación política, en tanto su sistema político es una farsa que hace creer a los dominados que pueden escoger a sus dominadores. Sostengo que la representación de las autoridades electas presentes y futuras es ilegítima porque se funda principalmente en normas impuestas por los más fuertes. Políticos estadunidenses se defienden aduciendo que se trata de contratos heredados: les recuerdo que los únicos contratos válidos son los llamados sinalagmáticos donde cada una de las partes se obliga con las otras.