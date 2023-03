Frente Amplio en reconfiguración por Alejandro Guedes

Si las encuestas están en lo cierto estamos ante un avance positivo de la reconfiguración del Frente Amplio en el último tiempo. Este 2023 puede ser el año que la fuerza de izquierda consolide su recuperación. A esta misma altura del ciclo político, pero hace 5 años, la intención de voto que alcanzaba rondaba el 30%. Hoy lidera las preferencias con porcentajes cercanos al 40%.

Cuando abandonaron Torre Ejecutiva luego de 15 años ininterrumpidos de gobierno, los principales dirigentes del Frente Amplio y la base militante quedaron ciertamente desorientados. De forma errónea muchos se creyeron la idea de que el progresismo era el ámbito natural de las cosas. De que no votar al “frente” en ese momento era un error de interpretación del electorado. Algo así como decir que los equivocados son ellos, no nosotros.

“Fuiste el empuje que trajo igualdad. Fuiste el Fonasa y el Plan de Equidad. Todo eso fuiste, pero perdiste (…) Fuiste la ley de ocho horas rural. Fuiste el Plan Juntos, también el Ceibal. Todo eso fuiste, pero perdiste”, cantaba la murga “Un título Viejo” en febrero del 2020, en una suerte de catarsis.

En octubre de 2019 ese electorado penalizó al Frente Amplio que obtuvo en primera vuelta un resultado similar al de 1999. Fue la mayoría de ciudadanos la que decidió un viraje político. No podemos hacer ciencia exacta para determinar las razones, pero claramente el estancamiento de la economía, el escándalo de Sendic, la inseguridad y las investigadoras sobre la regasificadora y ASSE tuvieron al FA entre las cuerdas gran parte del último quinquenio del gobierno.

La aceptación de la nueva realidad demoró, pero llegó. En tal sentido, fue una decisión inteligente la elección de Fernando Pereira para presidir el partido. En cierta forma fue un reconocimiento a la labor de las organizaciones sociales aliadas, en especial la poderosa central sindical, que se puso al hombro junto a la Intersocial, la juntada de firmas para el referéndum. En una sociedad tan partidocéntrica como la uruguaya, a menudo dejamos en segundo plano los movimientos sociales.

La normalización de la política le dio la posibilidad al FA de polarizar con el gobierno sobre el clivaje ideológico que había quedado minimizado durante la pandemia. Cuestiones de fondo como la política económica, salario, redistribución del ingreso, pobreza, y particularmente reforma educativa y de las jubilaciones, apuntalan un discurso crítico y contestatario hacia el gobierno.

“El frente te escucha” es otra de las estrategias que parece desprenderse de la autocrítica. Escuchar y atender las preocupaciones de los votantes es una tarea permanente que deben realizar los partidos.

Este año se viene una instancia fundamental para la estrategia del Frente Amplio de cara al año electoral. ¿Moderación? ¿Radicalización? ¿Ir hacia el centro o marcar posición en la izquierda? En su congreso se decidirán los precandidatos para las internas y el programa único del partido. Por el momento parece bastante claro los nombres que están sobre la mesa, aunque los distintos sectores y alianzas todavía analizan el escenario.

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse cuenta con el apoyo del Partido Socialista y sectores como el Partido por la Victoria del Pueblo y Casa Grande. El intendente de Canelones Yamandú Orsi es el candidato natural del MPP y recientemente recogió el apoyo oficial de la Vertiente Artiguista. El Partido Comunista del Uruguay, de fuerte peso en la interna, se inclinaría por uno de estos candidatos, al igual que el Nuevo Espacio, aunque no hay una decisión oficial aún. El intendente de Salto Andrés Lima manifestó su intención de estar en esa lista de precandidatos, contando con el apoyo de su propio sector la Liga Federa con fuerte apoyatura en el interior. Mientras que el otro nombre que aparece es el de Mario Bergara, líder de Fuerza Renovadora, quien podría sumarse si consolida el apoyo de sus aliados en Convocatoria Seregnista-Progresista, que también mantienen cercanía con Orsi.

El tiempo determinará si la reconfiguración le dará resultado a la izquierda. A priori, si bien puede parecer fácil comparar los bloques políticos como se hacía hace una década, la situación hoy es distinta. La coalición multicolor presenta una diversidad mayor a la de un bloque entre blancos y colorados. Además, el gobierno mantiene un saldo positivo en la evaluación de la ciudadanía, aún transitando la mitad del mandato que suele ser la de mayor declive en la aprobación pública.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.