Gladiador en dos ruedas por Onofre Laborde

Como hemos comentado en ediciones anteriores, siempre destacamos el esfuerzo y valor de los deportistas uruguayos, el sacrificio y constancia muchas veces no reconocido más allá de los éxitos. Ese es el caso de Mauricio Moreira (Salto, 18 de julio de 1995), ciclista profesional uruguayo que corre para el equipo de categoría continental Glassdrive Q8 Anicolor.

Precisamente este domingo finalizó la Volta a Portugal Em Bicicleta 2.1 con una contrarreloj individual de 18.6 kilómetros entre Porto y Vila Nova de Gaia. Mauricio (Glassdrive Q8 Anicolor) sacó a relucir toda su calidad para imponerse sobre la cabra y llevarse el título de ‘La Grandíssima’.

El uruguayo finalizó la última corrida 21 segundos por delante del portugués António Carvalho (Glassdrive Q8 Anicolor), y 1 minuto y 5 segundos por delante del español Alejandro Manuel Marque (Tuna General / Tavira / Hotel María Nova). El camiseta titular de la última etapa, el portugués Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor), finalizó en séptima posición, a 1 minuto y 16 segundos de nuestro deportista compatriota.

En la general, Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor) finalizó con el maillot amarillo de líder, ganando por primera vez la prueba, la Vuelta a Portugal. Cabe señalar que por primera vez en la historia del evento, un ciclista de Uruguay ganó el trofeo de ganador. En segundo lugar quedó el portugués Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor), a 1 minuto y 9 segundos de Mauricio, y en tercer lugar lo ocupó el también portugués António Carvalho (Glassdrive Q8 Anicolor), a 2 minutos y 35 segundos del atleta uruguayo. Además de los tres primeros puestos de la general individual, el equipo portugués Glassdrive recogió la clasificación por equipos, mientras que el portugués Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor) ganó la clasificación de montaña, mejor escalador con 60 puntos.

Moreira, hijo de Federico (el más laureado en cuanto a las competiciones de Uruguay), aseguró tras la consagración que este logro se debe en gran parte a su novia, a quien le debe “el 90% de lo que es”, y dijo que él “no está ni cerca de ser lo que fue su padre en el ciclismo”.

El salteño, entrevistado por O Jogo tras la consagración, no dudó en comentar: “estoy consiguiendo algo que nunca pensé y que es un sueño cumplido”.

Consultado sobre lo que Federico “El Grande” le dijo tras su gran logro, mencionó: “está muy contento con lo que he hecho. Es una persona que nunca me ha dicho nada sobre ganar o perder; si he cometido un error, solo da una opinión para corregirlo. Es un placer tener un padre y una madre así. Siempre están atentos y muy contentos de lo conseguido”.

Y ante la pregunta de si consideraba que lo había superado a nivel deportivo, no dudó en contestar: “ni siquiera estoy cerca de ser lo que él era. Estoy ganando carreras que él nunca ha hecho, pero cualquiera que lo conoció, que estuvo en Uruguay, sabe lo que realmente era mi padre y cuántos fanáticos tenía. Yo, mirándolo, no soy ni la cuarta parte de lo que él era”.

Mauricio Moreira relató que durante la Volta consultó a un psicólogo portugués que fue muy importante para estar enfocado: “lo tengo porque creo que es fundamental trabajar tanto la mente como el cuerpo. A veces puedes estar arriba, otras veces puedes estar abajo, y a veces es difícil salir cuando entras en un hoyo. Por eso es importante contar con su asesoramiento”.

“Año tras año mejoro, soy más fuerte. Eso lo da la experiencia, voy evolucionando con el tiempo, conociendo mejor mi cuerpo. Esto está ayudando mucho a mi carrera”, explicó.

Referente a su estrategia, Moreira comentó: “hay una gran explicación. Cuando estás en otro país, si no te sientes bien, si no estás acompañado, en nada de lo que hagas te irá bien. Puedes trabajar lo mejor que puedas, estar en buena forma, pero si tu cabeza no está en su lugar, nada de eso funciona”.

“Cuando llegué a Portugal, me sentí como un hermano más, me recibieron como si fuera parte de la familia desde el primer día. Tanto mi novia como yo nos sentimos integrados. Siempre hablo de ella porque el 90% de lo que hago se lo debo”.

El ciclismo en Uruguay es un deporte que tiene amplia historia y trayectoria, grandes conductores que han triunfado y lucido en distintas competencias, tal como el caso actual de Eric Fagundez también en España. Históricamente, ha constatado la importación de bicicletas por lo menos desde 1894. Inicialmente se organizaron competencias en espacios públicos y abiertos y se construyeron lugares específicos para desarrollarlas: existieron entre 1894 y 1903 tres velódromos en Montevideo. A su vez, en esa época surgieron agrupaciones o clubes ciclistas barriales que comunicaban sus actividades e ideas a través de publicaciones periódicas.

Posteriormente, se realiza en 1937 la primera carrera de ciclismo por etapas en Uruguay, Organizada por CX24 la voz del aire y el diario «El pueblo», denominada “Circuito Primavera y constó de tres etapas; Montevideo-Colonia, Colonia-San José, y San José-Montevideo, recorriendo 407 km durante los días 29 al 31 de octubre de ese año. La competencia general fue ganada por Luís Losardo de Peñarol.

Un hecho histórico no menor es la construcción del actual Velódromo Municipal de Montevideo, (inaugurado en 1938), a la vez que el ciclismo adquiere un grado de profesionalismo notorio con la concreción de la primera Vuelta Ciclista del Uruguay en el año 1939. Apoyemos nuestro deporte, valoremos la amplia gama de competidores, país rico en atletas.