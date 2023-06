Javier Zubillaga / músico Un puente musical entre Uruguay y Francia

Javier Zubillaga presenta su espectáculo homenaje al cantautor francés Georges Brassens, figura fundamental de la canción occidental del siglo XX. Lo acompañan sus Francotiradores: Carlos da Silveira en guitarra, Nacho Correa en contrabajo y Gustavo Di Landro en acordeón. Será este sábado a las 21 horas en el Centro Cultural Terminal Goes.

inéditas.

A modo de repaso, ¿cómo ha sido tu recorrido musical hasta ahora?

Yo comencé en mi adolescencia, en los años noventa, integrando varias bandas de rock. A comienzos de la década siguiente, me volqué más al formato de cantautor, con un repertorio más acústico y tocando yo solo o acompañado por un contrabajista. En 2007, publiqué mi primer álbum, _Biografía_, que fue reflejo de esa etapa. Después de eso, toqué muchísimo en vivo, sobre todo en el circuito metropolitano. En 2009, dirigí la murga joven Bajala por Ruffini, tras lo cual me vinculé al Carnaval mayor, principalmente como miembro de Queso Magro, donde estuve un par de años. En 2014 y 2015, viajé varias veces a Canadá, donde formé parte de un colectivo de artistas de distintos países que habíamos sido seleccionados para armar un espectáculo juntos, lo cual fue una experiencia maravillosa. Después de eso, en 2017, publiqué mi segundo y último disco solista, _Mentira_, producido por Fede Graña. Antes de la pandemia, presenté un homenaje al cantautor belga Jacques Brel, junto a los tres músicos que hoy me acompañan en mi actual espectáculo.

¿Cómo te definirías —si es posible— como artista?

Creo que la palabra _artista_ ya es una buena definición para mí, porque eso habla por sí solo. Ahora bien, si hubiera que ponerme una etiqueta dentro de las que se utilizan en la música, sería muy difícil. En las bateas de la disquería, debería haber una llamada _eclecticismo_. Porque realmente me nutro de la canción latinoamericana, del rock (incluidos el punk y el metal), de la música popular francesa. Esa paleta se nota en mi disco _Mentira_. Al principio de su grabación, esa variedad me dio miedo porque creí que tal vez iba en contra de una necesaria uniformidad, pero después me quedó claro que no era así. Todo eso soy yo y nada podía ser más representativo de mi identidad.

¿Cómo ha sido tu vínculo artístico con Brassens?

Yo soy hijo del exilio. Mis padres estaban refugiados en Francia y viví allá hasta mis seis años. O sea que crecí en el bilingüismo. Allá en casa se escuchaba Brassens, pero lo descubrí sobre todo cuando fui músico y quise reencontrarme con esa otra identidad mía a través de lo cultural y lingüístico. Entonces me enamoré de su obra, de sus certeras melodías, de sus cálidas interpretaciones y de sus maravillosos textos. Tanto que terminé haciendo espectáculos con sus canciones y traduciéndolo para la editorial argentina Dedalus.

¿Por qué elegirlo para este homenaje?

Por un lado, por las razones personales que se desprenden de lo que acabo de contar: mi vínculo con Francia y mi posterior enamoramiento artístico. No obstante, lo más importante es que me parece un referente fundamental, aunque quizás poco sospechado, de la canción popular occidental. Es de esos artistas que, sin ser masivos (en nuestro continente, porque en Francia es un clásico), son de gran influencia para muchísimos autores. En este caso, tanto por la forma como por el contenido de su trabajo. Esa es, básicamente, un motivo suficiente para que merezca un humilde homenaje de nuestra parte y queramos aportar un granito de arena en la difusión de su obra.

¿Qué vas a mostrar en este recital?

Voy a cantar unas cuantas canciones de Georges Brassens, desde muchos clásicos hasta alguna inédita, mayormente en francés. Me acompañarán los que he dado en llamar mis Francotiradores: Carlos da Silveira en guitarra, Nacho Correa en contrabajo y Gustavo Di Landro en acordeón. Básicamente, vamos a divertirnos tocando hermosas canciones y queremos que vengan a divertirse con nosotros. Encima, en una preciosa y acogedora sala de barrio, como es la del Centro Cultural Terminal Goes.

(Fotografías de Virginia Prado)