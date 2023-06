Pablo Korovsky De cine, psiquiatría, música y homeopatía por Pablo Galante

A veces uno no tiene ganas de escribir. Como sentenciaba el primer verso de aquel poema dedicado a Ernesto “Che Guevara”, el famoso poema del poeta uruguayo Salvador Puig(1939-2009):”Las palabras no entienden lo que pasa”. Eso me sucedió hace unos días,cuando me enteré más tardíamente de lo que quisiera,de la desaparición física de una de las más hermosas personas que me ha acercado Dios o el Universo. Su nombre es Pablo Korovsky. Había nacido en Buenos Aires de padre psicoanalista (el excelente Edgardo Korovsky (1956-2014) que editó muchos libros en esta especialidad , además de relatos, poemas y un libro de anécdotas graciosas de diván. Sus hermanos son Javier Korovsky (1967-2021) y Gabriela Korovsky. Su madre la Dra Susana Pérez. Pero esta nota para los lectores de Voces, tiene que ser emotiva y optimista. Si todos los seres humanos somos únicos y cada vez más egoístas,e individualistas, la personalidad de Pablo Korovsky se asemejaba a la de un ángel. Tímido,discreto, riguroso, de amplia sabiduría,que se notaba por la seriedad y la precisión con la cual trataba a sus pacientes. Pocos recuerdan como llegó su familia al Uruguay. Fue en el año 1981,que se apareció, junto a su hermano Javier, entre los muchos alumnos de los cursos de cine para niños y adolescentes que impulsaron un grupo de educadores , el genial e inolvidable e imprescindible Manuel Martínez Carril (1938-2014) y entre muchos profesores se destacaba claramente el maestro, fotógrafo, camarógrafo y docente del Curso Eloy Yerle(1952-2003) que había empezado su carrera como músico adolescente junto al mísmisimo Jaime Roos y registrado su salida de la casa de su madre en 1976 rumbo a tierras europeas. Eloy , que también registró la llegada de Zitarrosa, la llegada de los hijos de los exiliados , la liberación de Líber Seregni. fue encargado de la docencia de unos de los grupos, el más adolescente. Así de repente Pablo Korovsky, menor de dieciocho años en 1982 , cerca de los quince años, sería elegido como actor en la memorable y premiada película Con La Ventana Cerrada , creación colectiva , si bien supervisada por el propio Eloy Yerle.

Este film es quizás (entre la treintena de cortometrajes que se elaboraron durante el Curso (1981-1987) que tenía su sede en Cinemateca Uruguaya. El analísis sociológico, antropológico , psicoanalista de todas estas obras no se ha realizado todavía. Apenas asoma en el film Niños De Cine (de Carlos Kico Márquez ) que se merece una segunda parte mostrando y analizando la psiquis mental que permeaba aquel célebre “proceso cívico militar” una verdadera y acelerada licuadora a alta velocidad, donde se mezclaban diversas visiones de esta larga noche, poblada de violencias visibles , violencias ocultas, televisiones violentas y humor nacional de golpe y porrazo conservador.Niños De Cine puede verse en YouTube.

Pablo Korovsky en Con La Ventana Cerrada, pasea su propia personalidad, tierna, tímida se diría de pequeña estatura. La cámara recorría ese cortometraje,con planos picados y contrapicados, primerísimos primeros planos, con un manejo de cámara obsesiva, escrutadora, que creaba un efecto de claustrofobia. Una película para volver a ver con música del valiente e inteligente Grupo RUMBO donde se escuchaba Balada de Hoy Mismo de Mauricio Ubal en la voz de la hermosa y sutil Laura Canoura. El crítico cinematográfico Guillermo Zapiola en Cinemateca Revista.

calificó esta película con el Título Profetas en su Tierra. Y no se equivocaba. En 1993 Pablo Korovsky se recibiría de Médico, junto a un gran profesional, médico pediatra y músico Gabriel Peluffo. Pablo había estudiado piano y composición con profesoras en su más temprana niñez y luego con el genial e irrepetible Jorge Lazaroff (1950-1989)

En 1986 aparecerían sus primeras canciones, inspiradas en acordes y sonidos de Silvio Rodriguez y Sui Generis, nunca registradas en disco. En 1988 encabezaría el grupo de rock Propóleos, que debutaria en El Circo, proyecto de Carpa Cultural traslabable. Allí lo ví un sábado muy oscuro y con algo cercanas razzias. Luego de recibirse en la especialidad de Psiquiatría, Pablo trabajaría incansablemente en el iNAU en el departamento de Adicciones. Al tiempo que comenzaba sus estudios de Homeopatía. Ese despertar de nuevo milenio, no lo dejó indiferente: volvió a la Música

con su primer trabajo solista titulado sencillamente: HOY. En la portada del cd se lo veía feliz , de pelo algo largo y despeinado con su carismática y hermosa sonrisa. Pero la cosa no quedaba ahí , Pablo también incursionó , sin profesores y de manera totalmente intuitiva , en la creación plástica, acrílicos, témperas y acuarelas lo acompañaron como instrumentos dispuestos a captar su alma lúcida. Apenas recibido de Homeópata , creó su propia casera editorial Ediciones De La Casa en la que editó tres libros. Fue director de la Revista Homeopática del Uruguay. Mientras seguía con su propio portaestudio grabando su música. Pablo Korovsky editó:

en 2004 HOY (Perro Andaluz) ;

en 2010 llegaría INVISIBLE UNIÓN (Perro Andaluz)

en 2012 FIN Y PRINCIPIO (edicion propia)

en 2016 VIDA (produccion propia)

en 2018 BIENVENIDO (edición propia) su último trabajo musical.

Video Clip FUENTE (De HOY 2004) realizado por Ariel Wolf

INVISIBLE UNIÖN (de INVISIBLE UNION 2010) realizado por Pablo Korovsky

“A los 8 años me regalaron una guitarra y aprendí Zamba de

Mi Esperanza. A los 15 empecé a aprender piano. Recibí enseñanzas de César Amaro (guitarra 1982), Mario Villagrán (guitarra 1984)Jorge Lazaroff piano y guitarra 1985) Coco Fernández (piano 1987) ,Estela Ibarburu (canto 1987) Miguel Marozzi (piano 1996-1997)” nos dice desde su blog todavía visitable: pablokorovskymusica.bandcamp.

Es autor de los siguientes libros .

Homeopatía una medicina para toda la vida(2000)

Homeopatía desde la doctrina de Hahnemann y Algunos Comentarios (2004)

Homeopatía y psiquiatría hacia una medicina integradora (2010).