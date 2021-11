Jorge Alastra / Músico: Un cruce entre Alfredo Zitarrosa y Jacques Arcadelt

El próximo sábado 20 de noviembre Gustavo Goldman (laúd y guitarra renacentistas) y Jorge Alastra (voz y guitarra española) se unen para crear la propuesta “Pavana criolla”. Se trata de un espectáculo que recoge obras del Renacimiento europeo y de la música folclórica tradicional. Será a las 18:30 en la Casa de Cultura del Prado (Lucas Obes 1021)

En el espectáculo se realizan diversos cruces entre la música culta escrita y la música popular criolla a través de los puentes que las unen. Gustavo Goldman presenta obras de Jacques Arcadelt, Guillaume Morlaye y Francesco da Milano, entre otros representantes de la música para laúd y guitarra renacentista, y deja abierta la puerta para que, al mismo tiempo, con los mismos instrumentos, se recree un Estilo criollo. Jorge Alastra interpreta obras propias y de autores uruguayos fundamentales como Eustaquio Sosa, Osiris Rodríguez Castillos, Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa, entre otros. Las reservas se hacen por Whatsapp o por mensaje de texto al (091) 309 277.

¿Cómo surgió la idea de esta Pavana Criolla?

Es una idea que surgió hace bastante tiempo de juntarnos con Gustavo Goldman para hacer algo. Hace tiempo que investiga y toca música del Renacimiento europeo con instrumentos antiguos y me parecía interesante crear un espectáculo que uniese la música popular del área folclórica con la culta escrita. Ver la “costura” que existe porque de aquellas músicas que llegaron a nuestro continente se logró otra cosa, el acriollamiento que derivó en nuestro folclore, que pese a ser tan joven, existe. Existen danzas del siglo XIX basadas en las que llegaban en el siglo anterior. La música que se hacía en la corte y entre la nobleza estaba basada en danzas de origen popular. O sea que el círculo se cierra, aunque las canciones que haga el 20 en la Casa de Cultura no sean “danzas”.

¿Cómo fue el proceso de “darle vida”’?

Un proceso sencillo y apasionante. Instrumentos de diferentes períodos históricos que se unen y dialogan es como conversar con el tiempo y que éste te responda, o al menos, creer que lo hace. Y ahí la música habla por nosotros.

¿Cómo se armó el repertorio?

Se seleccionaron obras que tuviesen que ver entre sí. El espíritu. Tonalmente son parecidas, pues las armonías que se usaban en el siglo XVI son las mismas que se utilizan hoy en la música popular. Es más, antes había más riqueza si querés. Hoy – dejando fuera la gran música y el jazz – la música popular está basada en una progresión de cuatro acordes

¿Por qué elegir canciones del siglo XVI o XVII hasta el XXI?

Las obras elegidas parten del siglo XVI, obras para laúd de autores poco transitados acá como Jacques Arcadelt o Guilhaume Morlaye y pasando por Dowland hasta llegar a nuestro folclore. Pero decimos “siglo XXI” porque las versiones que hago no son literales sino que están arregladas con una mirada de hoy, del 2021, con otras armonías y encare arreglístico y ahí está la clave y el contraste. Desde aquella casi inocente y diáfana música hasta la de hoy, que es menos inocente o si querés más compleja.

¿Cómo será el espectáculo que van a mostrar?

Haremos obras cada uno, como solistas, y una obra se entronca algunas veces con la anterior, como un curso de agua que se une con otro. Luego haremos algo a dúo, por supuesto. Y lo interesante de todo esto es la libertad. Cada espectáculo de “Pavana criolla” no será jamás el mismo ya que tenemos repertorio como para poder intercambiar obras y que sea siempre una retroalimentación y no una cosa fija. Esa es la idea y la riqueza, si lo tiene, de este espectáculo. Por eso, la gente que asista el sábado tendrá la oportunidad de escuchar un show ÚNICO.

¿Cómo dirías que es tu vínculo con la guitarra?

La guitarra es como un miembro más de mi cuerpo. Puedo estar días sin rozar una cuerda pero al poco tiempo algo me entra, un malestar, y necesito tomarla aunque sea por un instante. De ahí surgen ideas, bocetos para futuras obras o canciones o arreglos que tanto me gusta hacer de canciones de otros autores que me fascinan. La relación del músico con su instrumento es casi de pareja, es de amor y agradecimiento.

¿Cómo ves el panorama de la música nacional en la actualidad?

Vengo de una generación donde la MPU era bien concreta. Hay, existe, y siempre existirán dos planos. La música popular-popular, la bailable, divertida y pasatista, y la otra, la que está comprometida más con la estética y la forma. A mí me gusta y me interesa la segunda, no porque esté en contra de la diversión y la danza (justo que haremos un espectáculo basado en música del siglo XVI basada en danzas) sino porque los artistas que consumo y abrazo son los que trabajan más varios aspectos de la canción. La armonía, lo rítmico y los textos. Hoy hay una cantidad de músicas, cuatro veces más que en las décadas del 70, 80, y 90. No se puede creer la enorme cantidad de músicos que han surgido y que estudian y se forman, es increíble. Increíble porque este país no te seduce para ser músico, no te dice: “ven joven, sé músico que vivirás como un rey”. Todo lo contrario. Entonces habla bien de aquellos jóvenes que sienten la música. El tema es que los grandes medios, los que forman a la gente, los que la gente atiende, les dan espacio y bombo a UN SOLO GÉNERO o si soy generoso, a dos. No hay cobertura de lo nuevo, solo de lo “popular” y a veces “lo popular” no es lo mejor ni lo bueno.