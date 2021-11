Nicolás Ibarburu / Músico “Estoy tocando mi música más que nunca”

Este domingo 21 de noviembre Nicolás Ibarburu presenta el espectáculo “Re-encuentros”. Será a las 21 horas en la Sala Zitarrosa y estarán como invitados Francis Andreu y Pitufo Lombardo.

Nicolás es guitarrista, cantautor y productor . En 1994 formó, junto a su hermano Martín, Gustavo Montemurro y Federico Righi, la banda Pepe González con la que edita dos discos, “Faros” (1995) y “Febrero” (1998).

Desde 1994 colabora con Rubén Rada como músico y arreglador. En 1999 es invitado por Fito Páez a integrar su banda en las giras de los álbumes “Abre” y “Rey Sol”. Se ha desempeñado como guitarrista de Jaime Roos, Rubén Rada, Fito Páez, Dante Spinetta, Hugo Fattoruso, Francis Andreu, Alberto Magnone y Horacio Ferrer, entre otros.

Ha grabado con artistas como Adriana Varela, Fito Páez, Jaime Roos, Rubén Rada, Fernando Cabrera, Guillermo Vadalá, Javier Malossetti. En 2005 co-produce el disco “El Evangelio según mi jardinero” de Martin Buscaglia, nominado a los Premios Gardel 2007.

En 2007 es convocado por Luis Alberto Spinetta para grabar en dos temas de su álbum “Un Mañana” (2008). En 2009 edita “Anfibio”, su primer trabajo solista. “Casa Rodante (2016)” su último trabajo lo ha hecho girar a nivel nacional e internacional. Actualmente se encuentra grabando su próximo disco

Después de un largo tiempo sin recorrer escenarios, Nico Ibarburu se embarca en un viaje por la música y las canciones, que navegan entre anécdotas, experiencias y relatos de la mano de artistas como Francis Andreu y Edu Pitufo Lombardo. Con ambos se propone un rico encuentro con la canción, el tango y la música popular uruguaya

“Re-encuentros” es una oportunidad elegida y pensada para recorrer lo que sucede durante y más allá de cada escenario que se habita; permitiendo ver a Nico Ibarburu en su musicalidad, composición y humanidad.

¿Cómo estás viviendo este regreso a los escenarios?

El regreso a las canchas se disfruta mucho, más que nada por tener muchas ganas acumuladas de reencontrarse con la gente, con los amigos músicos, para compartir. También hubo que acomodar el cuerpo. Porque cuando arrancó la actividad como que uno estaba “fuera de forma”. Y, además, como que sicológicamente volver a la actividad nos hizo rediseñarnos un poco. Es volver a sentir cosas que hace mucho tiempo no sentíamos. Por ejemplo, los nervios, la preocupación, el insomnio antes de tocar. Que por suerte ahora ya volvimos a la normalidad. Y muy agradecidos de poder volver a tocar. Muy necesario el intercambio energético entre los músicos y la gente.

¿Cómo sobrellevaste estos tiempos de pandemia?

Como la mayoría de la gente que nos quedamos sin laburo en la pandemia. Por suerte hubo gente que pudo seguir trabajando, pero el rubro musical y cultural fue el más golpeado. La única que quedó fue entrar en lo introspectivo. Por suerte busqué y encontré varias canciones nuevas. También me replanteé muchas cosas, fue una época de recalcular, rediseñar, transmutar. Y controlar la ansiedad. Controlarse uno cuando hay cosas que no puede controlar. Creo que ese fue el gran aprendizaje.

¿En qué momento de tu carrera sentís que estás hoy?

En este momento me siento como que finalmente estoy pudiendo priorizar lo mío. Estoy tocando mi música más que nunca. Así que estoy muy contento, me siento pleno con eso. Siento que voy depurando cosas, de mi performance, respecto a las canciones. Me siento cada vez más cómodo, donde tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. Así que me siento en un gran momento y en el camino de armar un disco nuevo.

¿En qué está la grabación de tu nuevo disco?

Por suerte estuvimos instancias de tocar bastante, sobre todo una tanda de temas nuevos que venimos haciendo. Por lo que a la hora de grabarlas, las canciones ya tenían su recorrido. Que es lo ideal para mí, que las canciones primero suenen, que se puedan probar algunas cosas en vivo, y después recién grabarlas, como pasó ahora. Que pasé de no tener nada grabado a, en un par de días de estudio que armamos, tener medio disco hecho. Estoy con cinco temas nuevos ya grabados. Muy contento grabando guitarras, voces, etc. Estamos por la mitad de proceso y eso me tiene súper contento. Ya tengo 11 temas nuevos para el disco. Se viene disfrutando mucho el proceso y esperemos que pronto salga, que pueda cristalizar y no se dilate demasiado.

¿Por dónde transitará este espectáculo del 21 de noviembre en la Zitarrosa?

Bueno, este domingo, como el nombre lo dice, es reencontrarnos nosotros los músicos, pero también con la gente. Y con compañeros de muchos años de grandes momentos musicales y de la vida. Ellos me han convocado muchas veces para grabar o tocar y ahora me toca a mí convocarlos. Lo lindo es que vamos a compartir también recuerdos y anécdotas de las canciones que elegimos. Va a haber cruces entre los músicos. Por ejemplo, te anticipo que Francis Andreu va a cantar “No hay más cocoa”, del Pitufo Lombardo y Pinocho Routin. Va a ser muy disfrutable y bien variado.