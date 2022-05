Kathy Hornos. Docente de música   Música para pintar

El proyecto “Pintando canciones” ofrece un caleidoscopio con láminas para colorear. Cada una trae un código QR que la vincula a Youtube y a Spotify para escuchar mientras se pinta.

¿Cómo nace la idea del proyecto?

La idea creo q siempre estuvo ahí. Soy docente de música, amante de nuestros músicos uruguayos, su musicalidad y su poesía. Este año tuve la oportunidad de encontrarme en la playa con el hijo de unos amigos, Juanchi de 5 años, inquieto, que le gusta que le lean, que jueguen con él, que lo atiendan. Y me pidió que le cantara una canción de Sabina y Fito & Fittipaldi. Este niño no es un niño «pantalla», es un niño similar a nosotros cuando éramos pequeños, muy creativo. Esa noche sueño que creaba el proyecto, con un nombre: «Pintando Canciones» donde me veía dibujando una canción, que escribía la letra y que estaba destinado a niños. Le cuento a uno de mis hijos, Joaquín, y le pareció fantástica la idea y me dice «Mamá, investiga como anexar un código QR donde se pueda escuchar al artista mientras se pinta». Así que comencé ese mismo día a investigar, a dibujar. No me gustó como quedó la letra en el dibujo, invadía mucho el espacio opacando el dibujo así que invité a una de mis hijas, Anaclara, a que digitalizara el dibujo mientras Panchi, otro de mis hijos investigaba como anexar código Spotify. En unos días quedó pronto. Lo que fue un sueño ya estaba haciéndose realidad de la mano de mis cuatro hijos que de una manera maravillosa se fueron contagiando. Acá faltó nombrar a otra de mis hijas Agustina que es la número uno en apoyar, sostener, estar.

¿Qué objetivos se plantearon?

Dar a conocer a nuestros músicos en todo el territorio. Propiciar espacios de encuentros, familiar, de amigos, consigo mismo alrededor de la poesía hecha canción y el color. En esta primera etapa se generó algo muy lindo que dio lugar a la creación de una colección de láminas de mujeres cantoras. Nos hemos contactado con Mariana Ingold, Rosanna Taddei, Laura Canoura, Florencia Núñez, Susana Bosch y Samantha Navarro. Algunas sugirieron el tema, otras nos dejaron elegir. Eso nos ordenó y nos permite escuchar y seguir creando. Vale aclarar que pueden aparecer números especiales como en mayo homenajeando a nuestros desaparecidos que se está trabajando con «País de las Maravillas», de Canciones para no dormir la siesta. La devolución de la gente en general como de las artistas ha sido realmente maravillosa, todas de una gran sensibilidad y optimismo de que el proyecto se pueda expandir y llegar a muchos lugares del país. Las canciones elegidas por lo general son figurativas y la idea también es que algunos de los personajes que aparecen en una canción puedan «visitar» la lámina de otro autor, a modo de desapego y unidad , ya la música no es del autor, es de todos.

¿Cómo fue el trabajo puntualmente con Carmen Pi?

Carmen surge a través de «Puntos Cardinales», un guiño a plasmar este proyecto. Me encuentro en una edad en que esto podría haber quedado ahí, simplemente en un sueño. Estoy transitando mis 55 años, a poco de jubilarme, donde la docencia y la música está grabado a fuego, y no sé hacer otra cosa que no sea trabajar por y para los chicos. Y es encontrar, encontrarme en este lugar que me dice, «ya sabes dónde estás pero, ¿hacia dónde te proyectas?» Y entiendo que me proyecto hacia un lugar de enseñanza- aprendizaje, retroalimentándome permanentemente. También Carmen ha sido una de las artistas que cuando toqué la puerta para que los estudiantes de Bach de Arte de Young pudieran conocerla nos regaló entradas para su show y al finalizar nos dio un abrazo. Esos gestos siempre quedan, para esos estudiantes inolvidable, para mí un tesoro que llevo en mi corazón.

¿Con qué otros músicos van a contar?

En agenda ya tenemos, para mayo, «País de las maravillas» de Canciones, en junio, Mariana Ingold con «La variedad», en julio Susana Bosch («Leyenda del viento”), en agosto Rossana Taddei con «Luz que llega», y en setiembre Florencia Nuñez con un tema a elegir). Para octubre estará Samantha Navarro con «Mariposa», y en noviembre Laura Canoura con «Mujeres como yo”.

¿Qué es lo que se ofrece?

Se ofrece una cajita a modo de caleidoscopio, y adentro se encuentra una lámina enrollada de 50×30 con la ilustración, la letra, los códigos para poder escuchar mientras se pinta. Pueden contactarse a través de Instagram «Pintando Canciones» o a través del celular (099) 04 12 41. Estamos gestionando lugares donde se puedan adquirir.