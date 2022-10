La incongruencia de las encuestas demoscópicas Por Hugo Acevedo

La difusión de dos encuestas de la empresa de opinión pública Equipos Consultores sobre la aprobación a la gestión del presidente Luis Lacalle Pou y la intención de voto a los partidos políticos a dos años de las elecciones de 2024, genera controversias y alimenta suspicacias.

Luego del escandaloso fracaso de los vaticinios que otorgaban en Brasil al candidato izquierdista Luis Inácio Lula da Silva una amplia ventaja con respecto a su rival, el presidente derechista Jair Bolsonaro, e incluso no descartaban que ganara en las primera vuelta, la confianza en las encuestadoras naufragó estrepitosamente.

Otro tanto sucedió en Uruguay en 2014, cuando más de una empresa pronosticó una elección cabeza a cabeza entre el Frente Amplio y el Partido Nacional y, sin embargo, la coalición de izquierda se impuso con un 48%, lo cual le permitió alcanzar la mayoría parlamentaria y en el balotaje saldó su definitivo triunfo con un 56% de los votos válidos que ungieron por segunda vez a Tabaré Vázquez como presidente.

En tanto, en los comicios de 2019, si bien los sondeos anticipaban una importante caída en las adhesiones al Frente Amplio y una sólida mayoría de los partidos derecha en la elección parlamentaria, se volvieron a equivocar en el balotaje de noviembre. En efecto, pese a que pronosticaban una cómoda victoria de Luis Lacalle Pou, la ventaja final sobre el candidato frentista Daniel Martínez fue de algo más de 30.000 sufragios.

Por ende, la falta de confianza en los números que difunden estas empresas se explicita cada vez que estas difunden una muestra, que, es, hipotéticamente, una fotografía del momento.

Por supuesto, en todos los casos, los informes fortalecen la confianza de algunos y frustran las expectativas de otros, entre aplausos, festejos y recriminaciones.

En ese contexto, las dos últimas muestras difundidas recientemente por Equipos Consultores alimentan más dudas que certezas, porque, al cruzar una con otra, los números claramente no cierran.

Es muy complejo explicar el repunte en la aprobación del presidente, si tomamos en cuenta que la tasa de pobreza ascendió en el primer semestre de este año, que los salarios y las jubilaciones siguen bajando, que se mantiene la caída del consumo y que explotaron los escándalos del narco Sebastián Marset y del ex custodio del Lacalle Pou AlejandroAstesiano.

Empero, si sorprende este presunto y ciertamente sorpresivo aumento en la popularidad del presidente, más incongruente es la comparación de este relevamiento con el que mide la intención de voto de los partidos, a cargo de la misma consultora.

En efecto, según la información difundida, el Frente Amplio habría pasado de un 35% a un 38% y el Partido Nacional de un 25% a un 28%, lo cual coincide con los niveles reales de votación de octubre de 2019. Empero, lo sugestivo es que la intención de voto del Partido Colorado cayó al 5% (12% en octubre de 2019) y la de Cabildo Abierto al 3% (11% en octubre del 2019).

Ello supone que, mientras el bloque progresista habría retenido a todos sus adherentes de hace tres años, la denominada coalición multicolor se derrumbó como un castillo de naipes, ya que perdió nada menos que 17 puntos y la suma de todos sus socios no alcanza el apoyo que cosecha la izquierda.

¿Cómo es posible que el Partido Nacional tenga una intención de voto del 28% y el presidente Luis Lacalle Pou, que es el líder de la colectividad, tenga un nivel de aprobación de 21 puntos más? En efecto, incluso con la suma del la intención de voto de todos sus socios, la coalición de derecha alcanzaría a apenas un 37%, 12 puntos menos que la aprobación a la gestión del presidente.

Aunque no es extraño que la única colectividad de las que integran el oficialismo que creció sea el Partido Nacional -porque la incidencia del Partido Colorado y de Cabildo Abierto en este gobierno ha sido virtualmente nula- lo que sí sorprende es que parte del electorado frentista aprueba la gestión de Lacalle Pou e igualmente mantenga su decisión de sufragar por el Frente Amplio en 2024.

La única explicación, que carece de lógica, es que la aprobación se sustente únicamente en la figura del presidente de la República y no en la de su partido ni en la del gobierno. De ser así, no habría buenas noticias para la derecha, ya que el actual mandatario no podrá ser candidato ni menos aun ser reelecto dentro de dos años.

El sondeo sobre intención de voto fue puesto en tela de juicio por el diputado cabildante Álvaro Perrone y por el propio senador Guido Manini Ríos, quienes calificaron irónicamente a Equipos Consultores como la “encuestadora de la Torre Ejecutiva”, sembrando dudas y suspicacias sobre la veracidad de la muestra difundida.

Empero, más allá que no tenemos pruebas ni argumentos válidos para dudar de la honestidad del trabajo de la empresa, resulta sugestiva y hasta sospechosa la difusión de esta encuesta cuando el affaire del mafioso Astesiano aún se encuentra en el ojo de la tormenta y en pleno curso de investigación, con el propósito de esclarecer las actividades delictivas de una organización de escala internacional.

¿Quién encarga y financia estas encuestas que tienen costos de producción y horas de trabajo? La respuesta parece ser un secreto de Estado. Para evitar suspicacias, sería menester que se legisle en la materia y se aprueben normas que le otorguen transparencia a estos relevamientos, los cuales suelen influir en el humor y las expectativas de las colectividades partidarias, de sus adherentes y, naturalmente, de los electores.

