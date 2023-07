La interna multicolor por Cristina De Armas

Memoria.

Hemos transitado ya tres años de gobierno de coalición multicolor, coalición de derecha. Este año además recordamos los 50 años del inicio de la última dictadura militar y éste mes se han sucedido uno tras otro hechos que impactan en la memoria.

A nivel político este año los casos de corrupción que han rodeado a los actores de gobierno han conmocionado a la opinión pública y nos encontramos nada menos que ante una crisis por falta de agua potable.

De los hechos más relevantes a nivel político han sido las muchas ocasiones en que Cabildo Abierto (CA) se ha enfrentado al resto de la coalición y no me refiero a las veces en que ha votado junto al Frente Amplio. Por poner dos ejemplos de suma importancia comentaré la oposición a votar la ley de Medios tan cara al Partido Colorado (PC), que finalmente votó pero sin derogar el total de la ley vigente y la más emblemática, la negación a votar la ley de la Seguridad Social, buque insignia del Partido Nacional (PN), partido gobernante, obligando a tener en cuenta y aplicar sus cambios lo que impactó tanto en el segundo miembro de la coalición (PC), que le obligó a plantear de apuro algunos cambios para que el gobierno se los aprobara y no quedar desdibujado. Sobrevoló el término traición.

Lo importante sin embargo sucedió el 3 de mayo de este año 2023 y pesa más que Astesiano, Marset, Penadés y los ministros colorados depuestos juntos. La empresa Cifra publicaba por primera vez algo que era palpable especialmente en el interior del país, pero negado por todo el sistema político: Cabildo Abierto superaba al Partido Colorado en intención de voto rumbo a las elecciones de 2024.

Dos días luego de publicada la encuesta se filtraba en prensa que la Ministra de Vivienda, Irene Moreira, esposa de Guido Manini Ríos entregaba viviendas en forma directa. Este hecho dio lugar al momento político más tenso que se viviera en muchos años, esperando la salida o no de CA de la coalición de gobierno.

CA se nutrió de dirigentes de otros partidos quienes hicieron llegar a Manini que no dejarían sus cargos y posiblemente volverían a sus antiguos partidos políticos, con esos cargos. CA no dejó la coalición de gobierno, pero la herida quedó abierta.

El 6 de junio pasado llegaba la noticia del encuentro de un cuerpo en el Batallón de Infantería N°14. El último cuerpo encontrado en ese predio sucedió en 2012, hace 11 años y se encuentra a 100 metros. Es doloroso ver a los familiares abrazarse y llorar en la esperanza de que se trate de su familiar desaparecido. Conmociona a la sociedad toda y agita el recuerdo.

El día 15 de junio el Estado cumple la sentencia dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2021 por el caso Maidanik y otros vs. Uruguay presentado en 2020. El Estado debía dar disculpas públicas por la responsabilidad del Estado en muertes y desapariciones de varias personas incluidas las llamadas “chicas de Abril”; también a seguir buscando la verdad y encontrar responsables. Dos de los responsables por lo sucedido con las chicas de abril fallecieron el mes de mayo pasado.

Llamó la atención que el Presidente no se encontrara presente y tomara su lugar la vice presidente quien cumplió con el acto ampliamente. ¿Ha sido un guiño a Cabildo Abierto cuyos representantes no solo no asistieron, sino que públicamente rechazaron el acto y se manifestaron con su versión de los hechos? Algunos lo creen. Tiene mayor lógica pensar que el presidente sabe que es un tema que divide a la sociedad y que él representa a todos los ciudadanos; también a los cientos de miles que votaron a Cabildo Abierto. El porcentaje de aprobación de la imagen del presidente hace ver que excede a la intención de apoyo de la coalición de derecha en todo su conjunto y su vida política no termina en 2024.

Al día siguiente, se anuncia la publicación por anónimos en un sitio digital extranjero de lo que han llamado estrepitosamente los archivos del terror de la dictadura uruguaya. Se supone que son miles, pero al momento de conocerse la noticia, representantes de gobierno salen a decir que se trata del Archivo Berruti (por la ex ministra de defensa 2005 Azucena Berruti), que son más de lo que el gobierno posee y que esos archivos no se pueden alterar modificar.

No hay forma de saber todo eso a menos de contar con el tiempo suficiente para ver y analizar.

Sin importar lo que sea, es imposible determinar su legitimidad porque para decir que algo es real, debe contrastarse con el original y los originales quién los tiene.

Azucena Berruti no es un personaje del siglo VII, es la ex ministra de defensa nacional que ha tenido acceso a su información y es de público conocimiento que ella misma retiró documentación de dependencias militares.

Pronto se cumplirán 40 años de recuperada la democracia y han pasado gobiernos de todos los partidos, que han tenido acceso a todo lo hallado. Decir en tiempos de Inteligencia Artificial que existe algún documento pasado o presente que no se pueda alterar es insultar la inteligencia humana.

Ahora la discusión es quién ha hecho la publicación y desde el gobierno acusan a militares porque supuestamente ha sido en contra del actual Ministro de Defensa Nacional, Javier García quien con anterioridad anunciaba que se ingresaría un proyecto de ley para hacer públicos documentos de la dictadura. Poco antes de que esta publicación sucediera me hicieron llegar el recuerdo del Archivo Castiglioni, documentos encontrados en el domicilio de un militar con ese apellido en 2016 y que por lo menos hasta una sentencia fechada a fines de 2022, la SCJ niega acceder a ellos ante los pedidos de acceso a la información.

El uso de la información sobre hechos de la dictadura por gobiernos de derecha e izquierda en mayor o menor medida es indudable e innegable y en tanto divida a la población, tenga rédito político o desvíe la atención de la opinión pública no cesará.

Estamos frente a un nuevo bipartidismo, esta vez en forma de dos coaliciones, izquierda y derecha que tal cual lo hacían en tiempos de blancos y colorados, pelearán para sumar votos y conseguir cargos pero que se ponen de acuerdo en lo importante. Izquierda y derecha están de acuerdo; evitar que Cabildo Abierto se abra paso en la coalición de derecha. Parece válido entonces que recurran a preservar e insistir en la Memoria que gran cantidad de ciudadanos han defendido al impedir que el Águila, se convierta en Paloma.