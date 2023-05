La Peque, Anita, Flor y otras chicas del montón

Parece claro que una obra denominada Chica Almodóvar tendrá como protagonistas centrales a mujeres que comparten características con los personajes femeninos que habitan los filmes de Pedro Almodóvar. En ese sentido la obra de María Eugenia Trías no decepciona. Pero la obra del director español ha pasado por varias etapas, y las “chicas” que habitan la obra de la dramaturga uruguaya parecen remitirse al universo de los años ochenta de Almodóvar, aquel que comenzara con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), con Carmen Maura, Alaska y Eva Siva como protagonistas, y que se extendiera hasta comienzos de los noventa con películas como Kika (1993) protagonizada por la inigualable Verónica Forqué. Se ha escrito mucho sobre esos personajes femeninos en esta franja de la obra de Almodóvar iniciada en pleno auge de la llamada movida madrileña, pero podríamos resumirlas como mujeres con una impronta casi punk, de temperamento visceral, apasionadas y, si bien algo de ingenuas, dotadas de un grado de libertad que las hacía romper cualquier molde. El carácter bizarro de la mayor parte de las situaciones en las que se veían inmiscuidas completaba un combo que cuatro décadas después todavía da que hablar.

Flor y Anita, las dos protagonistas de Chica Almodóvar, reciben al público cantando y bailando para dejar lugar, una vez que nos ubicamos en nuestras butacas, a una serie de monólogos intercalados que, en primera instancia, tienen una típica dinámica de stand up en que los personajes se presentan hablando de sí mismos (más allá de que aquí no son las actrices las que nos hablan en primera persona sino sus personajes). En principio las conoceremos en medio de rutinas diarias, sobreviviendo a empleos precarios y amores esquivos que contrastan con el glamour (a veces de dudoso buen gusto) con el que transitan por sus vidas. Lo interesante en esta primera etapa es que hay una suerte de honestidad brutal que desnuda las diferencias entre aspiraciones y realidad, lo que desata algún arranque de angustia tan melodramático como divertido. El tono cambia cuando, luego de una peripecia nocturna, aparece Aron en sus vidas. Lo bizarro de la situación que se desencadena, sin que falte el erotismo ni el humor negro, se corresponde cabalmente con las características del “actor” que interpreta a Aron. La suerte y las “habilidades” de nuestras amigas se confabulan para que puedan vivir, al menos un tiempo, de acuerdo a sus deseos. Lo que sucede después no conviene adelantarlo aquí.

La columna vertebral del espectáculo son las actuaciones de Jesica Maiori Assad y Agustina Trías, quienes se meten en la piel de sus personajes para hacer latir esa intensidad vital que parece explotar en el interior de Anita y de Flor. Como señalábamos arriba, los personajes no tienen un desarrollo psicológico, se presentan de cuerpo entero en una serie de monólogos que se intercalan y en los cuales las vivencias de cada una de las amigas tiene cómplices resonancias emocionales en la otra. Las dos actrices, bajo la dirección de Irene Brusoni, son claves para que ese universo almodovariano se traslade al sur y recorra algunos espacios montevideanos que le hacen guiños a la platea. Sí vale aclarar que quien no se sienta cómodo en ante la primera etapa de la filmografía de Almodóvar puede no vibrar con Flor y Anita como sí lo hacen quienes disfrutan de aquel universo provocador y bizarro. Para este sector del público Chica Almodóvar puede ser una fiesta.

Chica Almodóvar. Texto: María Eugenia Trías Frugoni. Dirección: Irene Brusoni. Elenco: Jessica Maiori Assad y Agustina Trías. Diseño general: Jimena Vignolo. Fotos: Sofía Cayota.