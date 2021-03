la vida pasa por Juan Martín Posadas

“Panta rei” (todo fluye) filosofó el viejo Heráclito acuclillado en la orilla mientras contemplaba la correntada. El tic tac inexorable del tiempo indica que la vida se mueve, se adapta, cambia.

La integración del Directorio del Partido Nacional está por cambiar: la Convención partidaria se reunirá próximamente y elegirá un nuevo elenco de correligionarios para dirigir el Partido. El tiempo ha seguido su curso.

También para el GACH ha corrido el tiempo: la atención a la emergencia sanitaria sorpresiva lo hizo funcionar a mil por hora. Y respondió. Ahora empieza otro tiempo en el cual su inestimable consejo al gobierno tendrá un ritmo y un cariz diferente. La vida fluye.

Teniendo en cuenta esos dos transcursos y como recuerdo –porque el tiempo pasa, pero la memoria valiosa se guarda- me ha parecido oportuno aludir al primer contacto entre este Directorio actual, que integro y que será renovado en breve, y el Consejo Asesor Científico Honorario (así con todas las letras, como merece) que está por ingresar en otro tiempo.

A pocas semanas de haberse abatido sobe nuestro país la pandemia del Covid19 el Directorio del Partido Nacional emitió el documento que agrego a continuación.

Mensaje del Directorio del Partido Nacional a la comunidad científica

El Directorio del Partido Nacional se dirige a quienes, a falta de apelativo más preciso, llamará la comunidad científica del Uruguay. Quizás no sea habitual que un comunicado de un Partido político tenga ese destinatario, pero en el país se están dando circunstancias muy particulares.

Nuestro país, como el resto de los países de la región y del mundo, se ha visto sorprendido y atacado por un virus convertido en pandemia. A diferencia de otros países de la región el Uruguay ha sabido enfrentar tan grave amenaza con resultados hasta el momento singularmente satisfactorios.

Esos resultados son atribuibles a tres elementos: una decidida y rápida respuesta de parte del gobierno, un respaldo científico serio de parte de la comunidad cinético-académica de las decisiones gubernamentales y un comportamiento adulto y responsable de parte de los uruguayos para cuidarse a sí mismos y cuidar al vecino.

El Directorio del Partido Nacional quiere manifestar de forma expresa la importancia decisiva del aporte desinteresado y rápido que ha brindado la comunidad científica. Eminentes profesionales de diferentes asignaturas han puesto sus conocimientos y su tiempo a la orden del gobierno para servir al país y han sido un imprescindible respaldo para las decisiones políticas, lo cual ha dado no solo seguridad y tranquilidad a los uruguayos sino también sustento a un sano y justificado orgullo nacional.

El apoyo de la ciencia en esta circunstancia ha provenido en primer lugar del asesoramiento de alto nivel proporcionado por el Grupo Asesor Científico Honorario integrado por los profesores Dres. Radi, Cohen y Paganini, coordinado por el Cr Alfie y secundados por el Dr. Salinas, Ministro de Salud Pública y los equipos del Ministerio. La contribución de la ciencia para esta emergencia sanitaria ha provenido tanto de instituciones públicas, como la Universidad de la República, como de instituciones privadas como el Instituto Pasteur y empresas y laboratorios privados y ha abarcado diversos campos, desde la medicina en sus varias especialidades, hasta la matemática, las estadísticas y la informática con sus originales aplicaciones.

Todos estos actores no se dejaron amilanar por la escasez de recursos y las dificultades propias de un país pequeño, no esperaron ser convocados, no reclamaron integrar un gran acuerdo nacional y se pusieron a trabajar. Se disociaron de los especialistas en el inventario de las dificultades y de los abonados a las excusas y a la invocación de no estar dadas las condicionantes, sino que acometieron con decisión patriótica la tarea de ayudar a que las decisiones del gobierno tuvieran respaldo científico sólido.

El Uruguay entero -exceptuando aquellos que tienen un impedimento ideológico- está orgulloso de sí mismo y de lo que viene consiguiendo y resguardando hasta hoy. El Directorio del Partido Nacional comparte esa satisfacción dentro de la adversidad y los sacrificios que ella impone y entiende que esta es la oportunidad de expresarlo y reconocer los méritos de los responsables. El sentido de este comunicado es de reconocimiento a la comunidad científica y de mensaje a la población y al espectro político acerca de la importancia que tienen en nuestro país las instituciones de investigación y desarrollo científico, así como de la disposición generosa de las mismas a colaborar desinteresadamente y sin alharacas con los gobernantes que el país ha elegido.

Pablo Iturralde

Presidente

José L. Falero Secretario Jorge Saravia Secretario Nicolás Olivera Secretario