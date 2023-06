Laura González, directora de ‘Milonga’: «En mis trabajos la música siempre tiene un lugar importante» por Martín Imer

Este jueves llega a los cines uruguayos otro estreno nacional, lo que siempre es motivo de alegría y conversación. En este caso estamos ante Milonga, debut de la realizadora Laura González en el largometraje, que cuenta con dos actores de lujo en su reparto: la chilena Paulina García, reconocida mundialmente por su protagónico en Gloria y César Troncoso, uno de nuestros mejores actores locales. La película es un drama intimista centrado en una mujer, Rosa, que debe enfrentarse a los conflictos de su pasado para poder enfrentarse al día a día. Una cinta compleja con varios puntos para discutir, algunos de los cuales pudimos dialogar con su realizadora.

¿Cómo surgió la idea de “Milonga”?

La idea surge de varios eventos. Milonga habla de la violencia en general y pone el foco en la violencia de género. Como todo el mundo, yo también he vivido situaciones de violencia. Por otro lado, en la época que empiezo a buscar la idea para escribir el guion, en Uruguay se había empezado a hablar de violencia de género, por primera vez, de forma pública. En ese momento, sentí la responsabilidad, como mujer, de sumarme a la conversación, y ayudar a generar conciencia. Sentí, además, que era necesario hacerlo desde una perspectiva diferente. Que no era suficiente con apuntar a los varones y pedirles que cambien. El problema es mucho más complejo, y al día de hoy no ha hecho más que empeorar, en el mundo entero.

Un día en el correo, veo una pila de paquetes en el suelo, en la que se distingue una caja mediana, envuelta en papel de embalaje azul. Estaba preparada con prolijidad y cariño, y me llamó la atención que tenía una fotocopia de la cédula de identidad de una mujer, su rostro surcado por el tiempo, lleno de humanidad. Debajo, de la cédula, había una lista manuscrita con el contenido de la caja. Un pan casero, decía, entre otros. Iba dirigida a un chico, en la cárcel. Pensé que la mujer podría ser la madre del chico. La caja contaba una historia. Le saco una foto y ahí empieza Milonga.

El Tango es por supuesto elemento fundamental en la película ¿Qué le atrapó de dicho género musical para usarlo en la película?

Bueno, en mis trabajos la música siempre tiene un lugar importante y me gusta la música de tango como banda sonora en el cine. Más allá de la idea de que en el tango la mujer es “llevada” por el hombre y que ésta lo sigue de forma pasiva (con las nuevas generaciones esto ha ido cambiando), me pareció interesante el hecho de que muchas mujeres que han sido maltratadas, bailan tango como forma de hacer terapia. Por supuesto, que el tango es parte de nuestra identidad rioplatense. Sólo los uruguayos y los argentinos entendemos la palabra milonga. Tenemos frases incorporadas como: “la vida es una milonga”, para hablar de las dificultades de la vida, o “¡se armó una milonga!”, cuando hay alguna discusión. A nivel narrativo, trabajar con el tango funcionaba en varios niveles.

La película presenta una protagonista con un enorme mundo interior. Desde la puesta en escena y libreto ¿Cómo se trabaja a ese personaje para que el dolor pueda verse en pantalla?

Si, es complicado mostrar en imágenes el mundo interior de un personaje. Lo logras a través de las acciones de la protagonista y el abanico de personajes secundarios que arrojan luz sobre ésta. Con los secundarios vas revelando la parte de ella que está sumergida, y vas atando cabos. Te vales, claro, del conjunto de herramientas que se necesitan para hacer cine, propuestas ya desde el guion. Los objetos en su entorno “hablan”: la casa, el piano, el retrato de casamiento, los retratos de su mascota, los de su hijo, el orden en que estos están dispuestos sobre la mesa de luz. La fotografía y la luz quebrada, el contaste de la luz de verano en exteriores con la obscuridad en el interior de la casa. El ladrido lejano de un perro, o una bordeadora de césped, que “anuncian” un peligro inminente, y contrastan con el canto inocente de las chicharras. Los contrastes, las capas y capas de significado que se potencian a medida que vas sumando elementos. En una historia contada de forma minimalista como ésta, todo lo que pones en el cuadro de imagen tiene que tener significado, y por tres. Cada trocito mínimo de la punta del Iceberg debe reflejar la historia inmensa que queda sumergida, porque la historia de esta mujer no es mínima, es inmensa. Da más trabajo escribir de esta manera, pero cuando funciona, es muy gratificante.

Algo que ayuda mucho a mostrar primeramente los conflictos del personaje es el trabajo sonoro de la cinta, que transmite sensaciones muy fuertes. ¿Cómo fue el proceso de construir sonidos que también cuentan una historia?

Una de las premisas cuando empecé a escribir este guion fue no mostrar más violencia de la que ya vemos a diario, así que en varias escenas tuve que recurrir al sonido para contar sin mostrar. Hay cosas también que se comunican de forma más efectiva a través del sonido. Además, cuando construyes a partir del sonido, abres una ventana para que el público complete la historia a partir de lo imaginado, y todo eso enriquece la experiencia de ver la película.

La construcción de las composiciones de sonidos que cuentan una historia, fue intuitivo por un lado, y buscando una estructura formal por otro, tratando de contar una historia, con principio, desarrollo y desenlace, de menos a más y buscando un final operístico.

